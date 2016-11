Donald Trump saa komentoonsa maailman mahtavimman armeijan ja ydinarsenaalin – Asiantuntija: ”Liittolaisten luottamus horjuu”

Donald Trumpin valinta presidentiksi tietää epävarmoja aikoja liittolaismaille, jotka nojaavat turvallisuuspolitiikassaan Yhdysvaltojen tukeen, sanoo yhdysvaltalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija.

”Yhdysvaltojen kuvaa ulkomailla ei ainakaan paranna, että presidentti on ehdottanut ihmisten potkimista ulos maasta ja muslimeille porttikieltoa. UIkopolitiikassa puheilla on merkitystä, ei vain teoilla. Presidentiltä pitäisi voida odottaa jonkinlaista vastuullisen puheen vähimmäisvaatimusta”, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Leo Michel.

Michelin mukaan tällä hetkellä huolestuttavinta on, että Trumpin puheet todennäköisesti horjuttavat liittolaisten luottamusta Yhdysvaltoihin.

”Jos luottamus horjuu, liittolaiset alkavat pohtia vaihtoehtoja. Ne voivat olla huonompia sekä liittolaisten että Yhdysvaltojen kannalta”, Michel sanoo. Hän

Trump on kampanjansa aikana muun muassa sanonut, ettei hänen hallintonsa välttämättä tukisi liittolaismaita ulkoisia uhkia vastaan. Trump on myös puhunut erittäin myötäsukaiseen sävyyn Venäjästä ja presidentti Vladimir Putinista, ja väläyttänyt muun muassa Japanin ja Etelä-Korean varustamista ydinaseilla.

”Sitoutuminen liittolaisten puolustamiseen on vuosikymmenten ajan kuulunut molempien puolueiden linjaan”, Michel sanoo.

”Toki ajoittain on kuultu valitusta, ettei Eurooppa kanna osuuttaan taakasta. Liittolaisuudet perustuvat molempien maiden etuun. Kyse ei ole vain siitä, että Yhdysvallat maksaa Euroopan puolustuksen, Euroopan maat ovat maksaneet osuutensa. Esimerkiksi Afganistanissa on kuollut satoja eurooppalaisia sotilaita.”

Michelin mukaan Trump on puheidensa perusteella elänyt Naton suhteen ”faktoista vapaalla vyöhykkeellä”.

”Hän ei ole osoittanut suurta ymmärrystä tai edes halua oppia turvallisuuspolitiikkaa. Hänellä ei ole selvää asiantuntijajoukkoa, josta valita neuvonantajia”, Michel sanoo.

Trumpin oman puolueen asiantuntijat ottivat ennen vaaleja selvän kannan Trumpia vastaan. Suuri joukko ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ansioituneita ja kokeneita republikaaneja antoi tukensa Hillary Clintonille. Entinen CIA:n johtaja Michael Haydn kirjoitti jopa Turmpin olevan Putinille ”hyödyllinen työkalu”.

Trumpin mahdolliseksi ulkoministeriksi veikkailtu republikaanipoliitikko Newt Gingrich on noudatellut haastatteluissa Trumpin linjaa. Hän muun muassa luonnehti Viroa ”Pietarin esikaupunkialueeksi”, jonka puolustaminen Venäjää vastaan ei ole ydinsodan riskin arvoinen.

”Se on hämmentävää. Gingrichiä ei tietääkseni ole koskaan nähty ulkopolitiikasta aktiivisesti kiinnostuneena poliitikkona”, Michel kuittaa.

Trumpin turvallisuuspoliittiset lupaukset ovat olleet ristiriitaisia. Toisaalta hän on vaatinut liittolaismaita maksamaan enemmän puolustuksestaan. Toisaalta hän on antanut hulppeita lupauksia Yhdysvaltojen puolustusmenojen lisäämisestä.

”Trump on sanonut ’korjaavansa’ Yhdysvaltojen puolustuksen. Puolustusbudjettia on leikattu, mutta viime vuosina sitä on myös paikkailtu. Armeijamme ei ole rikki, ja on vaarallista esittää sellaista”, Michel sanoo.

Käytännössä Trump on ilmoittanut haluavansa lisää sotalaivoja ja kasvattavansa armeijan vahvuuden Irakin ja Afganistanin sotien aikaisiin huippulukemiin. Se maksaisi Michelin mukaan miljardeja.

”Hänen ehdotuksensa on paitsi tarpeeton, myös aivan liian kallis. Se kuulostaa enemmän iskulauseilta kuin selkeälinjaiselta politiikalta, ja sellainen ei ole liittolaisten mieleen.”