Clinton menetti miljoonia demokraattien perinteisestä äänestäjäkunnasta – HS kokosi tärkeimmät asiat historiallisesta presidenttikisasta

Yhdysvaltain presidentinvaalit voittaneen republikaanien Donald Trumpin niskalenkki demokraattien Hillary Clintonista oli äärimmäisen täpärä. Lopulta Trump kuitenkin vei lähes kaikki tärkeät vaa’ankieliosavaltiot.

HS kokosi tärkeimmät kysymykset ja vastaukset vaaleista. Kaikki vaaliluvut ovat ovensuukyselyistä.

Miten yhdysvaltalaiset äänestivät?

Silmiinpistävää oli se, että moni demokraattien äänestäjä jäi kotiin tai antoi äänensä itsenäiselle ehdokkaalle.

Tämä näkyy äänimäärissä. Donald Trump sai 59,3 miljoonaa ääntä. Se oli noin 1,5 miljoonaa ääntä vähemmän kuin viime vaaleissa vuonna 2012 kakkoseksi jääneen republikaani Mitt Romneyn äänisaalis, mutta tästä huolimatta Trump voitti.

Keskiviikkoiltana, kun lähes kaikki äänet oli laskettu, Clintonilla oli 59 ,5 miljoonaa ääntä.

Vertailun vuoksi vuonna 2012 presidentti Barack Obama sai 65,5 miljoonaa ääntä kisassa Romneyta vastaan. Clinton sai siis yli 6 miljoonaa ääntä vähemmän kuin Obama.

Osa demokraattien esivaaleissa Bernie Sandersia tukeneista ilmeisesti jätti varsinaisissa vaaleissa äänestämättä Clintonia. Tämä oli merkittävää, koska monen osavaltion voitto oli kiinni sadoista tai kymmenistätuhansista äänistä.

Kolmansien puolueiden ehdokkaat, käytännössä vihreiden Jill Stein ja libertaarien Gary Johnson, saivat ison äänisaaliin, yhteensä noin 5 prosenttia äänistä. Vuonna 2012 luku oli vajaat 2 prosenttia. Tämä ei kuitenkaan riitä selittämään Clintonin äänikatoa. Monet demokraatteja perinteisesti äänestäneet jättivät tulematta vaaliuurnille.

Miksi Clinton hävisi?

Clintonin tappiolla on kaksi syytä: työläisten ja harvaan asuttujen alueiden äänten menetys sekä kyvyttömyys saada riittävästi vähemmistöjen ääniä.

Ehkä suurin syy Clintonin häviöön löytyy ruostevyöhykkeeltä. Clinton voitti itä- ja länsirannikon vauraat metropolit, mutta työläisten sekä maaseudun, pienempien kaupunkien ja taajamoiden äänet menivät Trumpille.

Tehdasteollisuuden kadosta kärsineet osavaltiot Wisconsin, Pennsylvania, Michigan ja Ohio ovat perinteisesti suosineet demokraatteja. Jos Clinton olisi onnistunut pitämään demokraattien ”sinisen muurin” eli Wisconsinin, Michiganin ja Pennsylvanian puolellaan, hän olisi käytännössä saanut taakseen valitsijamiesten enemmistön.

Duunarit kuitenkin hylkäsivät Clintonin. Trump voitti Pennsylvanian, Wisconsinin ja Ohion. Ja keskiviikkoiltana hän vaikutti voittavan myös Michiganin.

Ei-korkeakoulutetut valkoiset äänestivät Trumpin hyväksi murskaprosentein Wisconsinissa 63–32, Pennsylvaniassa 64–32, Ohiossa 62–35 ja Michiganissa 62–31. Trump vei ei-korkeakoulutettujen valkoisten äänet koko maassa ylivoimaisella marginaalilla. 67 prosenttia heistä valitsi Trumpin, vain 28 prosenttia Clintonin.

Toinen iso syy Clintonin tappioon olivat vähemmistöt ja nuoret. Clinton menetti ääniä vähemmistöissä mutta Trump ei juurikaan. Vaikka afroamerikkalaiset, latinot ja 18–29-vuotiaat tukivat demokraattiehdokasta isoilla enemmistöillä, luvut olivat selvästi pienemmät kuin Obaman kamppaillessa Romneyta vastaan vuonna 2012.

Moni keskeinen osavaltio ratkesi niukkaan eroon, joten pienetkin menetykset olivat Clintonille merkittäviä.

