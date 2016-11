Tällainen mies on Donald Trump – lue HS:n henkilökuva kiinteistömogulista

Kuka? Donald Trump Syntynyt 14. kesäkuuta 1946 New Yorkissa. Yhdysvaltain presidentti 20. tammikuuta 2017 alkaen. Edustaa republikaanipuoluetta. Johtaa Trump Organization -monialayhtiötä, jonka liiketoimista suuri osa liittyy kiinteistöalaan ja Trump-brändin myymiseen. Lähti kiinteistöalalle isänsä jalanjäljissä ja peri tämän yhtiön. Omaisuuden arvoksi arvioitu lähes neljä miljardia dollaria. Tehnyt kuusi konkurssia hotelli- ja kasinoalalla. Juonsi ja tuotti tosi-tv-kilpailu Diiliä (The Apprentice) 2004–2015. Osaomistajana kauneuskilpailu Miss Universumia pyörittävässa yhtiössä 1996–2015. Kävi koulua ja lukion sisäoppilaitoksessa New Yorkin sotilasakatemiassa, suoritti alemman korkeakoulututkinnon taloustieteistä Whartonissa Pennsylvanian yliopistossa. Isänsä puolelta saksalaista ja äitinsä puolelta skotlantilaista sukua. Ollut naimisissa kolme kertaa, Sloveniassa syntyneen entisen mallin Melania Trumpin (o.s. Knauss) kanssa vuodesta 2005. Viisi lasta, joista kolme vanhinta kuuluu Trump Organizationin johtoryhmään.

Donald Trump on rakentanut ylellisiä pilvenpiirtäjiä, kirjoittanut kirjoja, juontanut televisio-ohjelmia, seurustellut kauniiden naisten kanssa ja on nyt lähellä valintaa Yhdysvaltain presidentiksi. Hänestä on kirjoitettu enemmän kuin juuri kenestäkään elävästä ihmisestä.

Siitä huolimatta kukaan ei tunnu tietävän varmasti, kuka Donald Trump on.

Poliitikkona Trump on todistanut olevansa peili, jonka pinnasta erilaiset ihmiset heijastavat omia toiveitaan: jotkut näkevät peilissä vaurautta, toiset turvaa, kolmannet muutosta, neljännet vihaa. Mutta onko Trump pelkkä peili vai piileskeleekö peilipinnan takana ihminen, joka katselee meitä omia suunnitelmiaan punoen?

Se on yhä suuri arvoitus.

Televisiossa Trump on antanut itsestään kireän ja vihaisen vaikutelman. Kun hän kuunteli presidenttiväittelyissä muiden puheita, hänen silmiinsä nousi vihainen ilme ja hänen suunsa vetäytyi kireäksi kuin itaran miehen kukkaro.

Siksi on yllättävää, että vaalitilaisuudessa elävänä nähtynä Trumpista välittyi melko lailla huumoria ja lämpöä. Hän tuntui todella nauttivan esiintymisestä ainakin omien kannattajiensa edessä.

Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä puhutaan usein kaljamittarista: ihmiset äänestävät ihmistä, jonka kanssa haluaisivat mieluiten mennä kaljalle. Trumpin kanssa olisi varmasti hauskaa käydä kaljalla, vaikka absolutistina Trump joisikin totta kai kevytkolaa.

Trump on karismaattinen henkilö, jonka sanotaan täyttävän jokaisen huoneen, johon hän astuu. Trumpin kanssa enemmän tekemisissä olleet puhuvat usein hänen kaksijakoisuudestaan: Trump osaa halutessaan (varsinkin, kun tarvitsee toiselta jotain) olla lämmin ja ystävällinen, mutta saattaa seuraavassa hetkessä muuttua välinpitämättömäksi tai vihamieliseksi. Mikään Trumpissa ei viittaa siihen, että hän pitäisi kovin paljon muista ihmisistä, eikä hän itsekään sellaista väitä.

Donald Trump / Facebook

Me tiedämme Trumpista paljon, mutta minkälainen Trump on silloin, kun kukaan ei kuvaa eikä äänitä häntä? Millainen Donald on tukka märkänä?

Kokenut ja palkittu journalisti Michael D’Antonio kulutti vuosia Trumpin arvoituksen selvittämiseen. Hän haastatteli Trumpia, tämän läheisiä ja lukuisia liikemiehen kanssa asioineita. Yksi heistä oli New Yorkin pitkäaikainen juorukuningatar Liz Smith, joka on kirjoittanut Trumpista vuosikymmeniä ja esimerkiksi kertonut julkisuuteen ensimmäisenä Donaldin ja hänen ex-vaimonsa Ivanan avio-ongelmista.

