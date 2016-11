Obama isännöi Trumpia kello 18 Suomen aikaa – puolustaa solmimiaan sopimuksia, joita uhkaa purkaminen

Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi valittu Donald Trump vierailee istuvan presidentin Barack Obaman luona Valkoisessa talossa Washingtonissa torstaina kello 11 paikallista aikaa eli kello 18 Suomen aikaa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Kohtaamiselle on kiusalliset edellytykset. Obama on kutsunut Trumpia kelvottomaksi presidentin virkaan ja Trump Obamaa historian huonoimmaksi presidentiksi. He eivät ole olleet aiemmin juurikaan tekemisissä keskenään.

Trump on vihjaillut Obaman suhtautuvan myönteisesti terrorismiin ja tukenut niin sanottua birther-liikettä, joka kyseenalaistaa Obaman syntyneen Yhdysvalloissa ja siten tämän laillisen oikeuden toimia maan presidenttinä.

Trump on uhannut peruuttaa Obaman antamia presidentinmääräyksiä kuten Kuuban-suhteiden palauttamisen. Demokraatit pelkäävät, että Trump yrittää edustajainhuoneen ja senaatin republikaanienemmistön tuella purkaa myös Iranin kanssa solmitun ydinsovun, Yhdysvaltain mukanaolon Pariisin ilmastosopimuksessa ja Obamacarena tunnetun terveydenhoitouudistuksen, joka on lisännyt vähävaraisten sairausvakuutusten määrää.

Valkoisen talon edustaja Josh Earnest kertoi, että Obama aikoo puhua Trumpille sopimusten hyvistä puolista.

”Etenkin presidentinmääräysten suhteen on perinne, että peräkkäiset presidentit jossain määrin suojelevat jatkuvuutta”, Earnest sanoi Reutersin mukaan.

”En tiedä, päteekö se tässä tapauksessa.”

Uutistoimisto AFP:n mukaan Earnest arveli, että Trumpin puheiden sävy ”vaikuttaa vihjaavan, että tietyt demokratian perusperiaatteet säilyvät”.

Obama sanoi keskiviikkona, että erimielisyyksistä huolimatta hän aikoo ottaa mallia omasta edeltäjästään George W. Bushista taatakseen jouhevan vallanvaihdon.

”Kahdeksan vuotta sitten presidenttin Bushilla ja minulla oli melko merkittäviä erimielisyyksiä, mutta presidentti Bushin väki ei olisi voinut toimia ammattimaisemmin tai avokätisemmin varmistaakseen sujuvan siirtymän”, Obama sanoi Reutersin mukaan.

Obama, 55, luovuttaa presidentin viran 15 vuotta itseään vanhemmalle Trumpille 20. tammikuuta.