Tuhannet marssivat Trumpia vastaan Yhdysvalloissa – Seattlessa viisi loukkaantui ampumisessa protestimarssilla

Tuhannet Donald Trumpin presidentin vaalivoitosta tyrmistyneet yhdysvaltalaiset osoittivat mieltään kaupungeissa eri puolilla maata tiistai-iltana ja keskiviikkona.

Suurimmat protestit on nähty New Yorkissa ja Chicagossa tuhannet mielenosoittajat marssivat Trumpin omistamien kiinteistöjen eteen vastustamaan vaalivoittajan rasistisia, seksistisiä ja islaminvastaisia puheita, uutistoimistot kertoivat.

”Hän vie meidät synkkään paikkaan naisten kannalta. Sillä on suora vaikutus lisääntymisoikeuksiimme, jonka lisäksi Trumpin suoltamat jutut naisista muokkaavat amerikkalaisten käsityksiä siitä, miten he voivat puhua naisista ja vähemmistöistä”, Chicagossa mieltä osoittanut Samantha Sylverne, 19, sanoi The Washington Postille.

Seattlessa poliisi tiedotti viiden ihmisen loukkaantuneen ampumisessa lähellä Trumpia vastustavaa mielenosoitusta. Tapauksen ei kerrottu liittyvän protestimarssiin.

Poliisin mukaan ampuminen oli seurausta henkilökohtaisesta riidasta, uutistoimisto Reuters kertoi. Ampuja pakeni paikalta jalan.

”Vaikuttaisi jonkinlaiselta riidalta. Tämä henkilö lähti kävelemään pois väkijoukosta, sitten kääntyi ja ampui kohti ihmismassaa”, apulaispoliisipäällikkö Robert Lerner kuvaili.

Myös muun muassa Philadelphiassa, Bostonissa, ja Portlandissa sadat ihmiset kokoontuivat osoittamaan mieltä keskiviikkoiltana. Monin paikoin lukiolaiset ja opiskelijat jättivät oppitunnit kesken protestina, uutistoimisto AFP kertoi.

Trump ratsasti valkoiseen taloon vastustamalla muun muassa muslimien maahanmuuttoa ja laittomia siirtolaisia.

Voittopuheessaan Trump pyrki esiintymään sovinnollisena ja korosti maan kaipaavan nyt yhtenäisyyttä. Myös vaalien häviäjä Hillary Clinton ja istuva presidentti Barack Obama kehottivat kansalaisia keskiviikkona hyväksymään tuloksen.

Heidi Piiroinen / HS

