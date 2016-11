Yhdysvallat on äänestänyt presidentistä vapaissa vaaleissa vuodesta 1788. Joka kerta yli 200 vuoden ajan yhdysvaltalaiset valitsivat johtajakseen valkoisen miehen.

Muutos tuli vuonna 2008, kun Barack Obama voitti. Nyt käydyissä vaaleissa esillä oli mahdollisuus, että Yhdysvallat olisi äänestänyt kaksi kertaa peräkkäin presidentiksi mustan miehen ja valitsisi sen jälkeen naisen.

Se oli jo liikaa. Valkoiset miehet ovat olleet Yhdysvaltain – ja maailman – etuoikeutettu ryhmä, joka on nauttinut vapaudesta, vauraudesta ja vallasta. Nyt juuri heidän joukossaan on paljon niitä, jotka kokevat asemansa uhatuksi ja epävarmaksi. Näiden ihmisten maailma on rikki, ja sitä korjaamaan he valitsivat Donald Trumpin.

Toimivassa demokratiassa kansa saa sellaiset johtajat kuin se ansaitsee. Ja myös Trump on suosionsa ansainnut. Hänen menestyksensä syitä on yritettävä ymmärtää, koska käsillä voi olla yhden aikakauden loppu liberaalissa demokratiassa ja globalisaatiossa.

Vuosi 2016 on ollut kuohuvaa menoa menoa länsimaissa. Eurooppaa, myös Suomea, riepottelevat pakolaiskriisi, äärioikeiston nousu, Britannian EU-eropäätös Brexit, terrorismin pelko, Venäjän pelko ja ihan vain pelko yleensä.

Samoja virtauksia on Trumpin suosion takana. Moni niistä liittyy globalisaation muutoksiin, kuten valkoisen työnväenluokan ahdinkoon, maahanmuuttoon ja epävarmuuteen omasta ja kansakunnan identiteetistä. Toiset virtaukset liittyvät politiikan tekoon sosiaalisen median aikakaudella, jota leimaavat mielipideleiriytyminen ja tosiasioiden sekoittuminen valheisiin.

Dermot Tatlow

Yhdysvaltain vaalitaistossa ei ollut niinkään kyse perinteisen oikeiston ja vasemmiston taistosta. Puolitoistavuotisen vaalikamppailun hallitseva piirre oli protesti vanhaa valtaa ja koko järjestelmää vastaan. Protesti näkyi paitsi televisiosta tutussa Trumpissa, myös sosialisti Bernie Sandersin suosiossa sekä inhossa Hillary Clintonia, poliittisen eliitin perikuvaa, vastaan.

Lopulta kyse oli siitä, onko nykyinen demokraattinen järjestelmä uskottava. Miljoonat turhautuneet ovat sitä mieltä, ettei heitä ole kuultu ja palveltu. Trump kauppasi muutosta. Ja yhdysvaltalaisilla on vuosikausia ollut tapana ostaa mitä hyvänsä Trump nimellään myy.

Muutos! Valtaklikit alas! Jos iskulauseet kuulostavat tutulta se johtuu siitä, että on vain kahdeksan vuotta, kun Yhdysvaltain presidentiksi edellisen kerran valittiin vanhan politiikan uudistaja.

Barack Obamalla muutosviesti oli kuitenkin myönteinen: toivo. Hän sai puolet Yhdysvalloista uskomaan, että maasta voisi hänen johdollaan tulla reilumpi ja yhtenäisempi. Monikulttuurisen taustansa vuoksi hän vaikutti luonnostaan globaalin ajan johtajalta. Maailma hurmaantui jopa enemmän kuin Yhdysvallat.

Gary Hershorn / Reuters

Samaan aikaan, marraskuussa 2008, globaali maailma kuitenkin alkoi rytistä. Nyt jälkeenpäin siinä voi nähdä taitekohdan globalisaatiokehitykselle, joka oli alkanut sosialismin romahtamisesta 1990-luvun vaihteessa.

Kapitalismin, vapaan kaupan, rajattomien markkinoiden sanoma jyräsi maailmassa 1990-luvun ja 2000-luvun alun. Globalisaatio loi talouskasvua, auttoi ihmisiä köyhyydestä ja nosti uusia talousmahteja, kuten Kiinaa. Se teki mahdolliseksi myös Nokian ja Suomen menestysaallon.

Syksyllä 2008 selvisi, että amerikkalaispankit olivat jakaneet luottoa ilman vakuuksia. Systeemi oli perustunut vedätykseen. Monille se kuvasi laajemminkin asioiden tilaa.