”Olen tuntenut hänet ikuisuuden, enkä pysty ymmärtämään häntä”, Smith tunnusti.

Samaan haasteeseen oli 1990-luvun lopulla yrittänyt tarttua aikakauslehti New Yorkerin kirjoittaja Mark Singer, joka halusi jutussaan paljastaa Trumpin tämän julkisten naamioiden takana.

”Mitä ajattelet, kun ajat partaasi?” Singer kysyi Trumpilta, joka hämmentyi kovasti kysymyksestä.

Singer yritti uudestaan: ”Pidätkö itseäsi ihmisenä, jonka kanssa muut ihmiset viihtyvät?”

”Tiedätkö, minkä kanssa viihtyy parhaiten?” Trump vastasi. ”Uskomattoman hyvän perseen.”

Lopulta Singer päätyi siihen, että Trump oli onnistunut saavuttamaan jotain merkittävää: ”Olemassaolon, jota sielun kolina ei häiritse.”

Leif Skoogfors / Getty images

Brändi voi olla yrityksen kannalta suunnattoman arvokas. Se ei ole kuitenkaan yritykselle samanlainen omistus kuin tehdas tai varasto. Pikemminkin brändi on sopimus, jonka yritys on solminut asiakkaidensa kanssa. Yritys lupaa edustaa tiettyä asiaa ja pyytää vastineeksi kannattajiensa uskollisuuden.

Tällaisen sopimuksen Donald Trump teki kannattajiensa kanssa jo 1970-luvulla. Hän loi itsestään mielikuvan, josta ihmiset kiinnostuivat ja josta he olivat valmiita maksamaan. Se tarkoitti kuitenkin, että hänen täytyi sen jälkeen ottaa aina huomioon, miten hänen yksityiselämän tekonsa vaikuttivat ihmisten mielikuviin ja näin hänen brändinsä arvoon. Hänen täytyi alkaa elää brändinsä mukaista elämää.

Robert Sacha / Getty images

Juuri Trumpin elämän brändiluonne tekee hänen sipulinsa kuorimisesta niin vaikeaa. On melkein mahdotonta sanoa, missä ihminen loppuu ja Trump Organization alkaa. Monet hänen yksityiselämäänsä kuuluvistakin asioista ovat tarkemmalla katsomisella ilmiselvästi brändin rakennusta. Jos pääsisimme katsomaan hänen veroilmoitustaan, huomaisimme todennäköisesti, että hän on vähentänyt koko elämänsä tulonhankkimiskuluna.

Esimerkiksi vuonna 1988 Trump osti jättiläismäisen huvijahdin, jonka hän nimesi Trump Princessiksi. Trumpin ei tiedetä kuitenkaan ikinä viettäneen huvijahdillaan yhtä ainoaa yötä, koska hän inhoaa merielämää eikä ole muutenkaan innostunut lomailuun liittyvästä joutilaisuudesta.

Trump hankki huvijahdin, koska yleisön mielestä huippurikkailla ihmisillä kuului olla huvijahti.

Peter Morgan / Reuters

Suuren henkilöjutun tai elämäkerran kirjoittajalle on melkein välttämätöntä kyetä samastumaan kirjan päähenkilöön ainakin jollain tasolla.

Vaikka kirjoittaisi kirjaa Charles Mansonista tai Adolf Hitleristä, kirjoittaja yrittää kaivaa esiin sen pienen lapsen, joita he olivat ennen kuin heistä tuli hirviöitä.

Donald Trump pakenee kuitenkin kuvaajiaan kuin hiekka sormien välistä.

Lucy Nicholson / Reuters

Trumpin elämänkerran kirjoittanut D’Antonio kertoo tuokioista, jolloin Trump on tuntunut hänen mielestään aidosti kiltiltä. Kun Trump veti televisio-ohjelma Diiliä, kuolemansairas pikkupoika lähetti hänelle kirjeen, jossa pyysi, että Trump antaisi hänelle potkut.

Kun Trump tapasi pojan, hän ei kyennyt lausumaan tälle kuuluisia sanojaan vaan antoi sen sijaan pojalle 50 000 dollaria ja kehotti poikaa tekemään rahoilla jotain kivaa. Sellaiset asiat saivat kirjailijan ajattelemaan, että Trumpilla saattaa kuin saattaakin olla sydän.

Pian sympatian tunteet kuitenkin murskaantuivat, kun Trump osoitti taas kohtuutonta ja turhaa julmuutta. Vuoden 2014 Oscar-juhlaa katsellessaan Trump tviittasi, että 80-vuotiaan näyttelijättären Kim Novakin ”pitäisi nostaa syyte plastiikkakirurgiaan vastaan”.

