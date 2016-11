Nämä olivat Donald Trumpin vaalivoiton ratkaisevat päivät

New York/Washington

Donald Trump aloittaa elämänsä presidentinvaalien voittajana iskulla vihollisen maaperälle. Torstaiaamuna vähän kymmenen jälkeen hänen sininen yksityislentokoneensa laskeutuu Washingtoniin, kaupunkiin, jonka kurittaminen oli yksi hänen kampanjansa pääteemoja.

”Kuivataan suo!” Trump lietsoi vaalikokouksissa kannattajiaan.

Washington rakennettiin aikanaan suomaalle. Suon kuivaamisella tarkoitetaan vallanpitäjien ja lobbarien rahavirtojen katkaisemista.

Washingtonilaiset kuulivat Trumpin sotahuudon. Presidentinvaaleissa häntä kannatti 4,1 prosenttia maan pääkaupungin äänestäjistä.

Ei ihme, että ilmassa on pientä jännitystä.

Presidentti Barack Obama odottaa Trumpia Valkoisessa talossa.

Miehet ovat ottaneet tiukasti yhteen vaalikamppailun aikana ja jo aikaisemmin, mutta nyt äänensävyt ovat pehmenneet.

”Me olemme kaikki samassa joukkueessa”, Obama sanoi seuraajalleen keskiviikkoisessa puheessaan.

Hän kuvaili presidenttiyttä viestinjuoksuksi, jossa jokaisen juoksijan tulee tehdä parhaansa ja antaa sitten kapula eteenpäin. ”Demokratia on suurempi kuin kukaan meistä.”

Myös Trump on ehtinyt valintansa jälkeen antaa merkkejä siitä, että hän aikoo hallita eri tavalla kuin kampanjoi. Ehdokkaana Trump johti huutokuoroja, jotka vaativat Hillary Clintonin sulkemista vankilaan, mutta voitonpuheessaan hän kiitti vastaehdokastaan ”palveluksista isänmaalle”.

Siksi monet asiantuntijat sanovat nyt uskovansa siihen, että on olemassa kaksi Donald Trumpia: vaalikenttien pelottava riidanhaastaja ja Valkoisen talon joustava sovittelija.

Alex Wroblewski / Reuters

Heidi Piiroinen / HS

On kulunut vain kaksi päivää siitä, kun amerikkalaiset kokoontuivat äänestyspaikoille valitsemaan presidenttiä. Donald Trump ja Hillary Clinton äänestivät molemmat omassa kotikaupungissaan New Yorkissa.

Kun Trump saapui omalle äänestyspaikalleen New Yorkin keskustassa, sen edessä kiemurteli pitkä jono äänestäjiä. The New York Timesin mukaan Trumpin näkeminen sai monet jonottajat nauramaan ääneen.

”Sinä häviät!” yksi jonottajista huusi Trumpille.

Vähän myöhemmin samana päivänä tasainen virta äänestäjiä valui ovesta ulos koulun äänestyspaikalla Queensissa vain puolen kilometrin päässä talosta, jossa Donald Trump vietti lapsuutensa.

Kadulle astuneet espanjaa puhuvat kaksoset kertoivat äänestäneensä, mutta eivät kumpaakaan pääehdokkaista ”vaan sitä toista naista” tarkoittaen ilmeisesti vihreiden Jill Steinia. Nimeään naiset eivät halunneet edes suomalaiseen lehteen.

Sen sijaan muslimihuiviin kietoutunut Shaheeda Ally kertoi, mitä ajattelee. ”Donald Trumpilla on paljon hyviä ajatuksia, mutta hän puhuu liian rumasti. En pidä hänen tyylistään.”

Samaa sanoi moni muukin äänestyspaikalta poistunut. Moni maahanmuuttajakin tuntui pitävän joistain Trumpin ajatuksista. Hekin haluaisivat muuttaa asioita ja panna rikolliset kuriin, eikä maahanmuuton kiristäminenkään ole kaikista huono idea.

Nuori latinopariskunta huikkasi ohi mennessään äänestäneensä Trumpia, koska he haluavat maahan muutosta. Nimeään hekään eivät halunneet antaa.

