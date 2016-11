Vaalitulos kouraisi monia yhdysvaltalaisia myös Suomessa – ”Rupean ihan itkemään”

Raaseporilaisen omakotitalon ikkunasta kajasti valo läpi vaaliyön, kun Jan-Erik Enberg seurasi intensiivisesti ääntenlaskennan etenemistä ja markkinoiden reaktioita. Enberg työskentelee treidaajana yhdysvaltalaisessa finanssiyrityksessä, ja vaaliyö oli yksi vuoden vilkkaimmista työpäivistä sitten kesän Brexit-äänestyksen.

Markkinat reagoivat voimakkaasti Trumpin yllätysvoittoon, ja tilanne lähti rauhoittumaan vasta hänen voitonpuheensa jälkeen.

Työn puolesta Enberg oli varautunut Trumpin voittoon, mutta henkilökohtaisesti se oli pieni sokki. Samalla kun markkinat rauhoittuivat, myös Enbergin oma mieli tasaantui. ”En usko, että tulee niin dramaattista muutosta kuin kampanjointi antoi ymmärtää. Kampanjointi oli suurimmaksi osaksi showta ja hän tulee mielipiteitään ja tekemisiään lieventämään, kuten voitonpuheesta ilmeni.”

”Trump on pohjimmiltaan järkevä ihminen ja hänellä tulee olemaan hyvät avustajat. Hän ei halua jakaa kansaa tai olla jyrkästi globalisaatiota vastaan”, Enberg lisäsi.

Asia koskettaa Enbergiä henkilökohtaisesti, sillä perheen toinen kotikaupunki on New York. Jan-Erik ja hänen vaimonsa Sirkku Enberg ovat sekä Suomen että Yhdysvaltain kansalaisia. He muuttivat Yhdysvaltoihin 1990-luvun alussa Jan-Erikin töiden perässä.

Jan-Erik Enbergin mielestä Hillary Clintonkaan ei olisi ollut erityisen hyvä vaihtoehto, mutta ääni olisi lopulta kuitenkin mennyt hänelle, jos matkustussuunnitelmien muutokset eivät olisi estäneet äänestämistä. Clinton olisi vienyt voiton, koska hän olisi ollut parempi sekä markkinoiden että koko maailman vakauden kannalta.

Sirkku Enbergille Trumpin voitto ei tullut sokkina, vaan suurena hämmennyksenä ja pettymyksenä. Hänen äänensä meni Clintonille tämän pätevyyden perusteella.

”Rupean ihan itkemään. Tämä on aika erikoista, että tämä koskettaa ihan tunnetasolla. Ei ole koskaan ennen mikään poliittinen asia ollut jotenkin näin iso juttu. En olisi ikinä uskonut”, Enberg kuvaili.

Hän ei valvonut vaaliyötä, mutta tarttui herättyään varhain aamulla heti kännykkään ja tarkisti tilanteen. Trump oli jo selvässä johdossa.

Enberg ei pysty allekirjoittamaan niitä arvoja, joita Trump edustaa. Hän pettyi myös siihen, etteivät yhdysvaltalaiset olleet vielä valmiita valitsemaan naispresidenttiä.

Perheen kolmen aikuisen tyttären fiilikset olivat hyvin samansuuntaiset, kun vaalituloksesta keskusteltiin tuoreeltaan perheen Whatsapp-ryhmässä.

”Kaikki perheen naiset ovat olleet todella pettyneitä. Yhdysvallat on sukupuolten tasa-arvon kannalta aikamoinen takapajula.”

Sirkku Enberg kokeekin, että tulevat sukupolvet joutuvat maksamaan äänestystuloksesta, koska Clintonin ajamat uudistukset koulutuksen yhtenäistämisestä tasa-arvon lisäämiseen eivät tule etenemään.

”Se on isoin ja surullisin asia. Luulen, että varmasti Trump tulee elvyttämään Usan taloutta ja se on tosi tärkeä asia, mutta elämässä on niin paljon muutakin”, hän sanoi.