Piilotrumpit ryntäsivät kaduille – HS:n raportti New Yorkista

New York

Vaalipäivän kääntyessä keskiviikon puolelle New Yorkin kaduilla on hiljaista. Kadunkulmissa seisoskelee ihmisiä keskustelemassa vakavan näköisinä. Joidenkin kasvoilla näkyy kyyneleitä. Donald Trumpista on juuri tulossa Yhdysvaltain seuraava presidentti.

Rockefeller Centerin edestä kuuluu kuitenkin iloista huutoa. Sinne on kerääntynyt 300–400 ihmistä, joista monella on päässään Trumpin punainen lippalakki. Vielä pari tuntia aikaisemmin Trumpin tukijoita oli mahdotonta löytää New Yorkin kaduilta, sillä liikemies ei ole kotikaupungissaan kovin suosittu.

Trumpilaiset seuraavat seinän suurista televisioruuduista Foxin vaalilähetystä. Kanava julistaa parhaillaan Trumpin voittajaksi Floridassa, Ohiossa ja Pohjois-Carolinassa.

Heidi Piiroinen / HS

Kansainvälinen toimittajajoukko risteilee väkijoukossa etsiskellen haastateltavia. Kameroiden ristitulessa seisoo Matthew Sterling, joka hymyilee kuin aurinko.

”Meidän pitää alkaa taas voittaa”, Sterling sanoo, kuten kuuluisampi esikuvansa. ”Ennen olimme maailman ykkösiä. Nyt meidän on aika palata ykkösiksi.”

Sterlingin mukaan sen enempää suomalaisilla kuin kellään muullakaan ei ole mitään syytä pelätä Trumpia.

”Unohtakaa se, mitä hän on sanonut ja ajatelkaa, millainen hän on.”

Sterlingin mukaan Trump ei ole tavallinen poliitikko eikä sisäpiiriläinen vaan liikemies ja oma itsensä. Ja mikä tärkeintä: Trump on voittaja.

Ehkä joillain on Sterlingin mukaan sentään syytä huoleen.

”Hillaryn kannattaa alkaa valmistautua, sillä hänen seuraava pysäkkinsä on vankila.”

Heidi Piiroinen / HS

Aukiolle on saapunut myös kymmenkunta mustaa miestä, jotka heiluttelevat ”Black Men for Trump” -kylttejä.

Mustat kuuluvatkin näiden vaalien ratkaisijoihin, sillä he eivät lähteneet äänestämään Clintonia läheskään samalla innolla kuin neljä vuotta sitten Barack Obamaa.

Donald Trump oli siis oikeassa, kun hän väitti olevansa mustien joukossa suositumpi kuin monet kuvittelivat.

Joukkoa johtava Morris Symontee esittää yllättävän perustelun puoluevalinnalleen.

”Trump on republikaani. Mustan miehen ei pidä ikinä äänestää demokraatteja, koska juuri demokraatit orjuuttivat meitä.”

Symonteella on oma radioshow nimeltä Michael the Black Man, jossa hän on puolustanut kiihkeästi Trumpia.

”Trump ei voi olla rasisti. Hän on auttanut [nyrkkeilijä] Mike Tysonia, hän on auttanut [nyrkkeilypromottori] Don Kingiä ja nyt hän auttaa meitä kaikkia.”

Donald Trump on houkutellut taakseen paljon ihmisiä, jotka ovat syystä tai toisesta kokeneet jääneensä maailman menosta sivuun. Nyt koko kansakunta sai yllättyä siitä, kuinka paljon näitä ihmisiä oli.

Heidi Piiroinen / HS

Sellainen tuntuisi olevan esimerkiksi Kirk Wilcox, jonka rinnassa on nappi: ”Trump Wins – Revenge of Deplorables” eli Trump voittaa – sääliöiden kosto.

Yksi Hillary Clintonin kampanjan suuria virheitä oli nimittää Trumpin tukijoita ”sääliöiksi”, sillä nämä ottivat sen kunnianimekseen.

Wilcox esittelee aukiolla käsin kirjoittamaansa taulua, johon hän on kirjannut Hillary Clintonin lukuisat rikokset. Wilcoxin mukaan media on suojellut Clintonia.

”Meillä ei enää 30–40 vuoteen ole ollut vapaata mediaa vaan pelkkää liberaalia propagandaa”, Wilcox sanoo.

Myös Wilcox uskoo, että Clinton istuu vuoden sisällä vankilassa. ”Toivon myös, että Trump voi tuhota rikollisen median.”

Tietenkään kaikki Trumpin tukijat eivät ole mitään kummajaisia. Oudoimmat hahmot pitävät vain voitonjuhlassa kovinta ääntä.

Entinen sotilas Bob Roe katselee televisiolähetystä rauhallisesti myhäillen. Hänelle Trumpin voitto ei ollut yllätys.

”Tiesin, miten paljon kaappitrumpilaisia tässä maassa oli, koska matkustan työni vuoksi paljon ympäri maata”, Roe kertoo. ”Entisten sotilaiden joukossa en tiedä yhtäkään, joka ei olisi äänestänyt Trumpia.”

