Viisi asiaa, joita Trumpin valinta saattaa muuttaa

Donald Trumpin voitto voi johtaa moniin merkittäviin muutoksiin sekä Yhdysvalloissa että maailmalla. Hänen valintansa saattaa merkitä suunnanmuutosta Yhdysvaltojen linjassa esimerkiksi ilmastonlämpenemisen, turvallisuuspolitiikan ja siirtolaisuuden suhteen.

Arviot seurauksista ovat kuitenkin toistaiseksi olleet varovaisia, sillä rääväsuisen Trumpin puheet ovat olleet useissa keskeisissä kysymyksessä ylimalkaisia ja ristiriitaisia. On mahdoton tietää, mitä asioita hän suurista kampanjapuheistaan lopulta aikoo toteuttaa.

Vaalitulos merkitsee joka tapauksessa ainakin sitä, että Trump voi pyrkiä romuttamaan Barack Obaman terveydenhuoltouudistuksen ja tekemään republikaaneille mieluisia tuomarinimityksiä korkeimpaan oikeuteen. HS listasi joitain maailmanlaajuisia kysymyksiä, joihin huomio Trumpin valinnan jälkeen kiinnittyy.

Sotilasliitto Nato

Donald Trump on sanonut, että hänen johdollaan Yhdysvallat ei automaattisesti lähtisi puolustamaan Nato-kumppaneita kuten Baltian maita Venäjän hyökkäykseltä.

Yhdysvaltain tuki liittolaisille riippuisi hänen mukaansa siitä, miten nämä ovat satsanneet Natoon. Hän on toistuvasti sanonut, että monet Naton jäsenmaista ovat jättäneet osuutensa hoitamatta.

Yhteinen puolustus on Naton keskeisiä periaatteita.

Trumpin mukaan Yhdysvallat osallistuisi Baltian maihin tehtyyn hyökkäykseen vain, jos nämä ”ovat täyttäneet velvollisuutensa meitä (Yhdysvaltoja) kohtaan”.

Toisaalta Trump on sen jälkeen ilmoittanut tukevansa Natoa ja sanonut, että hän lähtisi sotaan terroristijärjestö Isisiä vastaan yhdessä sen kanssa. Trumpin muuttuvien kantojen vuoksi muiden jäsenmaiden on ollut vaikea tehdä suunnitelmia hänen valintansa varalle.

Ilmastonmuutos

Trump on kutsunut ilmastonmuutosta ”huijaukseksi” ja ”paskanjauhannaksi”. Hän on jopa heittänyt, että kiinalaiset ovat luoneet puheet ilmastonmuutoksesta romuttaakseen Yhdysvaltain teollisuuden kilpailukyvyn.

Hän on ilmoittanut myös lakkauttavansa maksut YK:n ilmasto-ohjelmille ja kumoavansa Pariisin ilmastosopimuksen. Juridisesti sopimuksesta irtautuminen on kuitenkin pitkä prosessi ja vaatisi Trumpilta kaksi valtakautta.

Trumpin omakaan omaisuus ei silti ole ilmaston lämpenemisen vaikutuksilta turvassa. The Politico-verkkolehden mukaan hän on esimerkiksi hakenut erityistä rakennuslupaa golfkenttänsä suojaamiseksi merenpinnan nousun vaikutuksilta vedoten nimenomaan ilmastonmuutokseen seurauksiin.

Vuonna 2009 Trump vielä vaati kiireellisiä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ydinaseet

Trump on sanonut, että hän ”hajottaisi” Iranin kanssa tehdyn historiallisen ydinasesopimuksen, joka saatiin lopulta aikaan viime vuonna.

Myöhemmin hän toisaalta sanoi, että Yhdysvaltojen täytyy panna Iran vastuuseen ”muokkaamalla sopimuksen ehtoja”. Miten, sitä hän ei ole kunnolla täsmentänyt.

Siinä missä Barack Obama piti tulevaisuuden tavoitteena maailmaa ilman ydinaseita, Trump on sanonut olevansa avoin ajatukselle, että myös Etelä-Korea ja Japani hankkisivat ydinaseen.

Kauppapolitiikka

Kauppapolitiikka oli Trumpin kampanjan keskeisiä teemoja. Hän on vastustanut Yhdysvaltain olemassa olevia kauppasopimuksia, jotka ovat romuttaneet hänen mukaansa maan teollisuuden ja saaneet työpaikat siirtymään ulkomaille. Trump on vaatinut suuria muutoksia Nafta-vapaakauppasopimukseen Kanadan ja Meksikon kanssa. Hän on ilmoittanut vastustavansa Tyynenmeren TPP-vapaakauppasopimusta.

Hän on uhannut myös määrätä 45 prosentin tullitariffit kiinalaisille tuotteille. Hänen ideoidensa on pelätty johtavan kauppasotaan.

Trumpin ajatukset kauppapolitiikasta ovat kuitenkin saaneet kaikupohjaa etenkin niin sanotulla ruostevyöhykkeellä. Aikoinaan vauras keskilännen teollisuusvyöhyke on 1970-luvulta alkaen kärsinyt tehtaiden alasajosta ja teollisuuden hiipumisesta. Nyt Trump vei voiton monessa näissä perinteisesti demokraateille kuuluneissa osavaltioissa.

Siirtolaisuus

Trumpin näkemykset siirtolaisuudesta herättivät runsaasti huomiota vaalikampanjan aikana. Hän ilmoitti haluavansa rakentaa muurin Meksikon rajalle ja vaati maahanpääsykieltoa muslimeille.

Obama ja Clinton ajoivat uudistusta, joka mahdollistaisi luvattomasti maahan tulleiden siirtolaisten hakevan kansalaisuutta. Trump puolestaan on ilmoittanut karkottavansa miljoonia laittomia siirtolaisia.

Trump sanoi kampanjan aikana myös usein, että Yhdysvaltojen ei pitäisi hyväksyä pakolaisia sisällissodan repimästä Syyriasta. Hän on perustellut tätä muun muassa Ranskan terrori-iskuilla.

”Meillä ei ole aavistustakaan siitä keitä nämä ihmiset ovat, me olemme surkeita paperihommissa. Tämä saattaa olla suuri Troijan hevonen”, hän sanoi.

Myös siirtolaisuuden suhteen Trumpin puheet ovat silti olleet epämääräisiä. Karkotusten sijaan hän on sittemmin puhunut tiukoista tarkastuksista paperittomille siirtolaisille.

Trump piti sovittelevan voitonpuheen – korosti kansakunnan yhdistämistä

Trumpin ensimmäinen puhe presidentiksi valituksi tulemisen jälkeen oli sovinnainen ja sovitteleva. Trump kiitti Hillary Clintonia kisasta, kehui kampanjaansa osallistuneita ja korosti olevansa kaikkien amerikkalaisten presidentti.