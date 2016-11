Britannian pääministeri Theresa May odotti torstaina puhelua. Miksei hän jo soita?

Yhdysvaltain presidentinvaalit voittaneen Donald Trumpin raportoitiin soittaneen vuorokauden sisällä valinnastaan ainakin yhdeksän maan johtajalle. Puhelun oli saanut myös Irlannin pääministeri Enda Kenny. Mayn puhelin sen sijaan ei vielä tänä aikana pirissyt. Kyse ei ollut ehkä kaikkien suurimmasta asiasta, mutta kiusallisesta kuitenkin. Britannialla ja Yhdysvalloilla kun pitäisi olla erityissuhde.

Kun Yhdysvaltain presidenttikampanja oli käynnissä, pidättäytyi May ottamasta kantaa sen enempää Trumpin tai Hillary Clintoninkaan puolesta. Varovaisuus palkittiin, kun Trump voitti kisan. May voi aloittaa suhteiden rakentamisen lähes puhtaalta pöydältä. Vielä sisäministerinä ollessaan May oli selvästi kärkkäämpi arvostelemaan Trumpia.

On silti selvää, että Clintonin valinta olisi ollut Maylle mieluisampi vaihtoehto. Yhteydenpito Washingtoniin olisi jatkunut vanhalla painollaan. Kahden feministin olisi ollut helppoa löytää yhteinen sävel, vaikka kaikesta ei aina olisikaan oltu samaa mieltä.

Trumpin valinta tietää myös Britannialle hyppyä tuntemattomaan. Kukaan ei tiedä varmasti, mitä Trump tavoittelee ja miten hän toimii. Trump tuo Mayn konservatiivihallitukselle lisätöitä nyt, kun kädet ovat valmiiksi täynnä EU-eron eli brexitin takia.

Britannian brexit-leiri panee toivonsa siihen, että Trumpin hallinnon kanssa on helppo solmia Britannian ja Yhdysvaltain vapaakauppasopimus, kunhan EU-ero ensin on selvä. Brexitin puolesta tuulettanut Trump on vakuuttanut aiemmin, että Britannia on hieno kumppani, jota ei tulla osoittamaan jonon hännille. Päteekö tämä käytännössäkin – se on jo eri asia. Yhtä lailla epäselvää on se, seisooko Trump protektionististen heittojensa takana. Jos seisoo, voi vapaakauppasopimuksen tekeminen olla vaikeaa jopa erityiskumppani-Britanniankin kanssa.

Myös Trumpin Venäjä-myönteisyys ja Nato-velvoitteiden vähättely aiheuttavat Maylle lisähuolta. Jos Euroopan epävakaus lisääntyy Trumpin valinnan myötä, heijastuu se väistämättä Britanniaankin.

Miten Trumpin aiheuttama yleinen epävarmuus vaikuttaa brexit-neuvotteluihin? Yhden tulkinnan mukaan muu EU voi olla entistä hanakampi löytämään pikasovun Britannian kanssa, kun mantereen sisäisiin kinasteluihin ei haluta tuhlata aikaa. Toisen tulkinnan mukaan taas Trump-huolinen Eurooppa voi olla entistäkin kärsimättömämpi kuuntelemaan Britannian brexit-vaatimuksia.