Trumpin neuvonantaja esittää lehmänkauppaa Kiinan kanssa

Peking

Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen Aasiassa pohditaan kuumeisesti, miten vaalivoittaja Donald Trump suhtautuu Yhdysvaltojen liittolaisiin Tyynenmeren toisella puolen. Vaalien jälkeisenä päivänä ainakin osa suuntaviivoista alkoi hahmottua.

Nykyisen presidentin Barack Obaman kaudella Yhdysvallat on pyrkinyt siirtämään ulko- ja turvallisuuspoliittista painopistettä Aasiaan, nousevan suurvallan Kiinan vastavoimaksi. Yhdysvaltojen liittolaisia ovat esimerkiksi Japani, Etelä-Korea ja Taiwan.

Ainakin Etelä-Korean puolustamiseen Yhdysvallat aikoo ilmeisesti sitoutua myös vastaisuudessa. Näin lupasi Trump Etelä-Korean presidentille Park Geun-hyelle puhelinkeskustelussa valintansa jälkeen eteläkorealaisen uutistoimiston Yonhapin mukaan.

Etelä-Korean valtiota lähellä oleva Yonhap kertoi saaneensa tiedon puhelinkeskustelusta diplomaattilähteeltä, jonka nimeä se ei maininnut. Parkin toimistosta vahvistettiin uutistoimisto Reutersille, että noin kymmenen minuuttia kestänyt puhelinkeskustelu oli käyty, mutta sen sisällöstä ei kerrottu.

Trump antoi vaalikampanjansa aikana ymmärtää, että hän voisi vetää yhdysvaltalaissotilaita pois liittolaismaista, elleivät liittolaiset maksa Yhdysvaltojen turvatakuista riittävästi.

Yhdysvallat on erittäin tärkeä liittolainen Etelä-Korealle, joka on usein napit vastakkain sodalla uhkailevan diktatuurin Pohjois-Korean kanssa. Etelä-Koreassa on lähes 30 000 yhdysvaltalaista sotilasta.

Myös Japani aikoo selittää Trumpille, miksi sen tukeminen on tärkeää. Pääministeri Shinzo Abe aikoo tavata Trumpin ensi viikolla New Yorkissa ja luoda hyviä suhteita Trumpiin, kertoo Reuters.

Kiinan ihmisoikeusongelmista Trumpin johtama Yhdysvallat saattaa pysyä hiljaa. Näin antaa ymmärtää Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja James Woolsey hongkongilaisen South China Morning Post -lehden torstaina julkaisemassa mielipidekirjoituksessa.

”Amerikan sitoutuminen vapauden levittämiseen on horjumaton”, Woolsey kirjoittaa.

Hänen mielestään Yhdysvaltojen ja Kiinan ideologista eroa ei ole kuitenkaan pakko korostaa, eikä Kiinan poliittista järjestelmää tarvitse olla koko ajan moittimassa.

”Emme ehkä pidä siitä, mutta meidän välttämättä tarvitse tehdä sille mitään”, Woolsey luonnehtii yksipuoluemaa Kiinan järjestelmää.

Hänen mielestään Kiinan ja Yhdysvaltojen välille voisi syntyä lehmänkauppa, jossa Yhdysvallat suostuu olemaan horjuttamatta Kiinan poliittista ja sosiaalista rakennetta, kunhan Kiina suostuu olemaan horjuttamatta vallitsevaa tilannetta Aasiassa.

”Yhdysvallat näkee itsensä Asian voimatasapainon säilyttäjänä, ja se todennäköisesti vastaisuudessakin päättäväisesti suojelee liittolaisiaan Kiinan kauas kurottautumiselta.”

Woolsey myös mainitsi kirjoituksessaan, että Obaman hallinnon nihkeä suhtautuminen Kiinan aloitteesta perustettuun Aasian infrastruktuuri-investointipankki AIIB:hen oli strateginen virhe.

Yhdysvaltojen uuden hallinnon linjasta on oltu huolissaan myös Taiwanilla, jota Yhdysvallat on sitoutunut puolustamaan. Taiwan on Kiinan mielestä osa Kiinaa.

Trumpin edustama republikaanipuolue tuki viime heinäkuussa presidentti Ronald Reaganin vuonna 1982 antamia turvatakeita Taiwanille, kertovat taiwanilaiset sanomalehdet. Sitä ei kuitenkaan tiedetä, mitä Trump asiasta ajattelee.

”Ottaen huomioon silmpiinpistävän jakolinjan Trumpin ja republikaanipuolueen vallanpitäjien välillä hänen presidenttikampanjansa aikana, on avoin kysymys, noudattaako Trump puolueen linjaa erilaisissa kysymyksissä kuten ulkopolitiikassa”, kirjoittaa Taipei Times -lehti torstain pääkirjoituksessaan.

Ainakin Taiwanin johto haluaisi pitää yllä suhteita Trumpin Yhdysvaltoihin.

”Odotan pääseväni työskentelemään Trumpin uuden hallinnon kanssa Taiwanin ja Yhdysvaltojen suhteiden kehittämiseksi”, ilmoitti Taiwanin presidentti Tsai Ing-wen lausunnossa, jossa hän onnitteli Trumpia vaalivoitosta.