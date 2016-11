Presidenttinä Trump ei ole velkaa kenellekään – Mitä se merkitsee maailmalle ja Suomelle?

Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi ei ole tavanomainen politiikan uutinen. Se on vallankumous vaaliuurnilla.

Trump ei voittanut vaaleissa pelkästään Hillary Clintonia ja demokraatteja. Hän voitti myös oman puolueensa ja oikeastaan koko Yhdysvaltain valtaapitävän luokan.

Trumpin oman puolueen johtajista moni vastusti Trumpia. Häntä eivät tukeneet puolueen kaksi elossa olevaa presidenttiä, eivätkä kaksien edellisten presidentinvaalien republikaaniehdokasta.

Senaatin ja edustajainhuoneen republikaanijohtajat sanoivat tukevansa Trumpia – mutta silminnähtävän haluttomasti. Kongressin republikaaneista iso osa vastusti Trumpia aktiivisesti tai piti tähän suuren hajuraon.

Myös Wall Street käänsi peukalonsa alas. Pankkien ja suuryritysten vaalituesta Clinton sai valtaosan. Samoin maan miljardöörien lahjoituksista.

Presidentinvaaleissa jompikumpi tai molemmatkin ehdokkaat ovat usein väittäneet olevansa valtaeliitin haastajia, mutta todellisuudessa he ovat tulleet valtaeliitin sisältä.

Tällä kertaa niin ei ollut. Donald Trump on oikeasti ulkopuolinen. Rahaa hänellä on, muttei päivääkään kokemusta mistään poliittisesta tehtävästä. Hänen uransa on ollut johtaa omaa nimeään kantavaa yritystä sekä juontaa televisiossa Diiliä.

Yhtä rehvakasti saranapuolelta Valkoiseen taloon astunutta presidenttiä täytyy hakea lähes 200 vuoden takaa. Vuonna 1829 presidentiksi valittiin tennesseelainen populisti Andrew Jackson, jonka valinta järkytti pahan kerran itärannikon eliittiä. Maalaismies Jackson haukuttiin ”aasiksi”.

Trumpin on väitetty olevan uhka amerikkalaiselle demokratialle, mutta asiaa voi katsoa toisestakin kulmasta. Harvassa maailman maassa yksi ihminen voi kukistaa koko vanhan valtaeliitin; Yhdysvalloissa se onnistui. Demokraattipuolue tekikin aasista myöhemmin puolueen symbolin.

Trump astuu Valkoiseen taloon vapaana miehenä. Hän ei ole voitostaan velkaa puolueelleen eikä rahallisille tukijoilleen.

Trump voi toimia presidenttinä juuri niin kuin itse haluaa. Siksi puntit vapisevat nyt monella taholla – ja juuri sillä ajatuksella Trumpin tukijat tietysti hekumoivatkin.

Trumpin tiedetään olevan vauhdikas, pragmaattinen ja räiskähtelevä johtaja, joka haluaa näkyviä tuloksia ja nopeasti. Trump ei ole kiinnostunut ideologiasta eikä pitkistä pohdinnoista. Hän osaa hakea ratkaisuja laatikon ulkopuolelta, mutta jos asiat eivät suju, hän voi turhautua ja tuskastua nopeasti.

Trumpin isä opetti poikaansa tulemaan ”tappajaksi”, ja Trump haluaa taatusti olla voittaja myös presidenttinä. Mutta miten hän määrittelee menestyksen, kun mittarina ei voi enää käyttää rahaa tai katsojalukuja?

Kampanjan aikana Donald Trump opittiin tuntemaan vihaisena populistina, mutta millainen Trump astuu 20. tammikuuta Valkoiseen taloon? Vaihtoehtoja on ainakin kolme:

1. Vallankumouksellinen

Trump lupasi vaalikampanjassaan ”kuivata suon” eli panna Washington sisäpiirin kärsimään.

Heti ensimmäisenä virkapäivänään Trump on luvannut rajoittaa kongressin jäsenten kausien määrää, leikata valtion virkamiehistöä ja panna lobbareille tiukat säännöt.

Vielä samana päivänä hän aikoo myös ilmoittaa, että neuvottelee uusiksi Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen Naftan, torppaa Tyynenmeren vapaakauppasopimuksen TPP:n, lopettaa maksut YK:n ympäristöohjelmiin ja poistaa energiatuotannon rajoitukset.

Eikä siinä kaikki. Ennen iltaa Trump aikoo vielä peruuttaa Barack Obaman antamat presidentinmääräykset, esimerkiksi suhteiden palauttamisen Kuubaan. Sitten hän aloittaa kahden miljoonan rikoksiin syyllistyneen maahanmuuttajan karkotukset ja hoitaa päivän päätteeksi muutaman pienemmän asian.

Ja se oli siis vasta ensimmäinen päivä.

