”Aion löytää fiksuimmat ja menestyneimmät ihmiset näihin tehtäviin” – ketkä nousevat Trumpin ministereiksi?

Newt Gingrich, Rudy Giuliani, Ben Carson, Forrest Lucas, Steven Mnuchin, Chris Christie ja Jeff Sessions.

Nimilista saattaa tuntua vielä vieraalta, mutta nämä miehet on mainittu useimmin arvailtaessa Yhdysvaltain seuraavan presidentin Donald Trumpin ministerinimityksiä.

Trump aloittaa presidenttinä tammikuussa. Tärkeimpiä ministerinimityksiä odotetaan lähiviikkojen aikana.

Presidentti Trumpin lähimmän avustajakunnan koostumus on nyt Yhdysvalloissa kiihkeän spekulaation kohteena. Verkkolehti Politicon mukaan Trumpin presidenttiyttä valmisteleva niin sanottu transition team -työryhmä on kuitenkin ainakin vielä vaiennut kaikista nimistä, mikä ei tietenkään ole vähentänyt arvailuja.

Arvailuja vaikeuttaa se, että republikaanien ehdokkaana valituksi tullut Trump on puolueessaan ja ylipäätään politiikassa ulkopuolinen. Lisäksi monet tunnetut republikaaniasiantuntijat vastustivat julkisesti Trumpin ehdokkuutta. Esimerkiksi yli 120 republikaanien ulkopolitiikan asiantuntijaa kirjoitti keväällä avoimen kirjeen Trumpia vastaan. Trumpin työryhmän jäsenet ovat myös Politicon mukaan valitelleet, että tunnettuja naisia on ollut vaikea löytää ehdolle ministeriehdokkaiksi Trumpin puheiden vuoksi.

Diplomaattilähteiden mukaan presidentti Trumpin lähipiiri on todennäköisesti hyvin ”New York -keskinen ja Trump-keskinen”. Keskeisille paikoille olisi siis nousemassa ”voittajia” eli menestyneitä newyorkilaisia liikemiehiä ja lojalisteja.

”Aion löytää fiksuimmat ja menestyneimmät ihmiset näihin tehtäviin”, Trump sanoi The Hill -lehden mukaan.

Yhdysvalloissa presidentin vaihtuessa vaihtuu yleensä myös iso joukko korkeita virkamiehiä. Uusi presidentti voi nimittää yhteensä jopa noin 7000 virkamiestä. Näistä 1 200 tärkeintä nimitystä vaatii kongressin ylähuoneen eli senaatin hyväksynnän.

”Vaihtuvuus on tietenkin erityisen suurta silloin, kun uusi presidentti edustaa eri puoluetta kuin edeltäjänsä”, sanoo Tampereen yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Katri Sieberg.

Tämä nimitysrumba vie yleensä kuukausia. Tällä kertaa sitä kuitenkin sujuvoittaa se, että republikaaneilla on enemmistö senaatissa.

Vaikka vallanvaihtoa valmisteleva transition team -työryhmä on onnistunut pitämään pohdinnassa olevien ehdokkaiden nimet salaisuutena, valmistelut ovat jo pitkällä.

Molemmat kärkiehdokkaat eli republikaanien ja demokraattien presidenttiehdokkaat nimittävät jo hyvissä ajoin omat työryhmänsä valmistelemaan vallanvaihtoa. Nykyisin molempien ehdokkaiden ryhmät saavat toimintaansa valtion tukea jo ennen vaaleja, minkä tarkoituksena on tehdä suunnittelusta läpinäkyvämpää ja vallanvaihdosta sujuvampaa. Ryhmät käyvät myös Valkoisessa talossa, jossa istuvan presidentin edustajat taustoittavat molempia ryhmiä esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Siksi Trumpin ja hänen vastaehdokkaansa Hillary Clintonin ryhmät tekivät joissain asioissa jopa yhteistyötä, The Washington Post -lehti kertoi lokakuussa.

Trumpia edustava ryhmä on ollut kuitenkin selvästi pienempi, kuin republikaanien edellisen ehdokkaan Mitt Romneyn neljä vuotta sitten, talouslehti The Wall Street Journal kertoo.

Sen vuoksi ryhmä on lehden mukaan keskittynyt kirjoittamaan muistioita keskeisistä aiheista, eikä niinkään valmistelemaan isoja lakihankkeita. Koska Trumpilla ei ole kokemusta valtionhallinnosta, muistiot ovat käsitelleet esimerkiksi valtiovarainministeriön roolia ja tehtäviä.

Nyt valinnan vahvistuttua Trumpin ryhmä alkaa vierailla aiempaa useammin Valkoisessa talossa. Trump alkaa myös saada viranomaisilta salaiseksi määrättyä tietoa. Televisiokanava ABC:n mukaan Trump ja hänen ryhmänsä harjoittelevat myös toimintaa kriisiolosuhteissa. Ohjelmassa on myös Trumpin perheen vierailu Obamilla ja tutustuminen uuteen asuntoon.

