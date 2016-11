Groznyin blueskahvila vetelee viimeisiään

Tšetšenian pääkaupungin Groznyin tyylikkäältä pääkadulta eli Putinin valtakadulta ei tarvitse horjahtaa paljon syrjään löytääkseen kellariin johtavien portaiden yltä pahvikyltin: Bratja Bljuz Kafe eli Blues Brothers -kahvila.

Kellarista löytyy pieni baaritiski ja peräkärryn kokoinen esiintymislava, jossa nököttävät muovilla peitetyt rummut. Sisällä on kourallinen asiakkaita, jotka eivät näytä ostavan mitään. Ja paikan isäntä Ruslan Lalajev, 53.

”Jos ihmeitä ei tapahdu, niin tulevaisuutta ei ole”, Lalajev kommentoi. ”Toukokuun tyhjensin ensin kellaria tulvavedestä ja sitten oli vuorossa taistelu paikallista ulosteaaltoa vastaan eli viemäriremontti.”

”Sitten ilmoitin vuokraisännälle, että toiminta loppuu. Että vuokratkaa kellarinne kenelle lystäätte, kunhan ette kenellekään tämmöiselle köyhimykselle kuin minä vaan kunnolliselle ihmiselle, jolla on muutama miljoona taskussa.”

Valtakadun muotiliikkeistä päätellen perimmäinen vika Lalajevin vaikeuksiin ei ole Groznyin asukkaiden heikossa ostovoimassa vaan siinä, ettei hänen edustamansa elämäntapamusiikki ole alueella tarpeeksi hyvässä huudossa.

Lalajev jatkaa vuokrarästeineen ja rahattomine asiakkaineen toistaiseksi. Bluesisännän oma muusikon ura loppui kansakoulun 5. luokalla, kun hanurin soitto jäi. Uusi innostus koitti 70-luvun lopussa.

”Ensimmäinen vinyylini ei ollut bluesia, se oli Status Quon levy, jonka hankin 1978. Sitten alkoivat tehdä raskaammat levyt vaikutusta: Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Sitten vasta tulivat sellaiset uranuurtajat kuin John Mayall & The Bluesbreakers , Alexis Korner, Graham Bond Organisation. Ja sitten toinen aalto: Colosseum ja niin edelleen.”

"Neuvostoaikana järjestettiin sellaisia sunnuntaibileitä, joihin kokoontui keräilijöitä, ostettiin, myytiin, lainattiin ja vaihdettiin levyjä."

"Kun turvallisuustilanne täällä huononi 1993, lähdin muihin kaupunkeihin levyjen perässä. Lauantaina Pjatigorskiin, jossa kokoonnuttiin musiikkiopistolla. Sunnuntaina jatkoin Stavropoliin, sitten Krasnodariin."

Ensimmäinen yritys bluespohjaisen musiikin popularisoimiseksi tehtiin Groznyissa vuonna 1994.

”Meitä oli kolme kaveria, minä, sairaalan numero 5 johtava lääkäri ja sairaalan patologi. Minulla oli levykokoelma, päälääkärillä peräkärry ja patologilla äänentoistolaitteet. Ajoimme peräkärryn pääaukiolle ja avasimme peräkärrystudion ja -kaupan. Minä näyttelin kokoelmasta innostunutta asiakasta.”

”Sitä kesti kolme kuukautta. Sitten saimme kuulla, että seuraavana päivänä opposition joukot miehittävät kaupungin, ja ehdimme pelastaa mitä pelastettavissa oli. Seuraavana päivänä peräkärry paloi.”

”Seuraava yritys tehtiin syksyllä 1999, taas juuri ennen sotaa. Avasin klubin keskustavaratalon ulkorakennuksessa. Onnistuin pitämään paikan auki yhden kuukauden.”

Nykyisen Bratja Bljuz Kafen Lalajev avasi kymmenen vuotta sitten, tosin eri osoiteessa kuin missä se nyt sijaitsee.

”Vuosi 2007 oli kaikkein paras”, Lalajev arvioi. ”Tein tätä musiikkia todella tunnetuksi, eikä silloin vielä tarvinnut maksaa edes vuokraa.”

”Nyt tämä ei enää ole bisnestä missään mielessä ja monesta syystä. Sotien jälkeen kaupunkiin on ilmestynyt monenlaisia kieltoja. Alkoholia tässä baarissa ei saa myydä, vaikka joissakin kaupoissa niin saa tiettyinä aikoina tehdä. Eihän se kielto mihinkään lakiin perustu.”

”Mutta minun kohtaloni ei ole alkoholin puute vaan se, ettei minulla ole mainoskylttiä valtakadulla. Enkä mitään kylttiä sinne laittaisikaan, jos paikan taso on tämmöinen.”

Lalajev kertoo etsineensä kolme vuotta liikekumppania, turhaan.

”Minulla on kaksi maksamatonta lainaa ja pankit ovat haastaneet minut oikeuteen. Levykokoelmankin olen myynyt saadakseni rahaa velkojen maksuun.”

Jotain sentään on jäljellä. Lalajev kaivaa levykomerostaan kuusamolais-oululaisen Zero Ninen albumin Voodoo You vuodelta 1988 ja haluaa välttämättä antaa sen matkamuistoksi. Nurkkapöydän seurue hakee kaakaota ja limonadia.

”Velaksi”, Lalajev huomauttaa.