Raitiovaunu kiskoilta Lontoossa – viisi kuoli ja ainakin 50 loukkaantui

Lontoo

Vakava raitiovaunuonnettomuus on vaatinut keskiviikkona Etelä-Lontoossa ainakin viiden ihmisen hengen. Ainakin 50 on loukkaantunut.

Onnettomuus tapahtui aamulla Lontoon Croydonissa, kun raitiovaunu syöksyi jyrkässä mutkassa kiskoiltaan. Loukkaantuneiden ja kuolleiden irroittaminen vaunun jäännöksistä on kestänyt useita tunteja.

BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt raitiovaunun kuljettajan, mutta syytä ei ole toistaiseksi kerrottu. Onnettomuuden tutkinta jatkuu.

Lontoo ei ole erityisen tunnettu raitiovanuistaan, mutta metropolin eteläisissä kaupunginosissa kulkee noin 28 kilometrin raitiovaunuverkosto.

Raitiovaunuja on 34, ja palvelua käyttää vuoden aikana noin 27 miljoonaa matkustajaa, ilmenee Lontoon julkisesta liikentestä vastaavan TfL:n verkkosivuilta. Nykyaikainen raitiovaunuverkko on ollut käytössä vuodesta 2000, ja sitä on ollut määrä laajentaa.

Keskiviikkoinen tapaus on ensimmäinen monia uhreja vaatinut onnettomuus uusilla raitiovaunuilla.

Tavallisena uutispäivänä vakava liikenneonnettomuus olisi ollut yksi Britannian pääuutisaiheista. Yhdysvaltain presidentinvaalien takia onnettomuus ei ole yltänyt pääotsikoihin, mikä on suututtanut sosiaalisessa mediassa.