Finanssikriisistä seurasi Yhdysvalloissa pahin lama sitten 1930-luvun. Eurooppaan iski eurokriisi, Välimeren maiden joukkotyöttömyys ja taantuma. Hyvinvointimallin mureneminen kiihtyi Pohjoismaissa.

Globalisaation varjopuolet iskivät viimein myös länsimaihin.

Talousvaikeuksissa alettiin kaivata tehtaita ja työpaikkoja, jotka todellakin oli siirretty Kiinaan ja muihin halvemman työvoiman maihin. Globalisaatioon uskoneilla poliitikoilla ei näyttänyt olevan ratkaisuja.

Yhdysvalloissa Obama sai valtion tuella pelastettua esimerkiksi autoteollisuutta. Mutta maailma meni menojaan, eikä Obamastakaan ollut sen muuttajaksi.

Syvässä Amerikassa, taantuvilla tehdaspaikkakunnilla iski työttömyys. Nekin, joilla töitä on, huomasivat, etteivät reaalipalkat ole nousseet vuosiin. Vahvistui tunne, että nyt menee huonommin kuin ennen. Tai että ainakin jollain muulla menee paremmin.

Länsimaissakin on totuttu siihen, että vähemmistöt tuntevat itsensä syrjityksi. Nyt kaltoin kohdellun kaunaa tunnetaan myös valtaväestössä. Se on uutta.

Kun työt ja toimeentulo tuntuvat karkaavan jonnekin markkinoiden ja maailman tuuliin, moni kaipaa vakuuttelua siitä, että joku pystyy ottamaan asiat kontrolliin.

Historiasta tilanne on tietenkin tuttu. Globalisaation ensimmäinen aalto huipentui 1900-luvun alussa ja päättyi ensimmäiseen maailmansotaan. Näin huomautti Harvardin professori Dani Rodrik artikkelissaan maaliskuussa.

Maailmansotien välissä globalisaation hallintaan ajettiin ratkaisuksi taloudellista itsemääräämistä.

”Vastauksena oli kaksi kohtalokasta tapaa. Sosialisti ja kommunistit valitsivat sosiaalisen reformin, kun taas fasistit valitsivat kansallisen uhon”, Rodrik kirjoitti.

Nyt Euroopassa haetaan ratkaisuja taas äärilaidoilta. Kriisimaa Kreikassa vallassa on vasemmistoradikaali Syriza. Nationalistit ovat vallassa esimerkiksi Unkarissa ja Puolassa ja osittain Suomessa.

Myös Yhdysvaltain vaaleissa globalisaatioon pettyneitä puhuteltiin ainakin kahdelta suunnalta. Vasemmalta iski Bernie Sanders, ennalta marginaalihahmona pidetty sosialisti. Hänen eliitinvastaisuutensa perustuu ajatukseen häikäilemättömistä pankkiireista ja suuryritysten johtajista, jotka keräävät voitot muiden kustannuksella.

Sandersin kannattajissa kuului Occupy-protestiliikkeen kapinahenki: yksi prosentti omistaa 99 prosenttia varallisuudesta. Sandersin tukijoina oli paljon nuoria, koulutettuja kaupunkilaisia. Hän haastoi esivaalissa Clintonin yllättävän vahvasti, mikä kertoo protestimielialan moninaisuudesta.

Taustalla saattoi kuulla kaikuja 2000-luvun vaihteessa voimissaan olleesta globalisaatiokriittisestä liikkeestä. Silloin suurmielenosoituksia oli Seattlesta Hongkongiin ja Genovaan. Loppu veroparatiiseille! Maailmanpankki alas! Ei vapaakauppaa!

Silloin globalisaatiokriitikot toimivat jonkinlaisen globaalin solidaarisuuden nimissä. Monikansalliset yritykset jyräävät valtiot. Ihmisoikeuksia poljetaan. Rikkaat maat hyötyvät, ja köyhempiä maita kohdellaan kaltoin.

Andy Clark / Reuters

Donald Trump puhui vaalikampanjassaan samasta asiasta mutta asetti kuulijansa uhrin rooliin: Amerikkaa on kohdeltu kaltoin. Kiina varasti työt. Siirtolaiset vievät loputkin. Poliitikot ovat kierouttaan tai tyhmyyttään tehneet kauppasopimuksia, joissa on edistetty muiden kuin Yhdysvaltain etuja. Vapaakauppa uusiksi!

Trump on omassa pilvenpiirtäjässä New Yorkissa asuva miljardööri. Mutta hän on politiikan ulkopuolinen, joten hän onnistui esiintymään eliitinvastaisena voimana, eräänlaisena kapinallisena cowboyna.

