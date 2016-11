Epävarmuus lisääntyy, vapaakauppa vastatuuleen: HS listasi Trumpin valinnan vaikutukset talouteen

Republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin vaalivoitto Yhdysvalloissa oli markkinoille yllätys ja järkytys. Vaikka pörssien alkupaniikki rauhoittui aamupäivän kuluessa, Trumpin valinnan laajemmat vaikutukset maailmantalouteen ja myös Suomeen ovat vasta edessä.

HS listasi mahdollisia vaikutuksia, joista osa on jo nyt näkyvissä.

Epävarmuus lisääntyy

Markkinat toivoivat demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin voittoa, koska entinen ulkoministeri olisi edustanut Trumpiin verrattuna jatkuvuutta. Tosi-tv:stä tutuksi tulleen Trumpin politiikkaa on vaikea ennakoida.

Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju arvioi varhain keskiviikkoaamuna, että ”epävarma aikakausi” on alkamassa Yhdysvalloissa ja koko maailman taloudessa. Yhdysvaltain merkitys on valtava, koska se on maailman suurin kansantalous.

”Kukaan ei tiedä, mitä hän lopulta aikoo tehdä. On pieni mahdollisuus, että ne asiat, joista Trump on puhunut, hän aikoo todella toteuttaa. Ne ovat kamalia asioita”, hän luonnehtii.

Kangasharju viittaa etenkin tullimuurien nostamiseen ja mahdolliseen kauppasotaan.

Pörssikurssien lasku keskiviikkoaamuna liittyy juuri epävarmuuden lisääntymiseen. Lue erillinen juttu pörsseistä täältä.

Yksi epävarmuuden merkki oli myös kullan kallistuminen keskiviikkoaamuna. Sitä on perinteisesti pidetty vakaana sijoituskohteena turvattomina aikoina.

Vapaakaupan vastatuuli kovenee

Trumpin valinta nostaa esteitä maailmankaupalle ja globalisaation etenemiselle.

”Hän tulee aiheuttamaan vakavaa vahinkoa koko maailman kauppajärjestelmälle”, arvioi saksalainen pankki Commerzbank katsauksessaan.

Trump arvostelee maailmankaupan vapauttamista, koska hänen mukaansa se on vienyt amerikkalaisten työpaikkoja. Hän on uhannut vetäytyä Kanadan, Meksikon ja Yhdysvaltain välisestä vapaakauppasopimuksesta Naftasta, ellei Yhdysvallat saa parempia ehtoja.

Trump vastustaa myös Tyynenmeren alueen TPP-vapaakauppasopimusta.

EU:n ja Yhdysvaltain välistä kauppaa vapauttavasta TTIP-kauppasopimuksesta hän ei ole sanonut mitään. Etlan tutkimusjohtaja Markku Kotilainen uskoo kuitenkin, että myös TTIP-neuvotteluissa Yhdysvallat ottaa tiukemman kannan Trumpin johdolla.

”TTIP-sopimuksen todennäköisyys toteutua heikentyy”, hän arvioi.

Ekonomistien mukaan tullimuurien pystyttäminen vahingoittaisi sekä koko maailmantaloutta että Suomea, joka on viennistä riippuvainen.

Erityisen suuri riski liittyy kauppasotaan Kiinan kanssa. Trump on väläyttänyt mahdollisuutta korottaa kiinalaisten tuontituotteiden tullimaksuja. Tällöin syntyisi pahimmillaan protektionistinen kierre, jossa kaikki yrittäisivät suojata omaa tuotantoaan. Kasvu hidastuisi paitsi Kiinassa myös koko maailmassa.

”Jos jenkit asettaisivat tullimuurit Kiinalle, Kiina vastaisi siihen. Maailmankauppa hyytyisi, ja tämä näkyisi myös Suomen taloudessa”, tiivistää Nordean Kangasharju.

Jo nyt maailmassa puhaltavat vapaakaupan vastaiset tuulet, Aktian pääekonomisti Heidi Schauman muistuttaa. Maailman kauppajärjestön WTO:n mukaan tästä vuodesta on tulossa 15 vuoteen ensimmäinen, jolloin maailmankaupan kasvu jää jälkeen maailman talouskasvusta.

Kangasharju uskoo kuitenkin, että hyvin todennäköisesti valtaosa Trumpin uhkauksista vapaakauppaan liittyen jää pelkiksi puheiksi.

”Uskon, että hän on pragmaatikko, hän puhuu sitä mitä valkoiset duunarimiehet haluavat kuunnella.”

Öljy halpenee – ainakin aluksi

Öljyn hinta lähti laskuun keskiviikkoaamuna vaalituloksen alettua selvitä. Aasian kaupankäynnissä Brent-laadun raakaöljy halpeni lähes neljä prosenttia, mutta myöhemmin hinta alkoi jälleen nousta.

Syynä on Öljy- ja biopolttoainealan etujärjestön toimitusjohtajan Helena Vänskän mukaan sama epävarmuus, joka sai aamulla myös pörssikurssit luisuun. Vähäisempi vaikutus on sillä, että Trump on luvannut lisätä öljyn- ja kaasuntuotantoa Yhdysvalloissa.

Jos öljy halpenee, öljyntuottajamaat saattavat olla aiempaa halukkaampia rajoittamaan sen tuotantoa. Jos öljyntuottajamaiden kartelli Opec pääsee kokouksessaan 30. marraskuuta sopimukseen maakohtaisista öljyn tuotannon leikkauksista, hinnan nousupaineet lisääntyvät.

Varmaa tuotannon rajoittaminen ei kuitenkaan ole, sillä esimerkiksi Iran on vastustanut sitä.

Yhdysvaltain keskuspankin koronnosto saattaa lykkääntyä

Markkinoilla on laajalti odotettu, että Yhdysvaltain keskuspankki nostaisi ohjauskorkoaan vielä tämän vuoden puolella.

Aktian Heidi Schaumanin mukaan Trumpin valinnan aiheuttama epävarmuus saattaa vaikuttaa siihen, että keskuspankki lykkää tätä päätöstä.

Commerzbank arvioi katsauksessaan, että Trumpin hallinnon ja Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajan Janet Yellenin välille syntyy todennäköisesti konflikteja. Trump on vaalikampanjan aikana arvostellut Yelleniä korkojen pitämisestä alhaalla poliittisista syistä.

Julkisen talouden vaje uhkaa kasvaa Yhdysvalloissa.

Trump on sanonut leikkaavansa veroja. Commerzbank arvioi tämän johtavan siihen, että julkisen talouden vaje kasvaa noin kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuodessa.

Duunarien puolustajana esiintynyt Trump on luvannut lisäksi pelastaa työpaikkoja. Hän on erityisen suosittu alueilla, joilta on hävinnyt teollisuuden töitä.

Etlan Kotilaisen mukaan puheet voivat tarkoittaa sellaisten elinkeinojen tukemista, joilla ei ole Yhdysvalloissa globaalia kilpailuetua.

”Sellaisten tekohengittäminen hidastaa pitkällä aikavälillä kasvua”, Kotilainen muistuttaa.

”Se on taistelua tuulimyllyjä vastaan.”