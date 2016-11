”Markkinoiden näkökulmasta näyttää aika karmealta” – ekonomistit pitävät Trumpin voiton suurimpana uhkana epävarmuutta

Aasian osakekurssit olivat luisussa, turvasatamana pidetty kulta vahvistui ja dollari sekä Meksikon peso heikkenivät varhain keskiviikkoaamuna, kun republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin vaalivoitto alkoi näyttää yhä todennäköisemmältä.

”Markkinoiden näkökulmasta tämä näyttää aika karmealta”, kommentoi Aktian pääekonomisti Heidi Schauman.

”Hyvin negatiivisesti markkinat ovat reagoineet tilanteeseen.”

Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju arvioi, että ”epävarma aikakausi” on Trumpin todennäköiseltä näyttävän voiton myötä alkamassa Yhdysvalloissa ja koko maailman taloudessa.

Markkinat ovat toivoneet Clintonin voittoa. Hän edustaa Trumpiin verrattuna jatkuvuutta.

Kangasharjun ja Schaumanin mukaan pelot Trumpia kohtaan liittyvät etenkin hänen aiheuttamaansa epävarmuuteen ja vapaakaupan vastaisuuteen.

”Markkinat pelkäävät aina epävarmuutta”, Schauman sanoo.

”Kukaan ei tiedä, mitä hän lopulta aikoo tehdä. On pieni mahdollisuus, että ne asiat, joista Trump on puhunut, hän aikoo todella toteuttaa. Ne ovat kamalia asioita”, Kangasharju luonnehtii.

Hän viittaa etenkin tullimuurien nostamiseen ja mahdolliseen kauppasotaan Kiinan kanssa. Nämä vahingoittaisivat sekä koko maailmantaloutta että myös Suomea, joka on viennistä riippuvainen.

Lisäksi Trumpin lupaamat tullimuurit ja veronleikkaukset kiihdyttäisivät inflaatiota Yhdysvalloissa.

Republikaaniehdokkaan aiheuttamaa epävarmuutta lisää Kangasharjun mukaan se, että myös maailmanpolitiikka on herkässä tilassa.

Aktian Schauman ennustaa, että Trumpin mahdollisen valinnan aiheuttama lasku pörsseissä voi osoittautua pitkäkestoisemmaksi kuin Britannian EU-kansanäänestyksestä seurammut luisu. Brexit oli markkinoille samankaltainen yllätys ja järkytys kuin Trumpin loppukiri.

Trumpiin liittyy Schaumanin mukaan kuitenkin enemmän poliittista epävarmuutta ja hänen mahdollinen nousunsa presidentiksi on selkämpi muutos kuin Britannian pitkäkestoinen brexit-prosessi.

Schauman ei silti usko mihinkään maailmanlaajuiseen pörssiromahdukseen.

”Todennäköisin skenaario on se, että aika lyhyeksi jää se aika jolloin pörsseillä on vaikeampaa.”

Isommat vaikutukset maailmantalouteen tulevat hänen mukaansa Trumpin mahdollisesti tekemistä muutoksista juuri kauppapolitiikassa.

Kangasharju uskoo kuitenkin, että hyvin todennäköisesti valtaosa Trumpin uhkauksista liittyen kaupan esteiden vahvistamiseen jää pelkiksi puheiksi.

”Uskon, että hän on pragmaatikko, hän puhuu sitä mitä valkoiset duunarimiehet haluavat kuunnella.”