Roella on Trumpia varten valmis tehtävälista: panna talous kuntoon, tuoda työpaikat takaisin, kunnostaa teitä ja siltoja sekä saattaa Yhdysvaltain maailmalla käymät sodat päätökseen ja tuoda sotilaat kotiin.

”Onhan Trumpilla joskus aika paljon egopuhetta, mutta uskon, että hän on ennen kaikkea bisnesmies, joka ymmärtää ympäröidä itsensä fiksuilla ihmisillä ja kuunnella heitä.”

Aukiolla seisovat Trumpin kannattajat tuntuvat oikeastaan yllättävän rauhallisilta, melkein vaimeilta. Niin tuntuvat myös Fox-kanavan uutisjuontajat, jotka toistelevat kerta toisensa jälkeen sitä, miten suuri yllätys Trumpin voitto heillekin loppujen lopuksi oli.

Foxin kaikkein kiihkein trumpilainen kommentaattori Sean Hannity esittää pika-analyysin, jonka mukaan Trump osui hermoon niiden ihmisten joukossa, jotka ovat täysin kyllästyneitä Washingtonin menoon.

Hannitystakin näyttäisi olevan paras puhti poissa. Ehkä häntäkin vähän mietityttää, mitä Trumpin valinnasta lopulta seuraa.

Heidi Piiroinen / HS

Lucian Dell’acqua kertoo olevansa töissä Wall Streetilla. Hänen mielestään Trumpin voitto on Yhdysvaltain Brexit.

”Trump on intohimoinen ihminen, joka sanoo suoraan, mitä ajattelee. Hän on todellinen taistelija”, Dell’acqua kehuu.

Dell’acquan mielestä Yhdysvaltain ylempi keskiluokka ja poliittinen luokka ovat eläneet kuplassaan, eivätkä ole välittäneet vähääkään siitä, mitä sen ulkopuolella tapahtuu.

”Hey hey, ho ho, Donald Trump has got to go!”

Rytmikäs huuto lähestyy Rockefeller Centeriä pitkin Kuudetta avenueta. Noin 30–40 nuoren miehen ja naisen joukko heiluttaa kylttejä, joissa vaaditaan rahaa pois politiikasta.

Mielenosoittajat vaikuttavat pelottavan aggressiivisilta. Väkivallan uhka on ilmiselvä, kun kulkue lähestyy Trumpin kannattajia.

Joukon johtaja Glenn Fabisivich rauhoittaa ihmisiä. ”Ei väkivaltaa, ei solvaamista. Pysytään positiivisina.”

Fabisivich kertoo mielenosoittajien kuuluvan Wolf Pac -nimiseen ryhmään, joka haluaa ison rahan pois politiikasta. He kannattivat näissä vaaleissa Bernie Sandersia tai vihreiden Jill Steinia.

”Yhdellä tasolla tämä tulos oli minulle sokki, mutta toisella ei, koska molemmat pääpuolueet ovat yhtä syvällä korruptoituneessa järjestelmässä.”

Fabisivich puhuu rauhallisesti, mutta osa mielenosoittajista kiehuu vihassa. He purkavat raivoaan ja turhautumistaan myös ympärillä parveileviin toimittajiin, joita he pitävät osana paatunutta eliittiä.

Yhteenottoa ei onneksi tule, joten mielenosoittajat jatkavat matkaansa Hilton-hotellin luo. Trumpin väki oli kokoontunut seuraamaan ääntenlaskentaa hotellin juhlasaliin, jonka arveltiin etukäteen olevan juuri sopivan kokoinen liikemiehen surujuhlaan.

Poliisien sininen muuri piirittää mielenosoittajat Kuuden avenuen ja 53. kadun kulmaukseen, jossa joukko alkaa kiipeillä kukkapenkeillä ja huutaa iskulauseitaan hotellin suuntaan.

Korokkeelle kiipeää joukko Trumpin tukijoita heiluttamaan Drain the Swamp -kylttejään. Suon kuivaaminen tarkoittaa sitä, että Trump on luvannut panna Washingtonin valtaeliitin koville.

Vasemmistoradikaalit ja Trumpin tukijat eivät ota yhteen vaan sulautuvat joukkioksi, joita yhdistää vimma, raivo ja valtava muutoksen tahto. Näyttää siltä kuin New Yorkin keskustassa olisi puhjennut vallankumous.

Clintonin kannattajat puhkesivat kyyneliin tulosten tarkentuessa

Ihmiset Clintonin vaalivalvojaisissa New Yorkissa hiljenivät Trumpin johdon kasvaessa. Kuva: CNN

Trump kiitteli Clintonia voittopuheessaan

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump kiitteli voittopuheessaan myös vastustajaansa demokraattien Hillary Clintonia. Kuva: CNN, leikkaus: Salla Hekkala

Tutkija: ”Tilanne on totaalisesti muuttunut”

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly Salonius-Pasternak analysoi Donald Trumpin nousua.