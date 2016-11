Republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin voiton todennäköisyys on kasvanut alati ääntenlaskun edetessä, tulkitsee sanomalehti The New York Timesin ennuste.

Ennuste arvioi Trumpin voiton todennäköisyydeksi ennen kuutta aamulla Suomen aikaa jo 93 prosenttia.

Arvostettu ennustesivusto FiveThirtyEight oli selvästi varovaisempi. Sen ennuste piti Trumpin voiton todennäköisyyttä ennen kuutta Suomen aikaa 48 prosentissa.