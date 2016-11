Clinton tunnusti tappionsa – kannattajat käskettiin ennen sitä kotiin vaalivalvojaisista

Demokraattien ehdokas Hillary Clinton on tunnustanut tappionsa Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ja soittanut onnittelupuhelun republikaanien ehdokkaalle Donald Trumpille, kertovat uutiskanavat CNN ja NBC.

