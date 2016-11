Ihmisoikeusjärjestöt: Irakin hallituksen joukot kiduttaneet siviilejä Mosulin lähistöllä

Irakin hallituksen joukot ovat surmanneet ja kiduttaneet siviilejä Mosulin eteläpuolella, ihmisoikeusjärjestöt Amnesty ja Human Rights Watch kertoivat torstaina.

Irakin joukot ovat osa Yhdysvaltain tukemaa operaatiota, jonka tavoitteena on vallata Mosul äärijärjestö Isisiltä. Operaatioon osallistuu 100 000 liittouman taistelija, muun muassa Irakin hallituksen joukkoja, turvallisuusviranomaisia, kurdijoukkoja ja shiiaryhmien joukkoja.

Lokakuussa alkanut operaatio ei ole vielä edennyt itse Mosulin kaupunkiin.

Järjestöjen mukaan uhreja on epäilty yhteyksistä Isisiin. Heitä on pahoinpidelty, pidetty vangittuina salaisilla leireillä ja useita on ammuttu.

Amnesty kertoi esimerkiksi kuudesta lokakuussa Shuran ja Qayyaran alueilta löydetystä ruumiista. Löydetyistä ei ollut kuultu sen jälkeen, kun viranomaiset olivat ottaneet heidät kiinni.

”Liittovaltion poliisin univormuihin pukeutuneet miehet ovat syyllistyneet useisiin laittomiin kuolemiin pidättämällä ja sen jälkeen suunnitellun kylmäverisesti tappamalla Mosulin eteläpuolella sijaitsevien kylien asukkaita”, Amnestyn Beirutin-toimiston varapäälliikkö Lynn Maalouf sanoo.

Human Rights Watch taas kertoo kurdijoukkojen ottaneen kiinni tarkastuspisteillä ja kylissä ainakin 37 miestä epäiltyinä yhteyksistä Isisiin. Järjestön mukaan miehiä pidetään nyt erilaisilla leireillä, mutta omaiset eivät ole saaneet miehiin yhteyttä tai tietoa näiden sijainnista.

Amnesty taas kertoi useista tapauksista 21. lokakuuta tai vähän sitä ennen tai sen jälkeen. Niissä kiinni otettuja miehiä oli hakattu kaapeleilla ja kiväärienperillä ennen kuin heidät oli ammuttu. Yhdessä tapauksessa miehen pää oli leikattu irti.

Irakin viranomaiset ja kurdijoukkojen edustajat kiistivät järjestöjen raporttien tiedot torstaina.

Järjestöt varoittivat väärinkäytösten jatkuvan muissa kylissä Mosulin lähistöllä, jos niihin ei puututa.

Alueella asuu paljon sunnimuslimeita, joista osa suhtautuu Irakin hallituksen joukkoihin jo valmiiksi epäillen.