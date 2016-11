Yhdysvaltain politiikasta on tapana sanoa, että punnus heilahtaa aina yhteen ja sitten toiseen suuntaan.

Mutta että punnus näyttäisi nyt heilahtavan presidentti Barack Obamasta presidentti Donald Trumpiin – se ei ole enää mikään viisarin vienoinen värähdys, vaan moukarin messevä kaari.

Nyt kun punnus on ilmassa, kukaan ei tiedä, mihin se laskeutuu. Trump voitti ilman oman puolueensa tukea ja satojen oman puolueensa sisäpiiriläisten vastustuksesta huolimatta. Ja kun vielä kongressikin näyttää kallistuvan republikaaneille, Trumpilla on vapaat kädet tehdä, mitä haluaa.

Trumpin suosio kertoo kaikkein eniten yhdestä asiasta: yli puoli Amerikkaa halusi muutosta. Vaikka taloudella menee lukujen valossa hyvin, ei tarpeeksi monien mielestä tarpeeksi hyvin.

Muutoksen tarpeeseen sekaantuu nostalgiaa, eliittivihaa, siirtolaisvastaisuutta ja terrorismin pelkoa. Kuten yksi musta nainen sanoi tiistaina Hillary Clintonin vaalivalvojaisissa: moni amerikkalainen ei ollut valmis mustaan presidenttiin. Trump on vastareaktio. Me mustat tiesimme sen, mutta monille muille se tuli yllätyksenä.

Toinen puoli Amerikkaa – se, joka äänesti Obamaa – on nimittäin ollut melko tyytyväinen. Nyt he ovat tyrmistyneitä ja peloissaan. He eivät voi ymmärtää trumpilaisia eivätkä trumpilaiset heitä.

Amerikka on jo pitkään ollut jakautunut kahtia, mutta nyt tuo ymmärryksen puute on syventynyt vihamielisyydeksi. Obaman Amerikka ei edes halua ymmärtää Trumpin Amerikkaa, koska pitää sen arvoja vastenmielisenä, ja toisinpäin.

Ennen puhuttiin siitä, että uuden presidentin pitäisi pystyä yhdistämään kansa. Se ei onnistunut Obaman aikana, ja on vaikea kuvitella, että se onnistuisi Trumpin aikana. Yhdysvaltain politiikka jatkuu kuin köydenveto: neljä tai kahdeksan vuotta yhteen suuntaan, neljä tai kahdeksan vuotta toiseen suuntaan.

Obama veti maata vapaamieliseen, monikulttuuriseen ja vasemmistolaiseen suuntaan. Nyt kyyti kääntyy oikealle: ympäristömääräyksistä ja ehkä jopa Pariisin ilmastosopimuksesta irtisanoudutaan, siirtolaisuutta kiristetään, köyhimpien sairasvakuutusuudistus Obamacare saatetaan romuttaa.

Eurooppalaisille pelottavinta on se, jos Trump alkaa peruuttaa ulos puolustusliitto Natosta. Hän on sanonut, ettei hän välttämättä ole valmis puolustamaan Nato-liittolaisia, jos nämä eivät maksa omia velvoitteitaan.

Trumpin oikeistolaisuus ei ole koskaan ollut republikaanien oikeistolaisuutta, vaan omanlainen sekoitus populismia, nationalismia ja eristäytyneisyyttä. Jos Trump toteuttaa presidenttinä vaalilupauksensa, hänen pitäisi keskittyä parantamaan kärsivän kansanosan elinoloja. Hän on kuitenkin puhunut niin monta kertaa itsensä kanssa ristiin, ettei mistään voi olla aivan varma.

Arvaamattomuus on juuri se, mihin Trump sanoo pyrkivänsä. Arvaamattomaan ja sen myötä entistä vaarallisempaan aikaan maailma on nyt herännyt.

