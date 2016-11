Äänestysinto oli laimeaa Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa, mutta niin se on lähes aina

Niin pienestä se on kiinni. Donald Trumpin voitto Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa leimasi yhdessä yössä koko maan kansainvälisen yhteisön silmissä rasistiseksi, naisia vihaavaksi omaan napaan tuijottajien kansakunnaksi.

Mikäli Trumpin vastaehdokas Hillary Clinton olisi saanut vain muutamia kymmeniätuhansia ääniä enemmän oikeissa vaalipiireissä, maailma todennäköisesti onnittelisi nyt Yhdysvaltoja avarakatseisuudesta ja ensimmäisen naispresidentin valinnasta.

Mutta ennen kuin tekee pitkälle vietyjä yleistyksiä yhdysvaltalaisista kansakuntana, on syytä muistaa että kumpikin ehdokas sai taakseen vain noin neljänneksen äänestäjistä. Yhdysvalloissa äänestysaktiivisuus on nimittäin perinteisesti ollut länsimaisittain poikkeuksellisen alhaista.

Äänestysikäisistä yhdysvaltalaisista vain hieman yli puolet kävi tiistaina uurnilla, noin 52 prosenttia. Virallisesti äänestysaktiivisuus oli kuitenkin hieman korkeampi, noin 57, kertoo The United States Elections Projectin viimeisin arvio. Tiedot tarkentuvat vielä lähipäivien ja viikkojen aikana.

Ero luvuissa johtuu siitä, että miljoonat äänestysikäiset ovat vailla äänioikeutta, pääasiassa Yhdysvaltojen asukkaat, joilla ei ole maan kansalaisuutta, sekä monissa osavaltioissa rikoksista tuomitut.

Äänioikeudettomien osuus äänestysikäisestä eli 18 vuotta täyttäneestä väestöstä on kasvanut 1970-luvulta lähtien. Jos katsotaan vain äänioikeutettujen osallistumista vaaleihin, aktiivisuus on pysynyt melko tasaisena.

Mutta vertailussa muihin maihin Yhdysvallat jää silti hännille. Pew-tutkimuslaitoksen mukaan se on 35 OECD-maan keskinäisessä vertailussa sijalla 31 keskimääräisessä äänestysaktiivisuudessa.

Alhaista äänestysintoa on pohdittu ja tutkittu Yhdysvalloissa pitkään, mutta kysymykseen ei ole yksiselitteisiä vastauksia.

Yksi tekijä lienee kankea ennakkorekisteröityminen. Toisin kuin vaikkapa Suomessa, Yhdysvalloissa äänestäminen edellyttää erityistä rekisteröitymistä. Se on ylimääräinen este äänestämiselle, jonka hoitaminen on äänestäjän omalla vastuulla.

Asiaa on yritetty helpottaa joissain osavaltioissa tarjoamalla muun muassa mahdollisuutta rekisteröityä internetissä tai vaalipäivänä äänestyksen yhteydessä. Säännöt tosin vaihtelevat osavaltioittain.

Joissain osavaltioissa äänestämistä on kuitenkin viime vuosina suorastaan vaikeutettu, pääasiassa republikaanivetoisten osavaltiohallitusten toimesta.

Neljätoista osavaltioita sovelsi tänä vuonna ensimmäistä kertaa muun muassa entistä tiukempia rekisteröintivaatimuksia ja lyhennettyä ennakkoäänestysaikaa. Demokraattien mukaan uudistukset ovat lähinnä keino pitää köyhät ja vähemmistöt poissa äänestyskopeista.

Kiinnostus politiikkaan ja usko oman äänen painoarvoon on ehkä toinen selittävä tekijä. Äänestysaktiivisuus on usein korkeampaa osavaltioissa, joissa vaalitulos on täpärä.

Yhdysvaltojen presidentinvaalijärjestelmässä voittaja vie kaikki valitsijaäänet, joten vain voittajalla on merkitystä. Esimerkiksi Kaliforniassa republikaanit eivät välttämättä vaivaudu uurnille, kun osavaltio kokonaisuutena kuitenkin äänestää demokraatteja.

Syytä voi etsiä myös perinteisestä äänestyspäivästä. Tiistai on monille työpäivä, ja kaikilla ei ole mahdollisuutta ottaa vapaata työpaikalta tai lastenhoidosta käydäkseen äänestämässä. Tätäkin on yritetty korjata muun muassa ennakkoäänestyksellä ja postiäänillä.

Vaikka tämän vuoden presidentinvaalien panoksia pidettiin ennakkoon erityisen kovina, jäi äänestysinto viime vaaleja laimeammaksi.

Pew-tutkimuslaitoksen mukaan kiinnostus vaaleihin oli poikkeuksellisen suurta, mutta toisaalta pääpuolueiden ehdokkaat olivat kumpikin historiallisen epäsuosittuja. Etenkin Clinton sai liikkeelle ratkaisevasti vähemmän äänestäjiä kuin Barack Obama edellisissä vaaleissa.

Myös Trump sai itse asiassa vähemmän ääniä kuin kaksi edellistä republikaanien ehdokasta, John McCain ja Mitt Romney. Molemmat hävisivät vaalit Obamalle.