Trump on venäläisten suosikkipoika – Venäjällä ylistetään liikemiesvaistoa mutta pelätään ydinaseita

Neljännesvuosisadan ajan Venäjän johtavana oikeistopopulistina heilunut LDPR-puolueen johtaja Vladimir Žirinovski, 70, näytti jälleen kerran, kenellä Moskovassa on Poliittinen Nenä. Žirinovski esitti tiistai-iltana Rossija 1 -kanavan teemaillassa selvän näkemyksen: Donald Trump voittaa.

Yleensä Yhdysvaltain demokraattien uskotaan hyötyvän korkeasta äänestysprosentista. Žirinovski käänsi tämän totuuden ylösalaisin.

”Aivan kuten meillä alhainen äänestysprosentti hyödyttää Kremliä, hyödyttää alhainen äänestysprosentti nyt Yhdysvalloissa vallanpitäjien edustajaa eli Clintonia”, Žirinovski arvioi. ”Nyt Trumpin kannattajat ryntäävät äänestämään ja aamulla juodaan sampanjaa!”

Žirinovski keräsi kommentillaan riemukkaat studioaplodit. Venäjä on nimittäin yksi niistä harvoista maailman maista, jonka mielipidekyselyissä Donald Trump oli Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjan aikana Hillary Clintonia suositumpi. Tämä voitto tosin oli helppo: Clintonin aika ulkoministerinä nimittäin muistetaan hyvin.

Yhdysvaltain ulkoministeriö, venäläisittäin tuttavallisesti Gosdep, on venäläisessä julkisuudessa kaiken pahan alku ja juuri, värivallankumouksia taustapiruna puuhaava kätyriorganisaatio.

Lisäksi Venäjällä on muistettu toistaa Trumpin kehut presidentti Vladimir Putinille – kuinka tämä on kyvykäs johtaja ja todella suosittu kotimaassaan. Ja aika monet televisiojulkkikset ovat ilmoittaneet kannattavansa nimenomaan Trumpia.

Venäläiset puoluejohtajat Žirinovskia lukuun ottamatta eivät Yhdysvaltojen vaalien aattona juuri aukoneet sanaista arkkuaan. Kommunistijohtaja Gennadi Zjuganov tyytyi televisiossa toteamaan, että Clinton on rahavallan ja eliitin edustaja.

Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen johtaja Sergei Mironov puolestaan kommentoi, ettei ”piparjuuri ole retikkaa makeampaa”. Sana piparjuuri eli venäjäksi hren tosin merkitsee venäläisessä alatyylissä muutakin kuin kasvitieteellistä määritelmäänsä.

Venäjän keskipitkän aikavälin ykköstavoite Yhdysvaltain-suhteissa on päästä eroon talouspakotteista. Tutkijoiden mukaan Trumpin valinta ei tässä asiassa auta juuri mitään.

”Trump ei pakotteita pura, koska Yhdysvaltain kongressi ei suostu niitä perumaan”, tutkija Viktorija Žuravljova kommentoi keskiviikkkoaamuna Rossija 24 -kanavalla.

Samaa vakuutti aiemmin valtiorahoitteisen Kansanvälisten suhteiden venäläinen neuvosto -tutkimuslaitoksen johtaja Andrei Kortunov. Hänen mukaansa pakotteita käsitellään vasta sitten, kun Ranskan ja Saksan uudet johtajat on ensi vuoden vaaleissa valittu.

Muutoin tutkijoiden kommentit Trumpin todennäköisen voiton vaikutuksista olivat ristiriitaiset. Sotatieteiden akatemian Yhdysvaltain-tutkimuksen professori Sergei Sudakov arvioi iltapäivälehti Komsomolskaja Pravdalle, että Trumpin valinta on onnenpotku Venäjälle.

”Liikemiehet ajattelevat suoraviivaisesti: mistä on hyötyä ja mistä ei”, Sudakov sanoi. ”Trumpille on helpompaa tunnustaa Krim [Venäjän osaksi] ja leikata Yhdysvaltain menoja rajoittamalla toimintaa Syyriassa.”

Clinton olisi ollut Sudakovin mielestä myrkkyä Venäjälle. ”Hän luultavasti antaisi määräyksen ydinaseiden siirtämisestä rajoillemme ja näissä oloissa ryhtyy vaikuttamaan sisäisiin prosesseihimme.”

Kiistelty politiikan tutkija Stanislav Belkovski sen sijaan arveli, että Putin on ollut jo pitkään todellisuudessa Clintonin miehiä. Trump nimittäin voi tohkeissaan vaikka aloittaa ydinsodan.

”Arvattava vihollinen on parempi kuin arvaamaton ystävä”, Belkovski kommentoi Moskovski Komsomolets-lehdessä. ”Trump on äärimmäisen ulospäin suuntautunut, emotionaalinen, psyykkisesti epätasapainoinen eli kaiken kaikkiaan presidentin tehtävään sopimaton. Tänään hän taputtaa meitä selkään mutta löytää huomenna punaisen napin ja painaa sitä.”

Venäläisyleisö seurasi Yhdysvaltain vaalitaistelua innokkaasti ja hyvällä tuulella. Ennen kaikkea siksi, että amerikkalaiset näyttivät viimeinkin muistavan Venäjän olemassaolon. Televisiokanava NTV oli laskenut avainsanoja Hillary Clintonin ja Donald Trumpin tv-väittelyissä.

”Ehdottomat johtavat sanat väittelyissä olivat Venäjä ja Putin”, NTV riemuitsi tiistaina. ”Nämä sanat mainittiin 178 kertaa. Ehdokkaat puhuivat maastamme useammin kuin Venäjällä kielletystä terroristijärjestö Isisistä.”

”Ensimmäisen kerran aikakausiin Venäjä oli merkittävä tekijä Yhdysvaltain tärkeimmissä vaaleissa”, tutkija Belkovski riemuitsi.

Venäjää epäiltiin vaalikampanjan aikana puuttumisesta Yhdysvaltain vaalien kulkuun muun muassa hakkeroinnin avulla. Lisäksi Clinton syytti Trumpia Putinin juoksupojaksi.

Venäläiskommenteissa oli siis aimo annos ironiaa mutta myös totuuden siemen: Barack Obaman tyyli on ollut Venäjän ohittaminen ja unohtaminen, ja se on Venäjällä raivostuttanut enemmän kuin ääneen on haluttu myöntää.