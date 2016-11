Lontoolainen Venäjän-tuntija, King’s Russia Institute -tutkimuslaitoksen johtaja Sam Greene pohti torstaina ilmestyneessä venäläisessä Vedomosti-lehdessä Yhdysvaltain presidentinvaalien seurauksia. Greenen mukaan nyt nähdään, voidaanko läntinen yhteiskuntarakenne muuttaa yhdessä hujauksessa kuten on tehty esimerkiksi Venäjällä, Unkarissa ja Turkissa.

Useimpien asiantuntijoiden mukaan ei voida. Donald Trump on heidän mukaansa järjestelmän vanki. Erityisesti ulkopolitiikassa ja erityisesti kaikessa, mikä koskee Yhdysvaltain ja Venäjän suhteita.

Asiantuntijoiden erehtymisprosentti tosin nousee sitä mukaa, mitä suuremmasta muutoksesta on kysymys.

Tohtori Greenen artikkelin verkko-otsikko oli herkullinen: ”Hyvät venäläiset, nyt me olemme kuten te.”

Juuri tähän Trumpin suosio Venäjällä perustuu enemmän kuin mihinkään yksittäisiin presidenttiehdokkaan kommentteihin. Eli kuten duuman ulkoasianvaliokunnan entinen puheenjohtaja, senaattori Aleksei Puškov tuoreeltaan kommentoi: Washingtonista on luvassa ”enemmän realismia ja vähemmän idealismia” kuin aikaisemmin.

Yhdysvaltain ja Euroopan edistyksellinen idealismi on huvittanut ja raivostuttanut Venäjän vallanpitäjiä kautta aikain. Siksi republikaanipresidentit tuntuvat aina tulevan Moskovan kanssa paremmin toimeen kuin demokraatit, joita pidetään herkästi ylimielisinä opastajina tai sinisilmäisinä idiootteina.

Tai mikä pahinta: kaksinaamaisina valehtelijoina, jotka teeskentelevät sinisilmäistä idioottia.

Greenen ajatus Yhdysvalloista ja Länsi-Euroopasta seuraamassa Venäjän esimerkkiä saattaa kuulostaa yllättävältä. Eihän se noin mene, edistys ja uudet ajatuksethan ovat levinneet hyökyaaltoina lännestä itään ainakin Ranskan vallankumouksesta alkaen.

Ehkä, mutta nyt kyseessä ei olekaan edistys eivätkä uudet ajatukset vaan paluu vanhaan. Yhdysvallat on liittynyt kansallis-konservatiiviseen rintamaan, joka on jo vallassa Puolassa ja Unkarissa ja hallitusvastuussa Suomessa. Lähihistorian parhaat ajat halutaan elää uudelleen hidastettuina uusintoina.

Venäjällä valtaa ovat pitäneet enimmäkseen konservatiivit ja näin on ollut jo pitkään. Viimeisen 200 vuoden aikana radikaaleja uudistajia on ollut neljä: Boris Jeltsin, Mihail Gorbatšov, Vladimir Lenin ja Aleksanteri II. Yhteensä he ovat olleet vallassa 45 vuotta, ja niistäkin 26 sieppaa tsaari Aleksanteri 1800-luvulle.

Leninin ja Gorbatšovin kunniaksi voi sanoa, että he eivät peesanneet mitään muualta tullutta muotia vaan hyppäsivät itse ruoriin kääntämään kurssia. Tuloksista voidaan olla monta mieltä.

Kansainvälisessä politiikassa ”realismiksi” kutsutaan ideologiaa, joka perustuu kansalliseen etuun. Tämä edellyttää kansallisen edun määrittelemistä. Realistit määrittelevät kansalliseksi eduksi voiton valtioiden välisessä nollasummapelissä tänään. Huomisesta ei huolta, minun jälkeeni vedenpaisumus.

Tämä aate ei takaa maailmanrauhaa, vaikka koko maailma uskoisi siihen. Tähän tosiasiaan havahduttiin keskiviikkoaamuna Kiovassa, jossa tunnelmat ovat olleet pari päivää apeat.

Presidentti Petro Porošenko kumppaneineen on keskittynyt pitämään yllä hyviä suhteita Yhdysvaltain demokraatteihin eikä suunnitelmaa Hillary Clintonin tappion varalle näytä oikein olleen. Päinvastoin, Trumpia on haukuttu olan takaa eikä vähiten hänen entisen kampanjapäällikkönsä Paul Manafortin vuoksi. Tämä avusti aikoinaan myös Ukrainan syrjäytettyä presidenttiä Viktor Janukovytšia.

Ukrainasta löytyy sentään yksi vanha Trumpin ystävä: Odessan kuvernöörin virasta alkuviikosta eronnut Georgian ex-presidentti Mihail Saakašvili. Hänellä on nykyisin paitsi huonot välit Porošenkon kanssa myös Ukrainan kansalaisuus.

Muista poliitikoista republikaaneihin välejä on pitänyt lähinnä Julija Tymošenko. Ei olisi suuri ihme, jos Tymošenko ja Saakašvili pian löytäisivät toisensa ja alkaisivat tarjota Ukrainalle jonkinlaista poliittista vaihtoehtoa uusissa olosuhteissa.

Uudet olosuhteet tarkoittavat tilannetta, jossa Venäjä ja Yhdysvallat voivat sopia Venäjän naapurimaiden kohtalosta näiden yli ja niitä kuulematta. Ajatus hirvittää havumetsävyöhykkeellä asti, mutta juuri nyt tällainen suurvaltasuhteiden mahdollinen muutos koskee ensi sijassa Ukrainaa.