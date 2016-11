Unkarissa iloittiin USA:n vaalituloksesta – "Orbán saattaa saada Trumpista tukijan"

Suvi Turtiainen HS

Budapest

Unkarilainen lakimies István Gordvay näyttää väsyneeltä. Hän on valvonut koko yön seuraten Yhdysvaltain presidentinvaalien ääntenlaskua. Mutta Gordvay on onnellinen. Hänen suosikkinsa nousee Yhdysvaltain presidentiksi.

"Donald Trumpin voitto on fantastinen asia", Gordvay sanoi Budapestin keskustassa valtapuolue Fideszin ylläpitämässä yhteisötilassa tulosten selvittyä keskiviikkoaamuna.

Gordvay on Fidesziä johtavan pääministerin Viktor Orbánin tukija. Sen vuoksi hän pitää Trumpin nousua hyvänä uutisena Unkarille.

"Unkarille tämä on erittäin hyvä asia. Näillä kahdella miehellä on samanlaisia ajatuksia."

Orbán on avoimesti sanonut pitävänsä Trumpia parhaana vaihtoehtona Euroopalle ja Unkarille tämän politiikan vuoksi.

Heinäkuussa hän sanoi kannattavansa Trumpin ajatuksia siitä, ettei länsimaisia arvoja kuten demokratiaa kannata yrittää viedä muihin maihin. Esimerkiksi tästä Orbán nosti Libyan, jonka nykyinen sekasorto mahdollistaa siirtolaisten tulon Eurooppaan.

Orbán jakaa Trumpin maailmankuvan muillakin tavoilla. He ovat molemmat nationalistisia oikeistopopulisteja, jotka ovat puhuneet erityisesti muslimien maahanmuuttoa vastaan. Orbán on rakentanut Unkarin ja Serbian rajalle aidan maahantulon hillitsemiseksi. Trump on esittänyt samaa Meksikon ja Yhdysvaltain rajalle.

"Odotan paljon heiltä. Yhdessä he voivat ratkaista Euroopan ongelmat, kun pakolaiskriisin", Gordvay sanoo.

Keskiviikkoaamuna Orbán oli ensimmäisten Euroopan johtajien joukossa onnittelemassa Yhdysvaltain uutta presidenttiä, kun tulos vahvistui.

"Onnittelut. Mikä upea uutinen. Demokratia voi hyvin", Orbán kirjoitti virallisella Facebook-sivullaan.

Yhdysvaltain ja Unkarin välit ovat olleet vaikeat sen jälkeen, kun pääministeri Orbán palasi 2010 valtaan. Yhdysvallat on arvostellut ankarasti Unkarissa tehtyjä uudistuksia, joita pidetään länsimaisen demokratian vastaisina. Orbán onkin ylistänyt Turkin ja Venäjän mallia.

Nyt suhteisiin toivotaan Trumpin myötä muutosta.

Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó sanoi, että Trumpin valinta on käynnistänyt uuden aikakauden maailmanpolitiikassa ja taloudessa. Hänen mukaansa Unkari on valmis yhteistyöhön uuden presidentin kanssa.

Fideszin yhteisötilassa Trump-uutiset pyörivät taustalla televisiouutisissa.

Gordvayn mukaan Trumpin voitto osoittaa, että koko läntinen maailman on menossa uuteen suuntaan. Esitaistelijoita kansallismielinen politiikan nousussa ovat Orbán ja Trump.

Trumpin nousun myötä muiden Euroopan unionin maiden hylkimä Unkari saattaa saada nyt uuden liittolaisen. EU on Yhdysvaltain tavoin arvostellut Orbánin toimia.

"Orbán on ollut EU:ssa musta lammas", Gorvay sanoo.

"Mutta nyt hän saattaa saada Trumpista tukijan."

Francois Lenoir / Reuters

Trump piti sovittelevan voitonpuheen – korosti kansakunnan yhdistämistä

Trumpin ensimmäinen puhe presidentiksi valituksi tulemisen jälkeen oli sovinnainen ja sovitteleva. Trump kiitti Hillary Clintonia kisasta, kehui kampanjaansa osallistuneita ja korosti olevansa kaikkien amerikkalaisten presidentti.