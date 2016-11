Obama rauhoittelee: ”Aurinko nousee huomennakin”

Presidentti Barack Obama rauhoitteli vaalituloksesta hermoilevia amerikkalaisia Buzzfeed Newsin videopuheessa. Obaman mukaan amerikkalaisilla ei ole hätää, oli vaalitulos mikä hyvänsä.

”Huolimatta siitä mitä tapahtuu, aurinko tulee nousemaan huomennakin ja Yhdysvallat on edelleen mahtavin kansakunta maan päällä”, Obama sanoi videolla.

Ennen vaaleja Obama vetosi äänestäjiin, jotta nämä äänestäisivät demokraattien ehdokasta Hillary Clintonia ”torjumalla pelon ja valitsemalla toivon”.

”Lyön vetoa sen puolesta, että amerikkalaisten viisaus, kunniallisuus ja anteliaisuus tulevat voittamaan. Tätä vetoa en ole koskaan hävinnyt”, Obama sanoi maanantaina.

President Obama has a special #ElectionNight message for you: "No matter what happens, the sun will rise in the morning" pic.twitter.com/OPH39vqvHE