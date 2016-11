Salaperäistä rojua putosi taivaalta jadekaivokseen Myanmarissa

Suuri metalliesine on pudonnut taivaalta jadekaivosalueelle Kachinissa Myanmarin pohjoisosassa, valtiolliset tiedotusvälineet kertovat uutistoimisto AFP:n mukaan. Esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi perjantaina löydöstä yhteisöpalvelu Twitterin kautta:

A large metal object falls from the sky into a jade mining area in north Myanmar, state media sayhttps://t.co/89Ugshspd7 pic.twitter.com/N3M2gpyjbC