Sen sijaan karibialaistaustaisen Nazir Bakshin mielipiteet olivat selvät.

”Donald Trump syntyi tuossa vieressä, mutta olen valmis lyömään vaikka viimeisen roponi vetoa siitä, ettei hän saa täältä montaakaan ääntä.”

Heidi Piiroinen / HS

Äänestyksen jälkeen Trump vetäytyi odottamaan vaalituloksia kotiinsa Trump Toweriin, jonka poliisimuuri oli eristänyt kadulla kulkijoista.

Samoihin aikoihin muutama innokas Trumpin tukija yritti ylipuhua ihmisiä ehdokkaansa taakse muutaman korttelin päässä Times Squarella.

Trump-hattuinen mies esittäytyi Michael Fameksi. Osoitin lakin Make America Great Again -tekstiä ja kysyin, milloin Amerikka oli hänen mielestään suuri.

”Varmaan joskus 1950-luvulla”, vastasi Fame, joka oli syntynyt silmämääräisesti noin vuonna 1990.

”Tai ehkä 1940-luvulla, heti toisen maailmansodan jälkeen”, huikkasi sivulta Famen samanikäinen kaveri Matthew Sterling, jolla oli hänelläkin samanlainen punainen hattu.

Jonathan Ernst / Reuters

Ilta alkoi hämärtyä, joten ratkaisevat hetket alkoivat olla käsillä. Floridan tulokset alkaisivat tulla kello 19. Jos etelän suuri osavaltio menisi Hillary Clintonille, vaalit voisivat olla ohi jo ennen iltayhdeksää. Sen myönsivät Trumpinkin tukijat.

Juuri niin monet myös uskoivat käyvän. Donald Trump oli ollut viimeisissä vaalipäivän alla tehdyissä mielipidekyselyissä 2–4 prosenttia Hillary Clintonin jäljessä. Clintonin eduksi laskettiin myös demokraattien tehokas ja kokenut vaalikoneisto, jonka arveltiin saavan äänestäjät liikkeelle.

Peli ei ollut kuitenkaan selvä, vaikka vielä kaksi viikkoa aikaisemmin siltä oli näyttänyt.

Syyskuussa Trump oli ollut aivan Clintonin kannassa, mutta sitten tulivat vaaliväittelyt, joissa Clinton jyräsi Trumpin tiedoillaan ja kokemuksellaan.

Kun julkisuuteen vuoti lokakuun alussa vanha ääninauha, jossa Trump kehuskeli kourivansa naisia pillusta, monet uskoivat liikemiehen kampanjan olevan sillä selvä.

Pari viikkoa ennen vaalipäivää kyselyt antoivat Clintonille keskimäärin kuuden prosentin etumatkan. Sellaista eroa ei ole kiritty kiinni koskaan nykyaikaisten mielipidekyselyjen historian aikana.

Mediassa monet toimittajat pitivät vaalitulosta niin selvänä, että alkoivat jo keskittyä kongressivaaleihin ja presidentti Clintonin tuleviin kabinettinimityksiin. Jos television lähetysautot olisivat lähteneet tiehensä, Trump olisi saanut huutaa loppupäivät pimeässä.

Mutta vielä kerran nähtiin, etteivät nämä olleet mitkään tavalliset vaalit.

Andrew Kelly / Reuters

JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Trumpin tilanne parantui lokakuun puolivälissä, kun Wikileaks alkoi julkistaa päivittäin Clintonin kampanjapäällikkö John Podestan sähköpostista hakkeroituja viestejä. Viestien varastamisesta on epäilty venäläisiä.

Vaikka viesteissä ei ollut mitään kovin raskauttavaa, ne siirsivät huomion pois Trumpin kourintakohusta. Paljastukset Bill ja Hillary Clintonin säätiön raha-asioista vahvistivat kuvaa vastaehdokkaan taloudellisista kähminnöistä.

Paljon kovempi isku tuli vain yksitoista päivää ennen vaaleja, kun FBI:n johtaja James Comey lähetti kongressin republikaanijohtajille kirjeen, jossa sanoi FBI:n alkaneen tutkia uudestaan Clintonin ulkoministerikauden sähköposteja.

