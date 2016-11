Keskiviikkoaamuna Helsingin metrossa oli omituinen tunnelma. Ainahan metromatkaajat räpläävät kännyköitään, mutta tänään näytti että kaikilla oli puhelin kädessään.

Ihmiset näyttivät vakavilta, jopa järkyttyneiltä tuijottaessaan aamun uutisia. Donald Trump oli voittamassa Yhdysvaltain presidentinvaalit.

Huomasin, että kollega oli retwiitannut Barack Obaman vaalipäivän aamuna kuvatun videon, jossa väistyvä presidentti kannusti ihmisiä äänestämään. Videon lopussa Obama totesi, että tapahtui vaaleissa mitä tahansa, niin ”aurinko nousee huomennakin”.

Metron ikkunasta näkyi vain pimeyttä ja räntää.

Kun pääsin töihin, sain tehtäväkseen kirjoittaa siitä, että mitä hyvää Donald Trumpin voitosta seuraa. En keksinyt oikein mitään.

No, ainakin ne, jotka osasivat viime viikolla tiistaina kultaa, tekivät keskiviikkona hyvän tilin. Kullan hinta nousi heti aamusta viisi prosenttia. Kulta on hyvä suojasatama silloin, kun muut markkinat sukeltavat.

Onneksi olkoon siis teille kullanostajille!

Sinänsä meidän suomalaisten on ihan turha jurputtaa Donald Trumpin valinnasta. Asia ei kuulu meille. Amerikkalaiset päättävät presidentistään ihan itse.

Samalla se kuitenkin kuuluu, sillä onhan Yhdysvallat supervalta, jonka tekemiset ja tekemättä jättämiset vaikuttavat koko maailmaan. Myös meihin suomalaisiin.

Suomessa vastaehdokas Hillary Clintonin kannatus oli kova. YouGov-tutkimusyhtiön tutkimuksen mukaan neljä viidestä suomalaisesta toivoi Clintonin valintaa. Economist-lehti julkaisi tutkimuksen tiistaina:

How other countries would vote in the American election https://t.co/W0qETLEShF — Anton La Guardia (@AntonLaGuardia) November 8, 2016

Hillary Clintonin vahva kannatus Suomessa ja muuallakin Yhdysvaltojen ulkopuolella tuskin johtuu hänen poliittisten linjaustensa yksityiskohdista. Pikemminkin se johtuu muutoksen pelosta.

Clinton olisi todennäköisesti jatkanut pitkälti Barack Obaman linjoilla. Donald Trump ei jatka.

Tiedossa lienee suuria muutoksia Yhdysvaltain politiikassa.

Donald Trumpin ulkopoliittista linjaa on vaikea määritellä. Lähinnä Trump laukoi vaalikampanjan aikana kaikenlaista ja mitä sattuu.

Trumpin mukaan Yhdysvallat ei välttämättä auttaisi Nato-kumppaneita, kuten Baltian maita, jos Venäjä hyökkäisi. Hän kehotti Japania ja Etelä-Koreaa hankkimaan omat ydinaseet. Yhdysvallat aikoo irrottautua erinäisistä kansainvälisistä sopimuksista, muun muassa Pariisin ilmastosopimuksesta.

Kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd) arvioi ennen vaaleja, että Trumpin valinnan hyvä puoli voisi olla Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteiden paraneminen.

Tämä olisi varmasti hyvä asia.

”Mutta Euroopassa monet, kuten baltit, pelkäävät sen tapahtuvan heidän kustannuksellaan”, Tuomioja jatkoi lausetta.

Trump on sanonut pitävänsä tärkeänä sitä, että Yhdysvaltain presidentti on arvaamaton – avoimuus ja demokraattisuus ovat Trumpin mukaan tehneet maan ulkopolitiikasta liian helposti ennakoitavaa.

Tämä lupaus todennäköisesti pitää.

Arvaamatonta ulkopolitiikkaa on kuitenkin vaikea pitää hyvänä asiana. Ja niitähän minun piti etsiä.

Yritetään siis ihan tosissaan.