Pelkistä talousmurheista puhumalla Trumpista tuskin olisi kuitenkaan tullut presidenttiä. Merkittävää oli, että Trump esitti selkeän viholliskuvan, jota ongelmista voi syyttää.

Viime vuosien globalisaatiossa on melko helposti hyväksytty pääoman, palveluiden ja tuotteiden liikkuvuus. Vaikeampaa on ollut hyväksyä olennaisin: rajoja ylittävät ihmiset.

”Maahanmuutto on globalisaation viimeinen rintama”, kirjoitti toimittaja-tietokirjailija Fareed Zakaria Foreign Affairs -lehdessä.

Muut ihmiset ovat todellisia, he kuulostavat ja näyttävät erilaiselta. Siinä nopeasti konkretisoituu rajattomuus.

Trump solvasi siirtolaisia, muslimeja, vammaisia ja lähes kaikki muita jollain lailla erilaisia.

Niinpä vaalitaisto koetteli uskoa demokratiaan myös toisessa mielessä: voiko vuonna 2016 valtaan todella nousta avoimella vihanlietsonnalla ja valehtelulla.

Vastaus on, että voi.

Alustavien äänestystietojen mukaan Trump voitti nimenomaan valkoisten äänillä. Vähemmistöryhmien mustien ja latinoiden äänet menivät pääasiassa Hillary Clintonille mutta eivät hänen kannaltaan tarpeeksi. Näin yksioikoinen tilanne ei silti ole. Trumpilla on tukijoita myös vähemmistöissä.

Nobel-palkittu ekonomisti Paul Krugman kirjoitti The New York Timesissa Trumpin suosiosta näin:

”Me luulimme, että kansakuntamme on ajan kuluessa tullut huomattavasti avoimemmaksi ja suvaitsevaisemmaksi, vaikka ei olekaan päässyt rotuennakkoluulojen ja naisvihan yli. Luulimme, että suuri enemmistö amerikkalaisista arvostaa demokraattisia normeja ja lakijärjestystä. Me olimme väärässä.”

Krugmanin kommentissa kuuluu Euroopastakin tutut ajatukset samanmielisten kuplista. Siinä näkyy myös nykyajan globaali jakolinja. Toisaalla on suvaitsevaiset kosmopoliitit, toisaalla vierasta vastustavat nationalistit.

Trump innoittaa niitä, joille suvaitsevaisuus on kirosana.

”Heidän maailmansa murenee. Meidän rakentuu”, kirjoitti Ranskan laitaoikeistopuolueen kansallisrintaman Florian Philippot Trumpin voiton selvittyä.

Trump on nyt saanut vallan toimia maailman vaikutusvaltaisimmassa tehtävässä. Siinä työssä odotetaan vahvaa vastuullisuutta.

Kannattajat uskovat Trumpin tekevän Amerikasta jälleen mahtavan. Työt palaavat, siirtolaisuus laitetaan kuriin, eliitti helisee.

Isompi kysymys koko maailmalle on, tekeekö Trump demokratiasta jälleen mahtavan.

Demokratian erottaa diktatuurista muun muassa se, että demokratia perustuu ihmisten kunnioitukselle. Vaalikampanjassaan Trump kyseenalaisti tämän arvon. Jos Trump jatkaa vihan lietsomista Valkoisesta talosta, demokratia todellakin on kriisissä.

Oletus on, että vallassa Trump tulee hillitsemään käytöstään. Tähän mennessä mikään hänen poliittisella urallaan ei ole mennyt niin kuin on oletettu.

MIKE SEGAR / Reuters

BRIA WEBB / Reuters

Paul Hackett / Reuters

Trump piti sovittelevan voitonpuheen – korosti kansakunnan yhdistämistä

Trumpin ensimmäinen puhe presidentiksi valituksi tulemisen jälkeen oli sovinnainen ja sovitteleva. Trump kiitti Hillary Clintonia kisasta, kehui kampanjaansa osallistuneita ja korosti olevansa kaikkien amerikkalaisten presidentti.

"Olemme lopulta kaikki samalla puolella" - Barack Obama puhui Valkoisessa talossa

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama puhui keskiviikkoiltana Suomen aikaa hieman sen jälkeen, kun hänen puoluetoverinsa Hillary Clinton oli pitänyt oman tunteikkaan puheensa New Yorkissa.

"Tämä on tuskallista" – katso Hillary Clintonin kiitospuhe kokonaisuudessaan

Hillary Clinton piti tunteikkaan puheen kannattajilleen New Yorkissa keskiviikkona, hävittyään presidentinvaalit Donald Trumpille.