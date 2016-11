Esitys näytti piristävän tuoreelta, mutta myös hieman lapselliselta. Kaksi nuorta hongkongilaista poliitikkoa vannoi kansanedustajan virkavalojaan lokakuussa.

Tällä viikolla tuli selväksi, että kaksikon vastustama Kiinan kova vallankäyttö Hongkongissa on totta.

Hongkongin eduskuntaan eli lakia säätävään neuvostoon valitut Yau Wai-ching ja Sixtus Leung vannoivat uskollisuutta ”Hongkongin kansakunnalle”. Eivät Kiinalle, josta he käyttivät alentavaksi koettua nimitystä.

Yau, 25, ja Leung, 30, edustavat uutta poliittista liikettä lokalismia, joka korostaa Hongkongin itsemääräämisoikeutta ja eroavuutta muusta Kiinasta.

Hongkong on Kiinaan kuuluva erityishallintoalue, jossa on omat lait. Siellä on muusta Kiinasta poiketen myös demokratiaa ja riippumaton oikeuslaitos.

Kiina ei pidä lokalismista. Se kokee, että epäilevä suhtautuminen Kiinan keskusjohtoon on uhka.

Niinpä Kiinaa hallitsevan kommunistipuolueen ohjailema kansankongressin pysyvä komitea antoi maanantaina määräyksen. Sen mukaan kansanedustajien on vannottava virkavalansa vakavasti ja arvokkaasti.

Tämän seurauksena kansan valitsemat lokalistit Yau ja Leung eivät kelpaakaan kansanedustajiksi.

Kiina antoi määräyksen, vaikka virkavala-asiaa oltiin käsittelemässä myös hongkongilaisessa tuomioistuimessa. Tämä merkitsee käytännössä, ettei Hongkongin oikeuslaitos enää ole riippumaton.

Kansankongressin mukaan määräys oli lain tulkinta. Tulkinta meni kuitenkin niin pitkälle, että käytännössä kyse oli lainkohdan uudelleenkirjoittamisesta.

Määräyksen nojalla Kiina voi siivota Hongkongin eduskunnasta muitakin vastustajiaan. Keskiviikkona Kiina-mielinen hongkongilaismies jätti oikeuteen vaatimuksen kahdeksan kansanedustajan hylkäämisestä väärin vannottujen virkavalojen vuoksi. Yksi heistä esimerkiksi vannoi virkavalansa luonnottoman hitaasti.

Hongkongia on tällä viikolla yhä useampi alkanut verrata Tiibetiin ja Xingjiangiin, joissa Kiina pitää kovaa kuria, koska pelkää paikallisia separatisteja.

”Hongkongista on tulossa entistä enemmän kuin Tiibet, mutta ilman Tiibetin poliittista ja kulttuurista seksikkyyttä”, totesi esimerkiksi hongkongilainen, New Yorkissa asuva elokuvaohjaaja Evans Chan The New York Times -lehdelle.

Kiinan uusin separatistiongelma on Kiinan oma luomus. Sitä ei ollut vuonna 2014, jolloin Kiinan kieltäytyminen vapaiden vaalien järjestämisestä johti suurmielenosoituksiin. Hongkongin itsenäisyysliike kasvoi Vuoden 2014 tapahtumien perintönä. Matkan varrella Kiina on lietsonut sitä esimerkiksi sieppaamalla hongkongilaisia kirjakauppiaita.

Nyt Kiina pelkää luomustaan yhtä paljon kuin Xinjiangin ja Tiibetin separatisteja. Yksi osoitus tästä on se, että Kiina mieluummin rapauttaa Hongkongin koko oikeuslaitoksen maineen kuin sietää paria hankalaa untuvikkokansanedustajaa.

Kiina olisi halutessaan voinut antaa Hongkongin pitää autonomian, jonka Kiina on luvannut säilyttää vuoteen 2047 asti.

Jos Kiina olisi niin tehnyt, Hongkongin separatistiliike olisi suunnilleen yhtä merkittävä poliittinen voima kuin Ahvenanmaan separatistipuolue Ålands Framtid.

Eli ei varsinaisesti huolen aihe keskushallinnolle.