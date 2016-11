Trumpin voitto sai fanit pomppimaan ja Hillary Clintonin leirin tyrmistymään: ”Menen kotiin itkemään”

Yhdysvalloissa kymmenet miljoonat ihmiset liimautuivat tiistai-iltana televisioiden ääreen seuraamaan demokraattien Hillary Clintonin ja republikaanien Donald Trumpin tähdittämää jännitysnäytelmää.

Kun Trumpin yllätysvoitto alkoi näyttää yhä todennäköisemmältä, puoli kansaa tyrmistyi, kun taas toinen puoli puhkesi juhliin.

HS keräsi yhdysvaltalaisten reaktioita eri osavaltioista.

Ohiossa Trumpin kannattajat hurrasivat ja hyppivät innoissaan paikallisen lehden Columbus Dispatchin videolla, kun tiedotusvälineet vahvistivat heidän ehdokkaansa voittaneen tärkeässä vaa’ankieliosavaltiossa.

”Voitolla on tuhat isää, mutta tappio on orpolapsi. Täällä on varmasti ihmisiä, jotka haluavat ottaa kunnian tästä voitosta, mutta tänä iltana Ohion voitto kuuluu herra Trumpille ja hänen kannattajilleen”, hehkutti Trumpin kampanjaa Ohion osavaltiossa johtanut Bob Paduchik.

New Yorkissa virkamies ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kannattava aktivisti Bryan Ball, 30, kertoi Dallas Newsin toimittajalle olevansa kauhuissaan.

”Ikävä kyllä Trump vetosi pahimpaan osaan Amerikkaa. Hän nostatti valtavasti rasismia, naisvihaa ja vierauden pelkoa. Hän iski suoraan hermoon”, Ball totesi.

JONATHAN DRAKE

Liberaalissa Kalifornian osavaltiossa Hillary Clintonin vaalivalvojaisiin kerääntyneet tukijat hiljenivät suremaan. Vaikka kalifornialaisista noin 60 prosenttia äänesti Clintonin puolesta, Piilaakson kotiosavaltion tuki ei näytä riittäneen ensimmäisen naispresidentin valintaan.

”Emme kestä enää olla täällä. Menen kotiin itkemään”, totesi Nan Hoffman, 70, Los Angeles Times -lehdelle Trumpin voiton vaikuttaessa yhä varmemmalta.

Hän kertoo lahjoittaneen rahaa Clintonin kampanjaan ja soittaneensa lukuisia tukipuheluita ehdokkaansa puolesta.

Trumpin voitto Pennsylvanian osavaltiossa käytännössä sinetöi hänen presidenttiytensä.

”Tämä on aika hullua. En voi valehdella – olin todella epävarma tästä”, sanoi republikaani Jim Cartafalsa, 31, Philadelphia Inquirer -lehdelle.

Hän oli kerääntynyt puoluetovereidensa kanssa katsomaan konservatiivisen Fox Newsin vaalilähetystä. Harva republikaanien kannattaja Pennsylvaniassa jaksoi todella uskoa Trumpin voittoon.

Katsojajuhlissakin pitkäaikaiset puoluevaikuttajat yrittivät valmistella Trumpin kannattajia tappioon ja Clintonin presidentin kauteen.

Tuuli kuitenkin kääntyi kaikkien hämmästykseksi. Trumpin tukija Judy Norris uskoi jopa taivaalliseen väliintuloon.

”Minusta tuntuu, että rukouksiini on lähes vastattu, kun Donald J. Trump tekee Amerikasta taas suuren”, hän sanoi Philadelphia Inquirerille.

REUTERS / HANNAH MCKAY

Clinton kärsi tappion myös Texasissa, tosin normaalisti republikaaniehdokas voittaa konservatiivisen osavaltion selkein numeroin. Nyt Trump on voittamassa vain 52 prosentin äänimäärällä, mikä kertoo osavaltion väestörakenteen murroksesta.

San Antonion kaupungissa demokraatit ovat jo enemmistössä. San Antonion high schoolille oli kuitenkin kerääntynyt myös Trumpin kannattajia.

”Tärkein teema näissä vaaleissa on talous ja työpaikat. Siksi äänestin Trumpia. Uskon, että hän luo lisää työpaikkoja, kun taas Clinton haluaa vain kerätä lisää rahaa itselleen”, kertoi Daniel Arevalo, 54, Texas Tribune -lehdelle.

REUTERS / NANCY WIECHEC

REUTERS / KIM KYUNG-HOON