Trump ei ehkä kumoa täysin presidentti Obaman terveydenhuoltouudistusta – ”Harkitsen Obaman ehdotuksia”

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump ei ehkä kumoakaan täysin presidentti Barack Obaman läpiviemää terveydenhuoltouudistusta. Trump kertoi asiasta perjantaina The Wall Street Journal -lehdelle.

Trump kertoi haastattelussa, että syy mielenmuutokseen oli tapaaminen Obaman kanssa torstaina Valkoisessa talossa. Obama oli ehdottanut tulevalle presidentille lain säilyttämistä ainakin osin.

”Joko Obamacare muutetaan, kumotaan tai vaihdetaan”, Trump sanoi lehdelle.

”Sanoin, että harkitsen hänen [Obama] ehdotuksiaan ja aion niin tehdä.”

Trump kertoi haastattelussa pitävänsä kahdesta lain osasta. Toisessa estetään vakuutusyhtiöitä kieltämästä vakuutusturvaa potilailta näiden kuntoon vedoten ja toisessa annetaan vanhemmille mahdollisuus pitää varttuneet lapsensa oman terveysvakuutuksensa piirissä.

Trump kielsi haastattelussa ryhtyneensä toimiin vastaehdokkaansa Hillary Clintonin saattamisesta syytteeseen, kuten oli kampanjassaan luvannut.

”En ole paljonkaan ajatellut sitä, koska haluan ratkaista terveydenhuollon, työpaikat, rajavalvonnan ja verouudistuksen.”

Trump valitsi perjantaina varapresidentti Mike Pencen johtamaan virkanimitysten valmistelua ja vallanvaihtoa, kertoo The New York Times -lehti.

Siten Trump on syrjäyttänyt New Jerseyn kuvernöörin Chris Christien, joka on johtanut valmistelevaa ryhmää viimeiset kuukaudet. Christie on ollut yksi Trumpin näkyvimmistä tukijoista.

The New York Timesin mukaan Trump halusi siirtymävalmistelujen johtoon Mike Pencen, koska tällä on kokemusta Washingtonista ja kontakteja, joista on apua vallanvaihdossa.

Christie jatkaa valmistelevan ryhmän varajohtajana yhdessä Rudolph Giulianin ja Michael T. Flynnin kanssa.

Christien osakkeet ovat olleet laskussa, sillä The New York Post -lehti on kertonut, että Trump valitsi aluksi hänet varapresidenttiehdokkaakseen mutta päätyi viime hetkillä Penceen.

Christien mainetta on tahrannut tapaus, jossa hänen kaksi entistä alaistaan sai tuomion monisyisessä juonitteluvyyhdissä.