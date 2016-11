Etelä-Koreassa valtava mielenosoitus presidenttiä vastaan

Jopa satoja tuhansia ihmisiä kokoontui lauantaina Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa mielenosoitukseen, joka vaatii presidentti Park Geun-hyen eroa.

Lauantain mielenosoitus on suurin maan johtoa vastustava mielenosoitus vuosikymmeniin. Poliisi on ilmoittanut varautuvansa 170 000 mielenosoittajaan, mutta järjestäjät ovat ilmoittaneet odottavansa kaduille miljoonaa ihmistä.

Vastaavia isoja mielenosoituksia on järjestetty jo kahtena edellisenä viikonloppuna. Osallistujamäärä on kasvanut samalla, kun presidentti Parkia ympäröivä korruptioskandaali on laajentunut.

Skandaali alkoi lokakuussa, kun selvisi, että Parkin pitkäaikainen ystävä Choi Soon-sil on saanut salaisiksi luokiteltuja valtion asiakirjoja ja käyttänyt läheistä suhdettaan presidenttiin hyväksi varainhankinnassaan.

Choi, 60, on kuuluisan kulttijohtajan tytär ja häntä on ehditty verrata venäläiseen mystikkoon Grigori Rasputiniin, joka aikoinaan vaikutti Venäjän tsaarin hovissa. Yksi Choin avustaja sanoi kuulusteluissa syyttäjälle, että Choi on toiminut tosiasiallisesti valtionhoitajana.

Park on pyytänyt tapausta julkisesti anteeksi jo kaksi kertaa. Hän kuvaili Choita ihmiseksi, joka ”seisoi rinnallani elämäni vaikeimpien hetkien läpi”.

Park viittasi vaikeilla hetkillä vanhempiensa murhiin. Parkin isä oli Etelä-Korean itsevaltainen presidentti Park Chung-hee, joka salamurhattiin 1979. Pohjois-Korean kannattaja oli murhannut Parkin äidin Yuk Young-soon jo 1974.

Presidentti kuitenkin kiisti kuuluneensa kulttiin.

”Jotkut puhuvat, että olen ajautunut kulttiin tai että olen jopa pitänyt shamanistisia rituaaleja Sinisessä talossa. Sanan tämän selvästi: huhut eivät ole totta”, hän totesi.

Sininen talo on Etelä-Korean presidentin asunto.

Presidentin vakuutteluista huolimatta hänen kannatuksensa on ennätyksellisen matalaa. Monissa mielipidemittauksissa presidenttiä on tukenut 5 prosenttia eteläkorealaisista.

Uutistoimisto Reutersin lauantaina julkaiseman mielipidemittauksen mukaan alle 30-vuotiaista eteläkorealaisista presidenttiä tukee 0 prosenttia.

”Olen täällä vaatimassa Park Geun-hyen eroa. Hänen anteeksipyyntönsä ovat merkityksettömiä. Hänen pitää astua syrjään”, lauantain mielenosoitukseen osallistunut Cho Ki-mang, 66, sanoi uutistoimisto AFP:lle.

”Tietenkin hänen pitää erota”, miehensä ja kahden kouluikäisen tyttärensä kanssa mielenosoitukseen tullut Jung Sun-hee sanoi Reutersille.

”Minusta tarvitsemme uuden ihmisen etsimään ulospääsyn tästä tilanteesta. Ihmisen, joka on nykyistä parempi.”

Presidentti saattaa välttää eron, mutta hänen asemansa on heikentynyt jo huomattavasti. Opposition kansanedustajat ovat välttäneet vaatimasta presidentin eroa, mikä saattaa johtua pyrkimyksestä saada skandaalin avulla lisää valtaa parlamentille.

Etelä-Koreassa presidentti voi toimia tehtävässään vain yhden viisivuotiskauden. Park vaati perustuslain muuttamista juuri ennen skandaalin puhkeamista.

Parlamentarismin kannattajat ovat puolestaan vaatineet presidentin valtaoikeuksien kaventamista.

Lauantaina eteläkorealaiset osoittavat mieltään Parkia vastaan myös ulkomailla. Suomessa mielenosoitus alkaa Senaatintorilla kello 16.