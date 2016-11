Trump maksoi 30 vuotta sitten 100 000 dollaria mainoksesta, jossa hän kirjoitti ulkopoliittisista ajatuksistaan juuri kuten nykyäänkin

Yhdysvaltain presidentinvaalit voittaneen Donald Trumpin keskeiset ulko - ja turvallisuuspoliittiset näkemykset eivät ole niin improvisoituja kuin vaalikampanjan aikana on saattanut näyttää.

Trump julkaisi suurissa yhdysvaltalaislehdissä The New York Timesissä, The Washington Postissa ja The Boston Globessa syyskuussa 1987 kokosivun ilmoituksen, jossa arvosteli Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa samoin sanankääntein kuin kampanjassaan. Esimerkiksi uutissivusto Buzzfeed julkaisi kopion ilmoituksesta perjantaina.

Uutistoimisto AP:n silloisen uutisen mukaan Trump olisi maksanut kolmesta ilmoituksesta lähes 95 000 dollaria, mikä nykyrahassa tarkoittaisi noin 200 000 dollaria eli 185 000 euroa.

Trumpin epäiltiin silloin pyrkivän politiikkaan, mahdollisesti jopa Yhdysvaltain presidentiksi. Seuraava vuosi 1988 oli vaalivuosi, jolloin istuva presidentti Ronald Reagan ei enää voinut olla ehdolla.

Avoimeksi kirjeeksi muotoillussa ilmoituksessa Trump sanoi liittolaisten kuten Japanin ja Persianlahden maiden käytävän Yhdysvaltoja hyväkseen maksattamalla puolustuksensa Yhdysvalloilla.

”Maailma nauraa Amerikan poliitikoille, kun suojelemme laivoja, joita emme omista, kuljettamassa öljyä, jota emme tarvitse, matkalla liittolaisille, jotka eivät auttaisi”, Trump kirjoitti.

Viestin erityisenä kohteena oli Japani, joka oli Trumpin mukaan kehittänyt vahvan ja elinvoimaisen talouden ulkoistamalla puolustuksensa Yhdysvalloilla. Trump vaati, että Yhdysvaltain liittolaisten on maksettava enemmän puolustuksestaan.

Sama linja tuli näkyväksi tänä vuonna vaalikampanjan aikana.

Maaliskuussa Trump sanoi, että Yhdysvaltain ei enää tarvitse puolustaa Eurooppaa entiseen tapaan. Euroopassa ja muualla käytetyt rahat pitäisi hänen mukaansa käyttää Yhdysvaltain rakentamiseen.

”Ei meillä ole enää todellakaan varaa siihen”, Trump sanoi The Washington Post -lehden pääkirjoitustoimitukselle.

”Nato maksaa meille omaisuuden, ja tiedän, puolustamme Eurooppaa Naton avulla, mutta käytämme siihen paljon rahaa.”

Hänestä Yhdysvaltain roolin Natossa tulisi lähivuosina ”merkittävästi pienentyä”. Hän vaati myös Etelä-Koreaa maksamaan enemmän puolustuksestaan.

”Kun rakennamme kouluja Irakiin, ne räjäytetään. Me rakennamme uuden, ja se räjäytetään. Me rakennamme kolmasti, ja silti meillä ei ole rahaa kouluun Brooklynissa. Meillä ei ole rahaa koulutukseen, koska emme voi rakentaa omaa maatamme. Missä vaiheessa voi sanoa, että meidän on huolehdittava itsestämme?” Trump sanoi.

Ajatuspaja Brookingsin tutkija Thomas Wright kirjoitti Trumpin linjan johdonmukaisuudesta jo tammikuussa verkkolehti Politicossa. Hän myös huomautti, ettei eristäytymistä vaativa ajattelu sinänsä ole uutta Yhdysvaltain ulkopoliittisessa traditiossa. Tällainen ajattelu vain on ollut syrjässä toisen maailmansodan jälkeen.

Wright myös kirjoitti Trumpin ulkopolitiikan lähtökohdan olevan kiukku – ei Yhdysvaltain vihollisia vaan liittolaisia kohtaan. Uusia kohteita tuli, mutta Japani säilyi yhtenä arvostelun kohteena.

Japanin rikastumisella oli 30 vuotta sitten Trumpille tosin myös henkilökohtaisia vaikutuksia. Japanilaisyhtiöt ostivat 1980-luvulla innokkaasti kiinteistöjä Yhdysvalloista. Esimerkiksi Trumpin kotikaupungissa japanilaiset ostivat keskeisen Rockefeller Centersin, talouslehti The Wall Street Journal kertoo. Japanilaiset olivat siis kiinteistösijoittaja Trumpin kilpailijoita.

Trump ja hänen lähipiirinsä ovat sanoneet, ettei Yhdysvallat välttämättä puolustaisi Nato-liittolaisiaan. Wrightin mukaan hän näyttää haluavan ”vapauttaa Yhdysvallat kansainvälisistä sitoumuksistaan”.

Puheet ovat nykylinjaan selkeä ja iso muutos. Silti Yhdysvalloissa ovat yleistyneet muissakin piireissä vaatimukset, että Euroopan maiden on osallistuttava enemmän omaan puolustukseensa.

”Vapaamatkustajat ärsyttävät minua”, presidentti Barack Obama sanoi huhtikuussa julkaistussa aikakauslehti The Atlanticin pitkässä haastattelussa.

Obaman mukaan muiden liberaalien maiden on osallistuttava myös taloudellisesti länsimaisten arvojen puolustamiseen ja omaan puolustukseensa.