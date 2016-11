Vielä ei ole tiedossa, ketkä tuleva presidentti Donald Trump valitsee ministereiksi. Spekulaatioita riittää, mutta jo tässä vaiheessa uskaltaa arvella, ettei yksikään ministeri tule ihmisryhmästä, josta Trump saa kiittää eniten vaalivoittoaan.

Trump äänestettiin presidentiksi, koska hän osasi luoda toivoa valkoisille ei-korkeakoulutetuille miehille, joilta globalisaatio on vienyt uskon tulevaisuuteen ja usein myös työn.

Suomessa yksi kuuluisimmista työelämän mullistuksen edustajista on oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps). Hän oli hyvinvoiva Voikkaan paperitehtaan työntekijä vuosina 1986–2006.

Lindström sai potkut vuonna 2006 ja koki vuosien työttömyyden ja pätkätyöläisyyden, kun paperin kysyntä väheni digitalisaation takia. Hänestä tuli opiskelija ja aktiivi perussuomalainen. Nyt hän on ministeri.

Myös Yhdysvalloissa on jopa köyhistä oloista noustu poliitikoksi, mutta se on koko ajan vaikeampaa, etenkään tavalliselle duunarille. Jos Jari Lindström olisi amerikkalainen, hän tuskin olisi edes kuvitellut pääsevänsä edustamaan kansaa Washingtoniin, vaikka olisi ollut poliittisesti kuinka aktiivi tahansa. Suomessa hän pääsi, ja syykin on sama kuin miksi Trumpista tulee presidentti: valkoisen miehen ahdinko.

Amerikkalaiset luottavat suomalaisia huomattavasti enemmän ihmisiin, jotka ovat tehneet paljon rahaa.

Lindström pääsi toista kertaa eduskuntaan 2015. Tuolloin hänen vaalibudjettinsa oli 6 435 euroa. Keskimäärin läpipäässeiden budjetti oli noin 38 000 euroa. Voi olla, ettei Lindström olisi edes päässyt läpi, jos hän olisi ollut miljonääri. Suomen eduskunnassa ei ole kuin kuorallinen miljonääreiksi laskettavia.

Yhdysvalloissa rahan valta sekä vaaleissa että lobbausjärjestelmässä kasvaa koko ajan, mikä raivostuttaa ihmisiä. The New York Timesin kyselyn mukaan 84 prosenttia amerikkalaisista sanoo, että raha määrää liikaa vaaleissa.

Trump sai järjestelmään kyllästyneitä puolelleen, koska hän väitti olevansa vapaa muiden rahasta, onhan hän itse rikas. Hänen kampanjansa maksoi Maplight-sivuston mukaan noin 250 miljoonaa dollaria ja vastaehdokkaan Hillary Clintonin noin puoli miljardia dollaria.

Maplight-sivuston mukaan esimerkiksi vuonna 2012 Yhdysvalloissa kongressin edustajainhuoneeseen pääsi edustaja läpi omalta alueeltaan keskimäärin 1,7 miljoonan dollarin (noin 1,6 miljoonaa euroa) ja senaattiin 10 miljoonalla euron (noin 9,2 miljoonaa euroa) budjetilla.

Lopputulos on, että kongressin edustajina tai ministereinä on yhä useammin ihmisiä, jotka ovat multimiljonäärejä.

Edustajien tuloja seuraava Roll Call -sivusto arvioi, että kongressissa joka kolmas edustaja oli miljonääri vuonna 2014. Se tarkoittaa 188 miljonääriä. Edustajien keskimääräinen omaisuus oli noin puoli miljoonaa dollaria, kun amerikkalaisten keskimääräinen omaisuus oli vuonna 2011 vähän alle 70 000 dollaria eli noin 64 000 euroa.

Myös presidentti Barack Obaman kabinetti on täynnä miljonääriministereitä.

Trump on tottunut viettämään aikaansa toisten miljonäärien kanssa ja luottaa ihmisiin, jotka ovat tehneet rutosti rahaa. Olisikin siis kumma, jos ministereiden joukosta löytyisi joku, joka olisi ollut viime vuosina töissä hiilikaivoksessa. Trumphan sanoi valitsevansa ministereiksi voittajia.

Ehkä hyvä niin, mutta Suomessa se on mahdollista. Täällä demokratia toimii myös ilman miljoonia.

Trumpin kohdalla historian faktoihin perustavat ennusteet voivat tosin osoittautua täysin vääriksi.