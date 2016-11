”Trumpin oli pakko pitää vaimoaan silmällä” – surullinen kakku ja muut vaalimeemit naurattavat netissä

Yhdysvaltain presidentinvaalitulos on jakanut kansaa myös sosiaalisessa mediassa. Jotkut järkyttyivät Donald Trumpin valinnasta, toiset iloitsivat – ja jotkut lääkitsevät pettymystään hauskoilla nettikuvilla.

Ennen vaalituloksen julkistamista Twitterissä kiersi kaksi meemikuvaa ylitse muiden. Toinen oli kuvakaappaus CNN:n uutislähetyksestä, jossa Trump ja hänen Melania -vaimonsa kävivät äänestämässä ja Trump vilkuili selvästi puolisonsa äänestyslapun suuntaan.

Twitterissä alettiin heti naureskella Trumpin vahtineen, äänestäähän vaimo varmasti oikeaa ehdokasta.

”Trumpin oli pakko pitää vaimoaan silmällä äänestyksessä”, kirjoitti muun muassa brittinäyttelijä David Schneider. Hänen twiittaamaansa versioon on käsitelty puhekupla, jossa Melania Trump harmittelee, että haluaisi äänestää Clintonia.

Jutun yhteydessä olevat kuvat eivät välttämättä näy kaikilla mobiililaitteilla tai HS:n mobiilisovelluksella. Jos alla oleva kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Trump forced to keep his eye on his wife while voting. #ElectionDay pic.twitter.com/drMcRo2pdV — David Schneider (@davidschneider) 8. marraskuuta 2016

Trumpin vastustajien vaali-iltaa viihdytti myös #TrumpCake eli Trumpia esittävä kakku. Kakun tehnyt Melissa Alt kertoi Boston Globe -lehdelle, että häneltä oli tilattu Clinton-kakku ja hän päätti saman tien ikuistaa molemmat ehdokkaat. Kakku vietiin jopa Trumpin vaalivalvojaispaikan edustalle.

A Donald Trump cake being wheeled into Trump Tower @abc #ElectionDay pic.twitter.com/HSkHChfUSA — Jason Volack (@jasonvolack) 8. marraskuuta 2016

ABC:n toimittaja Jason Volack latasi sosiaaliseen mediaan kuvan kakusta äänestyspaikkojen alkaessa sulkeutua. Ihmiset innostuivat liittämään ”kakku-Trumpin” paitsi oikeasta Trumpista otettuihin valokuviin, myös mielikuvituksellisempiin taustoihin.

No matter what happens tonight, we'll always have #TrumpCake memes pic.twitter.com/ubdwmikVY9 — Robin Roemer (@robinshoots) 9. marraskuuta 2016

Jos kuvat eivät näy, voit katsoa ne Vanity Fairin, Steven Rowen, Ryan Parkerin, Robin Roemerin ja Brad Kurtzin Twitter-sivuilta.

Kakuntekijä Melissa Altin mukaan Trump-kakku ei tosin ollut tarkoituksella surullisen näköinen. Hän ei kertonut, kumpaa ehdokasta hän itse kannatti.

Meemitulva alkoi hiljetä, kun Trump oli julistettu vaalivoittajaksi ja vaali-ilta kääntynyt yöksi, mutta uusia kuvia julkaistaan edelleen sekä Yhdysvalloissa että ulkomailla. Suuri osa kuvastaa vaalituloksen aiheuttamaa pettymystä.

Moni Trumpin vastustaja huomasi vaalipäivän päivämäärän (11/9) muistuttavan WTC:n vuoden 2001 terrori-iskun päivämäärää (9/11) ja jopa vertasi ”katastrofeja” keskenään.

Monet uhosivat muuttavansa Kanadaan, jos Trump valitaan, joten Kanadan maahanmuuttovirasto tarjosi omalla Twitter-tilillään linkkiä muuttoa haluaville tarkoitettuun lomakkeeseen.

Twitterissä muistetaan myös Simpsoneiden 16 vuotta vanha jakso, josta myös HS:n Nyt-liite on aiemmin uutisoinut. Vuonna 2000 ilmestyneessä jaksossa Donald Trump on Yhdysvaltain presidenttinä ajanut maan vararikkoon.

Tuolloin Trumpin presidenttiehdokkuudesta – saati valinnasta – ei tietenkään ollut mitään tietoa, vaan kyse oli puhtaasti vitsistä. Sarjassa Trumpin seuraajaksi tulee Lisa Simpson.

The Simpsons predicted it again!

I love how it says "America you can be my ex-wife" #ElectionNighthttps://t.co/YGKKYZiEQ0 pic.twitter.com/rHLuP76QNh — 9GAG (@9GAG) 9. marraskuuta 2016

Moistbuddha-nimisellä, vitsikuvia julkaisevalla Instagram-tilillä ihmeteltiin jo alkuviikosta vitsikkäällä kuvakoosteella, kuinka Trump ylipäätään päätyi presidenttiehdokkaaksi: ”Oletko koskaan katsonut asioita ja ihmetellyt, kuinka ne päätyivät sinne missä ovat?”

🤔🤔🤔 by @ moistbuddha

Tuloksella on vitsailtu myös toisella puolella Atlanttia. Irlantilainen radiokanava 98FM vitsaili Irlannin olevan tukalassa tilanteessa, kun idässä on brexit-Britannia ja lännessä meren takana Trumpin Yhdysvallat.

Suomessa vaalit olivat niin ikään viime yön kovin puheenaihe, mutta lätkäfaneille hyvänä kakkosena tuli Winnipeg Jetsin ja Dallasin välinen NHL-ottelu. Suomalainen Patrik Laine siivitti Jetsin voittoon ja ampaisi maalipörssin kärkeen.

Muun muassa Markus Heikkinen heitti Twitter-tilillään, että presidentiksi tulisikin valita Laine, ja Tuomas Ylevä kuvaili jääkiekkotähteä alueen kuninkaaksi.

Suomalainen Kristoffer Lawson naureskeli tiistai-iltana Twitterissä Nurmijärven vaakunalle, jossa on seitsemän Trumpia – ei kun, siis tietenkin Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. Kuvan, jossa vaakuna näkyy, on kuvannut Markus Tuominen.