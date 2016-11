Yhdysvaltojen politiikan uusi superperhe – Trumpin puheen taustalla haukotellut Barron, 10, muuttaa Valkoiseen taloon

Fakta Trumpien dynastia Donald Trumpin isä Fred Trump oli poikansa tavoin kiinteistökehittäjä. Kotiäiti Mary Anne oli skottilainen maahanmuuttaja. Donaldilla on neljä sisarusta, joista yksi on kuollut. Donald on naimisissa Melania Trumpin, 46, kanssa. Entisiä vaimoja ovat on kaksi: Ivana Trump, 67, ja Marla Maples, 53. Kolme lasta Ivanan kanssa: Don, 38, Ivanka, 35, ja Eric, 32. Yksi lapsi Marlan kanssa: Tiffany, 23. Yksi lapsi Melanien kanssa: Barron, 10. Vanhin poika Don on naimisissa malli Vanessa Haydonin kanssa. Heillä on viisi lasta. Ivanka on naimisissa sijoittaja Jared Kushnerin kanssa. Heillä on kolme lasta. Eric on naimisissa entisen personal trainerin Lara Yunaskan kanssa.

Donald Trump tuskin olisi Yhdysvaltojen tuleva presidentti ilman perhettään. Trumpin muodonmuutos kiinteistömogulista ja tosi tv -tähdestä uskottavaksi poliitikoksi sujui takkuillen, mutta ammattimaiset lapset, etenkin Ivanka Trump, pitivät kampanjan elossa heikkoinakin hetkinä.

Jopa demokraattien Hillary Clinton, kehaisi kilpakumppaninsa lapsia viimeisessä vaaliväittelyssä lokakuussa.

Trumpit ovat kaukana tyypillisistä Valkoisen talon asukeista. Normaalisti presidentin asuntoon muuttaa perinteinen ydinperhe, kuten Barack ja Michelle Obama kahdeksan vuotta sitten tyttärineen.

Tammikuusta eteenpäin Valkoisessa talossa ramppaa lukuisia monikulttuurisen uusioperheen jäseniä. Tulevalla presidentillä on viisi lasta kolmesta avioliitosta ja jo kahdeksan lastenlastakin.

HS kertoo, ketkä Trumpin perheeseen kuuluvat ja millaisen roolin he saattavat ottaa nelivuotisen presidenttikauden aikana perheenpään johtaessa Yhdysvaltoja.

MIKE SEGAR / Reuters

Donald Trump on ollut naimisissa kolmesti. Ensimmäinen vaimo, Ivana Trump, on syntyjään tšekkiläinen. Viidestä lapsesta Donald Jr., Ivanka ja Eric ovat peräisin tästä avioliitosta.

Tämä kolmikymppinen huippuyliopistoista valmistunut trio oli näkyvimmin esillä vaalikampanjan aikana. Ivanka ja Donald Jr. eli Don antoivat lausuntoja isänsä puolesta siihen malliin, että asiantuntijat ja media ovat spekuloineet, voisiko Trumpeista tulla Bushien tai Kennedyjen suvun kaltainen poliittinen dynastia.

Don kertoi CNN:lle kesällä, että hän voisi harkita pyrkivänsä New Yorkin pormestariksi. Hän on aiemminkin kertonut olevansa kiinnostunut poliitikon urasta.

Kun Don puhui republikaanien puoluekokouksessa kesällä, Politico-verkkolehti julisti, että ”poliittinen tähti on ehkä syntynyt”.

Donilla on jo kokemusta skandaaleistakin. Häntä arvosteltiin kiivaasti sen jälkeen, kun hän vertasi yhteisöpalvelu Twitterissä syyrialaisia pakolaisia Skittles-karkkeihin, joista osa on myrkytetty. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen ei pitäisi vastaanottaa pakolaisia, joista marginaalinen osa voi olla terroristeja.

Hän joutui poistamaan kuvan Skittles-karkkeja valmistavan yhtiön Wrigleyn vaatimuksesta.