Trumpin valinta saattaa pakottaa EU:n ryhdistäytymään. EU on Britannian brexit-äänestyksen jälkeen ollut enemmän tai vähemmän sekaisin. Jos Yhdysvallat ottaa etäisyyttä Euroopan puolustamisesta, EU:n pitää tehdä se itse.

EU:n pitää käydä perinpohjainen pohdinta omasta roolistaan maailmassa. Ja myös siitä, miten se kuuntelee EU-kansalaisten näkemyksiä.

Se on hyvä asia.

Trumpin valinta kertoo tietenkin myös demokratian toimivuudesta. Amerikkalaiset äänestäjät halusivat muutosta nykymenoon ja nyt he saivat sitä.

Demokratia on hyvä asia.

Vaikka Clintonin kannattajat ovat äärimmäisen pettyneitä tulokseen, tiedossa on tuskin mielenosoituksia tai mellakoita vaalitulosta vastaan. Näin olisi voinut käydä Trumpin voittaessa. Tätäkin voi pitää positiivisena.

Trumpin puolue republikaanit on vaalien jälkeen myös senaatin ja kongressin suurin puolue. Näin ollen Yhdysvaltain hallinto saattaa alkaa toimia. Onhan viime vuosina republikaaninen kongressi parhaansa mukaan estänyt demokraattipresidentti Obaman esityksiä.

Toimiva hallinto on tietysti hyvä asia.

Mutta tämäkään ei ole mitenkään varmaa. Trump kävi kampanjan kanssa sotaa myös oman puolueensa eliittiä vastaan. Iso osa republikaanivaikuttajista ei mennyt hänen taakseen presidentinvaalissa. Kiinnostava nähdä, miten yhteistyö pelaa sitten, kun Trump on presidentti.

Lisäksi Trumpin riesana tulee olemana erittäin aggressiivinen demokraattioppositio.

Kaikesta huolimatta Trump saattaa olla hyvä presidentti Yhdysvalloille. Hänellä ei ole taakkanaan minkäänlaista aatteellista painolastia, joten hän saattaa paljastua hyvinkin pragmaattiseksi ja hyväksi presidentiksi.

Sitä paitsi on kiinnostava nähdä, miten Trump aikoo käytännössä toteuttaa vaalilupauksensa. Alkaako muurin rakentaminen Meksikon rajalle saman tien?

Trump on protestiehdokas, joka tuli poliittisen koneiston ulkopuolelta. Trumpin voitto kertoo siitä, että moni kansalainen kokee, ettei perinteinen poliittinen järjestelmä toimi. He eivät luota, että järjestelmä ajaa heidän etuaan.

Siksi Trumpin voitto saattaakin olla tarpeellinen herätys poliittiselle eliitille kaikkialla länsimaissa. Kansalaisia pitää kuulla. Politiikan tehtävä on luoda ihmisille turvallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen. Sitä voisi vaihteeksi yrittää.

Yleensä historian mannerlaatat liikkuvat hitaasti, eivätkä aikalaiset välttämättä havaitse, että nyt on siirrytty yhdestä megatrendistä toiseen.

Viime vuosikymmenet on eletty liberaalin demokratian, vapaakaupan ja globalisaation aikakautta. Nyt tämä megatrendi on ehkä tullut tiensä päähän. Trump on luvannut neuvotella uusiksi Yhdysvaltain kauppasopimukset.

Trump ei pysty pysäyttämään vapaakauppaa. Silti se saattaa olla merkki siitä, että globalisaation huippuhetki on ohi.

Nyt käperrytään sisäänpäin.

Länsimaisen liberaalin demokratian kultakauden tilalle saattaa siis olla tulossa jotain muuta. Painopiste siirtynee länsimaista yhä selkeämmin Aasiaan.

Donald Trumpin valinta on hieno asia, koska siitä on helppo sanoa, että kyseessä on historiallinen murroskohta. Hetki, jolloin maailma muuttui.

Omille lapsenlapsille voi kymmenien vuosien päästä kertoa, että istuin metrossa sinä keskiviikkoaamuna, kun maailma muuttui. Ulkona oli pimeää ja satoi räntää.

Mutta aurinko nousee huomennakin.