Presidentti Niinistö: Trumpin ja Putinin lämmin suhde voi tarjota Venäjälle tien ulos Syyrian sodasta

Bryssel

Presidentti Sauli Niinistön mielestä on mahdollista, että republikaani Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi voi lievittää Yhdysvaltain ja Venäjän välistä jännitettä ja jopa tarjota Venäjälle kunniallisen tavan vetäytyä Syyrian sodasta.

“Saattaa olla, että Trump tarjoaa (Venäjän presidentille Vladimir ) Putinille tien päästä ulos Syyriasta istumalla samaan pöytään, tasavertaisena”, Niinistö totesi torstaina Brysselissä, jossa hän tapasi kahden päivän matkallaan EU-päättäjiä ja Naton pääsihteerin.

Niinistö huomautti, että Putin oli Trumpia onnitellessaan painottanut mahdollisuutta käydä neuvotteluja “tasavertaisuuden” pohjalta. Tällä tavalla Trump saattaisi kohottaa Venäjän omanarvontunnetta kansainvälisessä politiikassa.

Venäjän ja Yhdysvaltain suhteet ovat olleet jäätävät erityisesti Ukrainan ja Syyrian sotien vuoksi. Trump on puhunut hyvin myönteiseen sävyyn Putinista ja kertonut arvostavansa tämän tapaa johtaa Venäjää.

Kotimaassaan Trumpia on syytetty suorastaan ”Putinin sätkynukeksi”, kuten Trumpille hävinnyt demokraatti Hillary Clinton on sanonut.

Niinistö sanoo, että hänen pohdintansa on yksityisajattelua, eikä sen perusteeksi ole mitään “kättä pidempää”. Hänen mukaansa Venäjä tuskin lähtee Syyriasta, ellei tilanne ole siellä Putinille mieluinen.

“Vaarana on tietysti se, että Venäjä vahvistaa asemaansa siellä ennen, että se on riittävä heidän tavoitteilleen. Vaara sen vuoksi, että se on sitten verenvuodatusta”, Niinistö totesi.

Hänen mukaansa on joka tapauksessa hyvin myönteistä, että Trump pyrkii läheisempään vuoropuheluun Venäjän kanssa. Hän viittasi myös omiin tapaamisiinsa Putinin kanssa.

“On tasan kaksi tapaa, kääntää selkä tai pyrkiä dialogiin. Ja Suomen kohdalla erityisesti naapuruuden vuoksi on katsottu tarpeelliseksi pitää yllä dialogia, ja se on saanut kyllä pelkkää kiitosta.”

Niinistö tapasi Brysselissä muun muassa Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin, EU-parlamentin puheenjohtajan Martin Schulzin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin.

Niinistön mukaan eurooppalaisessa arvokeskustelussa on tapahtunut viime vuosina “dramaattinen käänne”, kun jopa EU-jäsenmaat ovat alkaneet haastaa demokraattisia arvoja.

“Vielä muutama vuosi sitten ajattelimme, että me viemme nämä arvot vientituotteina, demokratiasta lähtien, ulospäin. Nyt dramaattinen käänne on, että me joudumme Euroopan unionin sisällä puolustamaan niitä”, Niinistö sanoi.

Erityisesti Unkari ja Puola ovat koetelleet EU:n yhtenäisyyttä, kun maissa on pantu koville esimerkiksi oikeuslaitoksen riippumattomuus ja lehdistönvapaus.

“Se olisi silloisen (muutaman vuoden takaisen) ajattelun mukaan ollut täysin älytöntä edes kuvitella sellaista, ei tullut mieleenkään.”

Niinistön mukaan EU:n pitäisi ”nyt tehdä itsestään hieman suositumman” skeptisten ja pelokkaidenkin EU-kansalaisten parissa. Hänen mielestään luonteva tapa sellaiseen olisi esimerkiksi turvallisuudentunteen lisääminen.

Eurooppa-neuvoston Tusk oli esitellyt Niinistölle ajatustaan perustaa jonkinlainen EU:n yhteinen terrorismin-vastainen poliisirakenne. Niinistön mielestä se voisi olla osavastaus kansalaisten tuntemaan ”turvallisuusvajeeseen”.

”Sitä tunnetaan runsain mitoin. Täällä läntisessä Euroopassa ehkä enemmin muuttoliikkeen ja terroristitekojen vuoksi, ja itäisellä puolella tulee Venäjä kuvaan. Jos EU kykenisi antamaan vakuuttavan viestin, ja toimimaan niin, että EU-kansalaisten ja perheiden turva on taattu, niin uskoisin, että EU:n mainekin olisi taattu.”

Suomi on viime aikoina ollut hyvin toimelias puolustusyhteistyön saralla. Yhteistyötä on lisätty esimerkiksi Naton, Ruotsin ja Yhdysvaltain kanssa, minkä lisäksi Suomi ajaa EU:n puolustusyhteistyön syventämistä.

Niinistön mukaan läntisen yhteistyön lisääminen ei vaikuta siihen, miten Suomi arvioi mahdollista Nato-jäsenyyttään.

“Jos tehdään ihan tekninen vertailu, niin eivät ne (yhteistyötoimet) kompensoi Nato-jäsenyyttä. Mutta ne vahvistavat sitä yhtä pilaria, johon meidän turvallisuutemme nyt rakentuu.”

“En näe päällekkäisyyttä tai ristikkäisyyttä tai edes toinen toisiinsa vaikuttamista näiden meidän läntisten yhteistyötoimien ja Nato-jäsenyyden välillä”, Niinistö totesi.

EU:ssa on viime kuukaudet puhuttu paljon puolustusyhteistyön syventämisestä. Joidenkin haaveissa on ”EU:n armeija”, jota myös Niinistö on aiemmin kannattanut.

Tällä hetkellä Niinistön mukaan on kuitenkin turha julistaa minkäänlaista “johtotähteä” EU-armeijaan pyrkimisestä.

“Sellainen EU:n armeija voi siintää jossain kaukana. Mutta en asettaisi sellaista tavoitetta tässä vaiheessa. Korkealle asetetusta tavoitteesta syntyy helposti sellainen itseisarvoinen keskustelu, jonka jälkeen ei tapahdu yhtään mitään.”

Tällä hetkellä pohdinnoissa on esimerkiksi yhteisen operaatioesikunnan luominen ja yhteiset puolustushankinnat. Niinistön mukaan puolustusyhteistyön ensiaskelet ovat “suhteellisen vaatimattomia”.

Niinistön mukaan hänen koko Brysselin-matkaansa ympäröi keskustelu Yhdysvaltain vaalituloksesta, koska vaalitulos selvisi juuri matkan alla. Hän toisti torstaina ilahtuneensa siitä, miten sovittelevalla tavalla Trump puhui heti vaalivoiton jälkeen.

“Minäpä esitän nyt sellaisen toivomuksen, että toivottavasti Trump jatkaa tätä tapaansa perua kaikki puheensa. Ja luulen, että siihen on mahdollisuuksiakin, tai että hän niitä ainakin pehmentää.”