DN: Tasa-arvoinen auraus epäonnistui Tukholmassa – tavallista enemmän jalankulkijoita loukkaantunut lumikaaoksen aikana

Tukholman kaupunki on sitoutunut hoitamaan lumenaurauksen jalkakäytäviltä ”tasa-arvoisesti”. Nyt näyttää siltä, että ajatuksen käytännön toteuttaminen onnistuneesti on vaikeaa.

Ruotsalainen Dagens Nyheter -lehti uutisoi, että kun lunta äskettäin tuli runsaasti, tuloksena oli fiasko.

Tasa-arvoisilla lumitöillä tarkoitetaan Ruotsissa sitä, että lumen auraamisessa ei suosita miesvaltaisten työpaikka-alueiden katuja tai miesten useammin käyttämiä autoiluväyliä, vaan lumet aurataan ensin jalkakäytäviltä ja pyöräteiltä. Sukupuolineutraalilla aurauspolitiikalla on haluttu tehdä kaupungista yhtä turvallinen sekä miehille että pyöräteitä ja jalkakäytäviä enemmän käyttäville naisille.

Tasa-arvoiseen auraukseen siirtymisestä päätettiin Tukholmassa viime talvena.

Tämän viikon runsaat lumisateet olivat uuden aurauspolitiikan tulikaste. Nopeasti tuli selväksi, että malli ei toimi. Dagens Nyheterin lukijan Carl Edelhjelmin mielestä nimenomaan naiset joutuivat kärsimään lumikaaoksen aikana eniten.

Liikenteestä vastaava Tukholman apulaiskaupunginjohtaja Daniel Helldén myöntää, ettei tasa-arvoinen lumenauraus onnistunut vaativissa olosuhteissa.

”Jalkakäytäviä ja pyöräteitä ei saatu puhdistettua siinä laajuudessa kuin oli suunniteltu”, Helldén sanoo Dagens Nyheterille.

Kaupungin sairaaloihin on virrannut lumisateiden aikana päivystyspotilaita. Kun tavanomaisella marraskuun viikolla Danderydin sairaalan ortopedisellä päivystyspoliklinikalla on noin 50 potilasta päivässä, esimerkiksi 9. marraskuuta 108 ihmistä hakeutui sinne ortopedin hoitoon. Myös Sankt Göranin sairaalassa on hoidettu suuri määrä liukastumisonnettomuuksissa loukkaantuneita – keskiviikkona hoitoa tarvitsi 83 kaatunutta ja torstaina 93.

Helldén pahoittelee kunnossapitotilannetta ja loukkaantumisia. Hänen mukaansa kaupunki aikoo varata ensi viikoksi kunnossapitoon enemmän rahaa.

”Ajatuksena on ollut, että tämäntyyppisessä lumikelissä jalankulkijoiden olisi aiempaa helpompi liikkua. Ei ole hyvä, ettemme ole onnistuneet luomaan sellaisia olosuhteita.”

Helldén ei osaa täsmentää, mistä ongelmat ovat viime päivinä varsinaisesti johtuneet.

”Olen pyytänyt kriisiraporttia, jotta selviäisi tarkasti, mitä näinä päivinä on tehty. Jos olemme epäonnistuneet jossakin, korjaamme toimintaamme. Toivon, että seuraavien runsaslumisten päivien aikana pystymme parempaan suoritukseen.”

Helsingissäkin on tehty aloite sukupuolivaikutusten arvioinnista lumenpoistossa. Kaupunki piti arviointia kuitenkin tarpeettomana.