Kirje oli ympäripyöreä ja tutkimukset lopetettiin vain kahdeksan päivää myöhemmin, mutta sen vaikutus vaalikampanjaan oli järisyttävä. Oikeistolainen media piti kirjettä varmana todisteena siitä, että Clinton joutuisi syytteeseen ja luultavasti vankilaan. Trumpin kampanja sähköstyi: voitto oli taas mahdollinen.

Viimeisinä päivänä ennen vaaleja Trumpin ja Clintonin ero mielipidekyselyissä oli kutistunut puoleen. Se oli kuitenkin yhä suuri.

Heidi Piiroinen / HS

Trumpin polku vaalivoittoon on äärimmäisen kapea, television asiantuntijat todistivat vaalien alla ja vielä juuri ennen ääntenlaskennan alkamista.

Äänestyspaikoilla tehdyt kyselyt ja ensimmäiset lasketut äänet tuntuivat vahvistavan ennakkoarveluja Clintonin voitosta. Demokraattiehdokas oli tasoissa Floridassa ja niukasti edellä Pohjois-Carolinassa ja jopa Ohiossa, jonka oli etukäteen laskettu menevän Trumpille.

Kun Clinton karkasi Floridan laskennassa kolmen prosentin johtoon, ratkaisu näytti lähestyvän. Jos hän veisi Floridan ja Pohjois-Carolinan, Trumpin presidenttipolku olisi kasvanut lopullisesti umpeen.

Mutta sitten jotain tapahtui. Trumpin äänipylväs Floridassa alkoi kohota ensin rinnalle ja sitten jo ohi. Sama tapahtui Pohjois-Carolinassa. Ja Ohiossa. Ja kohta jo Pennsylvaniassakin.

Trump oli laskenut vaalistrategiansa yhden kortin varaan. Hän oli sanonut aikovansa murtaa sinisen palomuurin, jolla nimellä demokraatit kutsuivat keskilännen vanhoja teollisuusosavaltioita.

Suurin osa politiikan asiantuntijoista arveli, että Donald Trump oli väärässä, mutta he olivat itse väärässä.

Trump oli voittanut vetonsa. Hän oli Yhdysvaltain seuraava presidentti.

Barack Obama ja Donald Trump keskustelivat Valkoisessa talossa

Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi valittu Donald Trump vieraili istuvan presidentin Barack Obaman luona Valkoisessa talossa torstaina.

Ihmisjoukossa kulkee kohahdus. CNN on juuri kertonut, että Donald Trump on jo Valkoisessa talossa. Hän on mennyt sisään eri ovesta kuin se, jolla ihmiset häntä odottivat. Se taitaa olla Trumpin tyyli.

Vähän myöhemmin televisiokanavalla on lisää uutisia. Nykyinen ja tuleva presidentti ovat keskustelleet pitkään, ja nyt heillä on hetki aikaa toimittajille.

Kuva siirtyy Valkoiseen taloon. Donald Trump ja Barack Obama istuvat molemmat tuoleillaan. Trumpilla on punainen solmio, Obamalla sininen.

Obama puhuu ensin. Hän kertoo miesten keskustelleen hyvässä hengessä vallanvaihtoon liittyvistä asioista sekä sisä- ja ulkopolitiikasta.

Trump muistuttaa, että kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun hän ja Obama tapasivat kasvotusten. Se on yllättävää, kun ajattelee, kuinka paljon he ovat ehtineet toisiaan haukkua. Nyt vanhat kaunat on kuitenkin haudattu, tai niin miehet ainakin esittävät.

Trumpin mukaan heidän piti puhua vain kymmenen minuuttia, mutta tapaaminen oli venynyt puoleentoista tuntiin.

”Minun puolestani se olisi voinut jatkua paljon kauemminkin”, Trump myhäilee.

Ilmeisesti Trump aikoo aloittaa Washingtonin suon kuivaamisen vasta seuraavalla käynnillään.

Heidi Piiroinen / HS