D’Antonio myöntää kirjassaan, että Trumpissa on käsittämätöntä halua loukata muita ihmisiä.

JAMIE FINE / Reuters

Monille psykologeille Donald Trump on tuntunut vastustamattomalta kuin kutiseva paikka, jota on mahdoton olla raapimatta. Hän on arvoituksen sisään kierretty pulma, joka on kääritty mysteeriin.

Psykologi Dan McAdams tarttui Trumpin haasteeseen Atlantic-lehden kesäkuun 2016 numerossa. Hän lähestyi Trumpia psykologien käyttämällä viiden kohdan jaottelulla, jossa arvioidaan ihmisen avoimuutta, ulospäinsuuntautuneisuutta, neuroottisuutta, tunnollisuutta ja sovinnollisuutta. Samaa jaottelua on aiemmin sovellettu Yhdysvaltain presidenttien luonteen arviointiin.

McAdamsin mukaan Trumpilla on Yhdysvaltain presidentteihin verrattuna hyvin poikkeuksellinen luonteenrakenne: valtava ulospäinsuuntautuneisuus yhdistettynä todella matalaan sovinnollisuuteen.

”Ekstrovertin pääpiirre on jatkuva palkinnonhalu. Aivojen dopamiinialueen aktiivisuuden ajamina ekstrovertit toimijat hakevat jatkuvasti emotionaalisia elämyksiä, ovat ne sitten sosiaalista hyväksyntää, kuuluisuutta tai vaurautta. Itse asiassa näiden asioiden tavoittelu tuottaa heille enemmän mielihyvää kuin tavoitteen saavuttaminen”, McAdams kirjoittaa.

McAdamsin mukaan tutkijat ovat yleensä pitäneet Richard Nixonia maan historian vähiten sovinnollisena presidenttinä. Nixon oli kuitenkin hänen mielestään todella mukava veikko verrattuna Trumpiin, joka tuntuu nauttivan muiden ihmisten herjaamisesta ja nöyryyttämisestä.

Mike Segar / Reuters

Trump on 1980-luvulta lähtien saanut kyseenalaisen kunnian esiintyä narsistisen persoonallisuuden esimerkkitapauksena useissa enemmän tai vähemmän akateemisissa teoksissa.

Myös McAdams pitää Trumpia narsistisena persoonallisuutena. Hän nostaa tästä esimerkiksi Donaldin käyttäytymisen isänsä Fredin hautajaisissa vuonna 1999.

Kaikki muut hautajaisissa puhuneet sanoivat kauniita sanoja vainajan saavutuksista, mutta Donald kehui omia saavutuksiaan ja ylisti isää siitä, että tämä oli onnistunut kasvattamaan niin erinomaisen pojan.

Psykologien mukaan narsisti kärsii yleensä huonosta itsetunnosta. Vakavat persoonallisuushäiriöt on yhdistetty ankaraan ja alistavaan kasvatukseen. Narsismia saattavat kuitenkin ruokkia myös lapsiaan kohtuuttomasti ylistävät vanhemmat – varsinkin, jos kehut liittyvät lapsen suorituksiin.

McAdamsin mukaan Trumpin narsismi tuntuisi olevan juuri tätä ”kannustavien vanhempien” laatua. Elämäkertojen mukaan Trump sai vanhemmiltaan paljon huomiota, mutta jostain syystä hän halusi sitä aina vain enemmän. Huomionhalusta ja voitonhalusta tuli McAdamsin mukaan Trumpin rakettipolttoainetta.

Luonneanalyysinsä perusteella Dan McAdams yritti miettiä, miten Trump saattaisi toimia Valkoisessa talossa.

”Donald Trumpin persoonallisuus viittaa siihen, että hänen presidenttiytensä voisi olla hyvin räjähdysherkkä. Yksi mahdollinen tulos voisi olla energinen aktivistipresidentti, jolla on vähemmän läheinen suhde totuuden kanssa. Hän saattaa olla peloton ja armottoman aggressiivinen päätöksentekijä, joka haluaa epätoivoisesti kaikista vahvimpia, suurimpia, kiiltävimpiä ja mahtavimpia tuloksia – ajattelematta vahinkoja, jotka hän jättää jälkeensä. Kova. Sotaisa. Uhkaava. Räjähtävä.”

Kirjoitus perustuu poimintaan Saska Saarikosken ja Laura Saarikosken kirjasta Trump – Mies kuin Amerikka. Kirja on myynnissä osoitteessa HS.fi/kauppa sekä hyvin varustetuissa kirjakaupoissa.

Lucas Jackson / Reuters