Jos Trump aikoo toteuttaa puoletkaan lupauksistaan, se merkitsee vallankumousta. Vapaakauppa, turvallisuuspolitiikka, maahanmuutto, ympäristönsuojelu ja monet muut asiat ovat suurten mullistusten edessä.

Trumpin uudistuksia saapuisi Washingtoniin toteuttamaan joukko uusia kasvoja. Vanhan vallan eli virkamiesten, kongressin ja median vastarinta olisi epäilemättä raju.

Vastarinnan tiivistyessä Trump saattaa yrittää vedota suoraan kansaan. Ihailemansa Vladimir Putinin tavoin hän voi ottaa tähtäimeensä erilaiset viholliset terroristeista oman maan etuoikeutettuihin. Yhdysvalloille tällainen presidenttiys merkitsisi myrskyisiä vuosia.

2. Diilin tekijä

Donald Trumpin kannatusta kasvatti amerikkalaisten tuskastuminen Washingtonin poliittiseen takalukkoon. Demokraatit ja republikaanit ovat ajautuneet niin kauas toisistaan, ettei yhteisten asioiden hoidosta ole tullut oikein mitään.

The Art of the Deal -kirjallaan mestarineuvottelijaksi ilmoittautunut Trump on ainakin kannattajiensa mielestä juuri oikea mies avaamaan takalukon. Trump ei ole ideologinen ihminen, eikä kovin vahvasti sitoutunut republikaanipuolueeseen. Siksi hänellä voi olla mahdollisuus ajaa käytännöllisiä ratkaisuja moniin hankaliin ongelmiin.

Ratkaisuaan ovat pitkään odottaneet esimerkiksi maahanmuuttouudistus, minimipalkka, vanhempainvapaat ja aselait, eikä terveydenhoitouudistuskaan vielä valmis ole.

Diilintekijäksi tullakseen Trumpin täytyisi kääntää kampanjatakkinsa nurin, mutta sellainen on hänelle tuttua. Liikemiehenä Trump on tottunut vaihtamaan suuntaa lennossa.

Suurin järkytys diilintekijä-Trump olisi republikaanien konservatiivisiivelle, joka vastustaa tiukasti pienimpiäkin kompromisseja. Onnistuessaan Trump voisikin osoittaa republikaanipuolueelle ihan uuden suunnan.

3. Poliitikko

Mahdollista on sekin, että presidentinvaalin voittaminen tyydytti Trumpin suurimman kunnianhimon, eikä hän jaksa paneutua kovin tarkasti politiikan asiakysymyksiin.

Siinä tapauksessa Trump saattaa delegoida käytännön politiikan varapresidentti Mike Pencelle ja muille politiikan ammattilaisille ja asettua itse ”hallituksen puheenjohtajan” asemaan.

Presidentti Trumpin politiikasta tulisi silloin luultavasti aika perinteistä republikaanista politiikkaa: veroja lasketaan, asevoimia vahvistetaan ja korkeimpaan oikeuteen nimitetään konservatiivisia tuomareita.

Presidentti Trump johtaisi joukkojaan taustalta, mutta viihtyisi epäilemättä paljon julkisuudessa. Politiikan rutiineja värittäisi luultavasti muutama Trumpin nimikkohanke, kuten Meksikon suuri ja kaunis rajamuuri.

Suomelle Trumpin valinnalla on vähän suoranaisia vaikutuksia. Suomi on pieni maa, joka on maksanut velkansa ja hoitanut asiansa, joten Trumpilla lienee suurempiakin murheita kuin Suomi. Puolustuksessakin Suomi tekee osansa Natossa tai sen ulkopuolella.

Välillisiä vaikutuksia voi sen sijaan tulla. Jos Yhdysvallat vähentää sitoutumistaan Euroopan turvallisuuteen, Venäjän paine Itämeren alueella saattaa kasvaa.

Trump on sanonut toivovansa yhteistyötä Venäjän kanssa ja hänen yhtiöillään on paljon bisnestä venäläisten kanssa. Tuleva presidentti saattaa hyvinkin haluta lopettaa Venäjän vastaiset talouspakotteet. Suomen taloudelle se olisi hyvä uutinen.

Huonompi uutinen on, jos vapaakauppa ajautuu vaikeuksiin. Trumpin teuraspölkylle ovat joutumassa ainakin Pohjois-Amerikan vapaakauppa-alue Nafta ja Tyynenmeren vapaakauppasopimus TPP, eikä helppoa tule varmasti olemaan EU:n kanssa neuvoteltavalla TTIP-sopimuksellakaan.

Kaikkein tärkeintä niin Suomelle kuin koko maailmalle on se, kantaako Yhdysvallat yhä vastuunsa maailman vakaudesta. Jos supervalta alkaa vain suojella omia etujaan, maailmasta tulee paljon epävakaisempi ja arvaamattomampi paikka. Silloin vahvat jyräävät heikot, talous kärsii ja ympäristö unohtuu. Se kävisi kaikille kalliiksi.

