Protestit Donald Trumpia vastaan jatkuvat – mellakkapoliisi ja mielenosoittajat ottivat yhteen Portlandissa

Tuhannet mielenosoittajat palasivat kaduille Yhdysvalloissa torstaina ilmaisemaan tyrmistystään Donald Trumpin presidentinvaalivoitosta.

Itärannikolla Baltimoressa tuhatkunta mielenosoittajaa marssi kaupungin keskustan läpi huutaen, ”ei minun presidenttini!”, kertoi sanomalehti Baltimore Sun.

”Näytämme, että tämä tulee jatkumaan neljä vuotta. Tiedossa on neljä vuotta vastarintaa”, opiskelija Kaila Philo, 21, sanoi lehdelle.

Mielenosoituksia järjestettiin Baltimoren lisäksi ainakin Washingtonissa, Philadelphiassa, New Yorkissa, Los Angelesissa, San Franciscossa ja Portlandissa Oregonin osavaltiossa, uutistoimisto Reuters kertoi.

Donald Trumpin vaalivoitosta harmistuneet ihmiset ovat marssineet toista päivää ympäri Yhdysvaltoja. Viranomaisia ovat työllistäneet enimmäkseen ilkivalta ja ihmisten sytyttämät tulipalot. Kuva: CNN, leikkaus: Salla Hekkala.

Portlandissa poliisi kuvaili torstai-illan tapahtumia ”mellakaksi”, kertoi uutissivusto Oregon Live. Tuhannet mielenosoittajat marssivat Portlandin keskustan läpi kohti kaupungin koillisosia, missä liikkeiden ikkunoita ja autoja rikottiin.

Mellakkavarusteiset poliisit ampuivat väkijoukkoon tainnutuskranaatteja ja kumiluoteja, ja poliiseja päin oli heitelty esineitä, Oregon Live kertoi. Lähes 30 ihmistä pidätettiin torstain ja perjantain vastaisen yön aikana.

Trump kommentoi keskiviikkona alkaneita protesteja tapansa mukaan Twitterissä.

”Kävimme juuri hyvin avoimet ja onnistuneet vaalit. Nyt median usuttamat ammattimaiset mielenosoittajat protestoivat. Hyvin epäreilua!” hän kirjoitti.

Just had a very open and successful presidential election. Now professional protesters, incited by the media, are protesting. Very unfair!

Myöhemmin Trump kirjoitti protesteista sovinnollisemmin: ”Mahtavaa, että pienillä mielenosoittajaryhmillä on palava intohimo mahtavaa maatamme kohtaan. Liitymme kaikki yhteen ja olemme ylpeitä!”

Love the fact that the small groups of protesters last night have passion for our great country. We will all come together and be proud!