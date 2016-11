Populismin seuraava ”jytky” saatetaan nähdä Ranskassa

Ensin populistien voittokulku yllätti Britanniassa, kun saarivaltion asukkaat äänestivät kesäkuussa vastoin odotuksia Euroopan unionista eroamisen puolesta.

Tiistaina puolestaan keskimääräiset mielipidetiedustelut povasivat, että demokraattien Hillary Clinton voittaisi Yhdysvaltojen presidentinvaalit. Toisin kuitenkin kävi, ja presidentiksi valittiin ääripopulistinen Donald Trump, jolla ei ole päivänkään työkokemusta politiikasta.

Molemmat äänestykset osoittivat, ettei maailma ole enää niin ennustettavissa kuin aiemmin.

Populismin – ja samalla valheiden – voima näyttää olevan tekijä, jonka voimaa tutkijat eivät osaa riittävän hyvin ennustaa. Maailma on siirtynyt uuteen epävarmuuden ja ennustamattomuuden aikaan.

Samalla kyse on myös demokratian kriisistä monellakin tapaa. Onko esimerkiksi oikeudenmukaista, että Euroopassa häviävän pieni vähemmistö saa päättää koko EU:n, puolen miljardin ihmisen tulevaisuudesta? Varsinkin, kun äänestäjät talutettiin vaaliuurnille valheilla.

Lisää uusia populismin ”jytkyjä” – kuten perussuomalaisten Timo Soini on puolueensa menestystä nimittänyt – saattaa olla Euroopassa tulossa.

Seuraavaksi katseet kohdistuvat Ranskaan, missä järjestetään ensi vuonna presidentinvaalit.

Tähän asti on pidetty itsestäänselvänä sitä, ettei populistipuolue Kansallisen rintaman äärioikeistolainen Marine Le Pen voi voittaa paikkaa maan johdossa. Hänen uskotaan pääsevän vaalien toiselle kierrokselle, mutta ei yltävän presidentiksi, oli hänen vastustajansa kuka tahansa. Nämä itsestäänselvät arviot perustuvat tietysti mielipidetutkimuksiin.

Enää Marine Le Penin tappiosta ei kannata kenties lyödä vetoa monenkaan frangin edestä. Sillä kuten todistettu jo on, ei mielipidetiedusteluihin ole enää uskomista, kun kyse on populismista. Gallupit ovat niin passé, kuten Pariisissa sanottaisiin.

Euroopalle Marine Le Penin valinta olisi murskaava.

Ranskassa presidentillä on paljon valtaa, ja Le Pen on luvannut järjestävänsä kansanäänestyksen maan EU-jäsenyydestä, jos hänet valitaan presidentiksi. Britannian ohella myös Ranskan eroa EU:sta unioni tuskin kestäisi. Mutta eiväthän ranskalaiset äänestäisi EU-eron puolesta, eiväthän? Mielipidetiedustelut kun varmaan kertovat, että enemmistö ranskalaisista on sitoutunut maanosan kehitykseen.

”Ranskalaiset eivät koskaan äänestä kuten amerikkalaiset”, uskoi keskiviikkona Ranskan konservatiivien kärkiehdokkaan presidenttimittelössä, Alain Juppén kannattaja Mbacoye Balde uutistoimisto Reutersin mukaan.

Stephane Mahe / Reuters

”Ranskalaiset eivät ole kuin amerikkalaiset, emme me ole hulluja”, Balde totesi.

Balde uskoo varmastikin asiaansa, mutta hän saattaa olla näkemyksissään yhtä väärässä kuin mielipidetiedustelutkin.

”Monet käyttäytyvät ikään kuin Alain Juppésta tulisi varmasti Ranskan seuraava presidentti. Ja juuri tämä ärsyttää ihmisiä: se, että kiistetään demokratia. Juuri tästä lähtökohdasta yllätykset syntyvät”, arvioi mielipidetiedusteluja tekevän Viavoicen asiantuntija François Miquet-Marty uutistoimisto Reutersille.

Euroopalla on edessään jännittävä kevät ja sitä seuraava tulevaisuus.