Vielä runsas 10 vuotta sitten yhteistyö oli melko vähäistä, sillä saapuva presidentti ei halunnut vaikuttaa liian innokkaalta, eikä väistyvä korostaa kautensa olevan jo lopussa.

Nyt yhteydenpitoa on enemmän, vaikka varsinaisesta yhteistyöstä ei välttämättä voi puhua poliittisten erimielisyyksien vuoksi.

”Barack Obaman ryhmä teki kuitenkin jo tässä vaiheessa yhteistyötä väistyvän presidentti George W. Bushin hallinnon kanssa vuonna 2008, koska päällä oli finanssikriisi”, professori Sieberg sanoo.

Nyt Trumpin edustajat alkavat valmistautua presidenttikauteen.

”Ryhmillä on tässä vaiheesa jo suunnitelmia. Uusi presidentti haluaa tehdä ensimmäisen sadan päivän kuherruskuukauden aikana kaikenlaista, joten edustajat valmistelevat asioita niin, että presidentti voi aloittaa heti”, Sieberg sanoo.

The Wall Street Journalin mukaan Trump aikoo ensimmäisenä päivänään presidenttinä ilmoittaa muun muassa Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen Naftan muuttamisesta ja Yhdysvaltain vetäytymisestä Tyynenmeren vapaakauppasopimuksesta TPP:stä.

Trump on myös ilmoittanut kumoavansa useita Obaman päätöksiä. Koska Obama ei ole saanut hankkeitaan läpi republikaanien hallitsemassa kongressissa, hän on säätänyt monista asioista presidentin määräyksillä, jotka seuraajan on helppo kumota.

”Jos hän tekee, kuten on sanonut – tässä on siis suuri jos Trumpin kohdalla – hän voi kumota nopeasti Obaman päätöksiä”, Sieberg sanoo.

”Trumpin toimintaa helpottaa myös se, että republikaaneilla on kongressissa enemmistö. Hän voi toimia vapaammin ja tehdä isoja muutoksia”, Sieberg sanoo.

Trump haluaa esimerkiksi kumota Obaman lupauksen säästää lapsena Yhdysvaltoihin tulleet paperittomat siirtolaiset karkoituksilta.

Ketkä siis ovat nimipörssissä vahvoilla?

Mark Kauzlarich / Reuters

Ulkoministeriksi on arvailtu entistä edustajainhuoneen puhemiestä Newt Gingrichiä, senaatin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaa Bob Corkeria ja entistä YK-lähettiläs John Boltonia. Gingrich tuli kesällä kuuluisaksi kutsumalla Viroa Pietarin esikaupungiksi.

Valtiovarainministeriksi on arvailtu esimerkiksi liikemies Carl Icahnia sekä entistä pankkiiria ja sijoittajaa Steven Mnuchinia. Trumpin vallanvaihtotyöryhmän talousjaostoa johtavat pääomasijoitusyhtiötä johtava William Walton ja Bear Stearnsin entinen pääekonomisti David Malpass.

Mark Kauzlarich / Reuters

Puolustusministeriveikkailuissa korkealla ovat olleet senaattori Jeff Sessions, kenraaliluutnantti evp Michael Flynn ja kongressiedustaja Duncan Hunter. Flynnin nimi on tosin ollut esillä myös muihin tehtäviin esimerkiksi Trumpin esikunnassa Valkoisessa talossa ja tiedustelupalveluiden johdossa.

RICK WILKING / Reuters

Oikeusministeriarvailuissa korkealla ovat olleet Sessions, New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani ja New Jerseyn kuvernööri Chris Christie. Christien mahdollisuuksia tähän roolin pienentää ”siltagate” ja sen seuraukset.

Giulianin nimi on ollut esillä muihinkin tehtäviin. Myös Christien on arveltu saavan korkean aseman. Molemmat ovat tukeneet Trumpia jo pitkään ja Trump kiitti molempia puheessaan keskiviikkona, kuten myös Sessionsia ja Flynniä.

Kamil Krzaczynski / Reuters

Veikkauslistoilla on esiintynyt vain vähän naisia. Entistä Alaskan kuvernööriä ja vuoden 2008 vaalien varapresidenttiehdokas Sarah Palinia on veikkailtu energiaministeriksi. Esillä on ollut myös entisen kongressiedustajan ja tea party -liikkeen aktiivin Michele Bachmannin nimi.

Itsekin presidenttiehdokkaaksi pytkinyttä Ben Carsonia on veikattu terveysministeriksi. Öljy-yhtiö Lucas Oilin perustajaa Forrest Lucasia taas sisäministeriksi. Sisäministeriehdokkaiden lista on tosin pitkä, mukana on myös Trumpin poika Donald Trump Jr ja Palin.

Trumpin valinnoista odotetaan kuultavan muutaman viikon sisällä. Tammikuussa 2009 ensimmäisen kautensa aloittanut Obama kertoi nimittävänsä Clintonin ulkoministeriksi joulukuun alussa 2008.