Don, Ivanka ja Eric kuuluvat kaikki isänsä omistaman Trump Organization -yhtiön ylimpään johtoon. Heidän työtään on siis käytännössä hoitaa isänsä asioita.

JONATHAN ERNST / Reuters

Entinen malli Ivanka luki jo parikymppisenä libertaristien ihaileman ristiriitaisen filosofin Ayn Randin kirjoja, Marie Claire -lehti kertoi vuonna 2007. Rand-faniksi on ilmoittautunut myös suomalaispankkiiri Björn Wahlroos.

Ivanka rakentaa työkseen brändituotteita sukunimensä ympärille. Tästä taidosta olisi hyötyä myös politiikassa.

Ivankan aviomies, sijoittaja Jared Kushner, oli aktiivisesti mukana appensa kampanjassa.

Kushnerin isä Charles Kushner on demokraattivaikuttaja ja Trumpin tavoin upporikas kiinteistösijoittaja, Business Insider -verkkolehti kertoo. Isä vietti kaksi vuotta vankilassa verosotkujen ja laittomien poliittisten lahjoitusten vuoksi.

Donald Trumpin pitäessä keskiviikkona voitonpuhettaan hänen rinnallaan silmiä pyöritteli 10-vuotias Barron Trump, eikä nykyinen vaimo Melania Trump. Uudelle presidentille omat lapset ovatkin ehkä tärkein vallanjatke.

Uninen ja kyllästynyt Barron ei tuntunut olevan kovin innoissaan isänsä uudesta urasta. Hän on vielä liian nuori ottamaan tosissaan osaa politiikkaan, mutta hänellä on aikaa oppia. Seuraavaksi Barronilla on edessään ainakin neljän vuoden kasvatus Valkoisessa talossa.

TOBY MELVILLE / Reuters

Trumpin lapsista vain parikymppinen Tiffany Trump on pysynyt syrjässä presidenttipelistä, tosin hänkin on osallistunut isänsä kampanjoihin. Hänellä ei myöskään ole virallista roolia isänsä yhtiössä. Tiffanyn äiti on Donald Trumpin toinen vaimo Marla Maples.

Todennäköisesti Trumpin nykyinen vaimo Melania pitäytyy niin ikään politiikasta syrjässä. Hän kertoi viimeviikkoisessa puheessaan haluavansa keskittyä Valkoisen talon ensimmäisenä naisena nettikiusaamisen vähentämiseen, mikä sai huvittuneen vastaanoton hänen aviomiehensä aggressiivisen twiittauksen vuoksi.

Sloveniassa syntyneen Melania Trumpin menneisyys on hänelle painolasti, mutta myös voimavara. Presidentin puolisona ei ole ollut maahanmuuttajaa sitten John Quincy Adamsin (presidenttinä vuosina 1825–1829) brittiläisen Louisa -vaimon.

Lisäksi hän on ensimmäinen Yhdysvaltojen presidentin puoliso, jonka äidinkieli ei ole englanti. Melania Trump on tosin hyvin kielitaitoinen verrattuna keskiverto amerikkalaiseen: hän puhuu sloveenin ja englannin lisäksi ranskaa, serbiaa ja saksaa.

HS kertoi Melania Trumpin taustoista viime viikolla.

Uutistoimisto AP paljasti juuri ennen vaaleja, että Melania työskenteli mallina ilman työlupaa 1990-luvulla Yhdysvalloissa.

Siinä ei sinänsä olisi mitään kovin tavatonta, mutta hänen aviomiehensä hyökkäsi kampanjansa aikana useaan otteeseen juuri laittomasti töitä Yhdysvalloissa tekeviä maahanmuuttajia vastaan ja vaati heidän karkottamistaan.

Jos Trumpin perheen PR-osasto hyödyntää Melanian maahanmuuttajataustaa taitavasti, hän voi rakentaa siltoja Trumpin valkoisen ja miehisen ydinkannattajajoukon ulkopuolelle.

BRENDAN MCDERMID / Reuters