Clinton voitti Trumpin afroamerikkalaisten äänissä prosenteilla 88–8, latinoissa 65–29 ja 18–29-vuotiaissa 55–37. Barack Obamalla samat prosenttiluvut olivat 93, 71 ja 60.

Vähemmistöjen odotettua heikompi kannatus kostautui Clintonille etenkin tärkeässä vaa’ankieliosavaltiossa Floridassa. Clinton sai afroamerikkalaisten äänistä siellä 88 prosenttia, kun Obama sai 95 prosenttia.

Koko maassa Clinton päihitti Trumpin 88–8 tummaihoisten äänissä, kun Obaman kohdalla luvut olivat 93–7. Latinoista 65 prosenttia kannatti Clintonia ja 29 prosenttia Trumpia. Obama sai latinojen äänistä 71 prosenttia ja Romney 27 prosenttia.

Mikä tekijä määritteli eniten äänestyskäyttäytymistä?

Koulutus ja ihonväri jyräsivät sukupuolen ja tulotason tärkeimpinä äänestyskäyttäytymisen selittäjinä.

Trump vei valkoisten äänet 58–37, kun Romney oli voittanut ne 59–39.

Pienituloiset ovat historiallisesti kannattaneet demokraatteja, niin nytkin. Tällä kertaa Clintonin tuki kuitenkin supistui merkittävästi. Obama sai vuonna 2012 alle 50 000 dollaria tienaavien äänistä 60 prosenttia, Clinton nyt vain 52 prosenttia. Alle 100 000 dollaria tienaavien äänistä Obama sai 54 prosenttia, Clinton 49 prosenttia.

Trump voitti Clintonin 50 000–100 000 dollaria tienaavissa 50–46. Yli 100 000 dollaria tienaavissa luvut olivat Trumpin eduksi 48–47.

Trump ei juuri menettänyt naisten ääniä, Clinton ei taas onnistunut innostamaan naisia vaaliuurnille. 44 prosenttia naisista äänesti Romneyta vuonna 2012, 42 prosenttia Trumpia nyt. Clinton sai naisten äänistä 54 prosenttia kun Obama oli saanut niistä 55 prosenttia.

Trump sai miesten äänistä 53 prosenttia ja Clinton 41 prosenttia. Koulutus ja ihonväri olivat kuitenkin sukupuolta vahvempi tekijä. Esimerkiksi ei-korkeakoulutettujen valkoisten naisten äänistä Trump vei 62 prosenttia, Clinton vain 34 prosenttia.

Mikä merkitys oli itsenäisillä ehdokkailla?

Itsenäiset ehdokkaat, käytännössä Stein ja Johnson saivat poikkeuksellisen suuren äänimäärän. Noin 9 prosenttia nuorista äänestäjistä äänesti kolmansia puolueita.

On vaikea sanoa, missä määrin Stein ja Johnson vaikuttivat vaalitulokseen. He keräsivät kuitenkin isoja äänimääriä monissa vaa’ankieliosavaltioissa, joissa Trumpin ja Clintonin kamppailu oli erittäin tiukkaa. Esimerkiksi New Hampshiressa, missä Trump voitti vain 1 500 äänellä, Stein ja Johnson keräsivät 36 000 ääntä. Trumpin kannalta keskeisessä Floridassa kaksikko sai lähes 300 000 ääntä. Trump voitti Floridan 130 000 äänen kaulalla Clintoniin.

Vastaava tilanne esiintyi pitkin ruostevyöhykettä.

Miten jakaantunut Yhdysvallat nyt on?

Vaalit olivat äärimmäisen tiukat, Trump vei neljä tärkeää osavaltiota Wisconsinin, Michiganin, Pennsylvanian ja New Hampshiren yhteensä vain runsaan 100 000 äänen erotuksella.

Pew-tutkimuslaitoksen tuoreen selvityksen mukaan 55 % demokraateista ja 49 % republikaaneista sanoo toisen puolueen pelottavan heitä. Yli 40 prosenttia molempien äänestäjistä kokee, että toisen ajama politiikka uhkaa Yhdysvaltoja.

Trump piti sovittelevan voitonpuheen – korosti kansakunnan yhdistämistä

Trumpin ensimmäinen puhe presidentiksi valituksi tulemisen jälkeen oli sovinnainen ja sovitteleva. Trump kiitti Hillary Clintonia kisasta, kehui kampanjaansa osallistuneita ja korosti olevansa kaikkien amerikkalaisten presidentti.