Vaalitulos räjäytti Twitterin Suomessa ja maailmalla – ”Lännen tuplakatastrofin vuosi”

Kun Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi alkoi varmistua aamulla Suomen aikaa,Twitterissä oli USA Today -sivuston mukaan julkaistu jo yli 35 miljoonaa vaaleihin liittyvää twiittiä. Suomalaisittain voimakkain reaktio näytti olevan pettymys.

Väistyvän presidentin Barack Obaman rauhoitteluyrityksessä oli ennen tuloksen varmistumista epätoivon sävyä:

”Huolimatta siitä mitä tapahtuu, aurinko tulee nousemaan huomennakin ja Yhdysvallat on edelleen mahtavin kansakunta maan päällä”, Obama sanoi videopuheessaan.

Nobel-palkittu yhdysvaltalainen ekonomisti Paul Krugman kommentoi tulosta tuoreeltaan Twitter-tilillään ja New York Timesissa. Hän näki maansa tulevaisuuden vaikeana.

”Luulin todella, että tunsin maani paremmin kuin kävi ilmi. Olen varoittanut, että meistä voisi tulla romahtanut valtio, mutta en ymmärtänyt, ettei kyse ollut vain republikaanipuolueen radikalismista, vaan suuren kansanosan syvästä vihasta. Kuinka jatkamme tästä eteenpäin?” hän kirjoitti Twitterissä.

Suomessa Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola näki Trumpin suosiossa yhteyttä poliittisiin vastavoimiin muissa maissa:

”Päivän hyvin todennäköisiä voittajia Trump, Putin ja Ranskan ja Saksan oppositiot. Maailma muuttuu.”

Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Erkka Railo oli pettynyt vaalitulokseen ja spekuloi sen vaikutuksia Suomelle ja maailmalle.

”Jos se yhtään lohduttaa, *yleensä* populistit ovat yrittäneet osoittaa olevansa yhtä hyviä johtajia kuin muut = pelättyä pienempiä muutoksia”, hän kirjoitti.

Hän ounasteli kuitenkin, että Yhdysvaltain ja Venäjän suhteiden muutos hankaloittaisi pienten maiden asemaa.

”[Ex-ulkoministeri Henry] Kissinger sanoi, että suurvaltojen erimielisyyttä pahempi asia on suurvaltojen samanmielisyys. Se tietää vaikeuksia pienille maille”, hän vastasi vihreiden Emma Karin twiittiin Trumpista ja Putinista.

Myös eturivin suomalaispoliitikot kommentoivat tulosta jo aamulla. Entisen pääministerin Alexander Stubbin (kok) mukaan vuodesta 2016 on hyvää vauhtia tulossa ”vuosi, jolloin liberaali demokratia hylkää liberaalin internationalismin”.

”Miten se nyt meni? Trump oli ainoa ehdokas, jonka Clinton olisi voinut voittaa. Ja Clinton ainoa ehdokas, jonka Trump pystyisi voittamaan”, kirjoitti vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

Hänkin kirjoitti näkevänsä tuloksen merkkinä yhteiskuntien jakautumisesta kahtia sekä ihmisten syvästä tyytymättömyydestä politiikkaan ja poliitikkoihin.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kommentoi Kanadan maahanmuuttoviraston verkkosivujen kaatumista ja kehui maan pääministeriä, liberaalipuolueen Justin Trudeauta:

”Edistys tarvitsee tänä aikana Trudeaun kaltaisia karismaattisia johtajia.”

Kokoomuspoliitikko Lenita Toivakka oli huolissaan naisten oikeuksista:

”Nainen ei Yhdysvalloissa presidentiksi. Hyvin konservatiiviset arvot voittivat. Huolestuttaa naisten oikeudet.”

Huumoriakin vaalituloksesta on löydetty. Entinen demaripoliitikko Mikael Jungner hauskuutti twiitillä Kalifornian kansanäänestyksestä: ”Marihuanan viihdekäyttö sallitaan Kaliforniassa. Tulee ehkä tarpeeseen?”

”Kysymys kuuluu: epäileekö Trump edelleen ääntenlaskennan rehellisyyttä?” heitti keskustan kansanedustaja Antti Kaikkonen. Trumpin kampanja syytti ennen ääntenlaskentaa Nevadan viranomaisia ennakkoäänestykseen liittyvästä vaalivilpistä.

Myös Ruotsissa vaalitulokseen suhtauduttiin pettymyksellä.

”Näyttää siltä, että tämä tulee olemaan lännen tuplakatastrofin vuosi”, harmitteli Ruotsin entinen ulko- ja pääministeri, maltillista kokoomusta edustava Carl Bildt. ”Tuplakatastrofilla” hän viittasi vaalituloksen lisäksi brittien brexit-kansanäänestykseen.

Nykyinen pääministeri Stefan Löfven kommentoi Svenska Dagbladetille, että vaalitulokseen oli valmistauduttu, mutta että se on silti huolestuttava.