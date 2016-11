Yksi ammuttu Trumpia vastustavassa mielenosoituksessa Portlandissa

Yksi ihminen on ammuttu lauantaina Oregonin Portlandissa mielenosoituksessa, jossa vastustettiin Yhdysvaltain presidentinvaalit voittanutta Donald Trumpia.

Portlandin poliisi tiedotti asiasta viestipalvelu Twitterissä noin kello 11 Suomen aikaa lauantaina.

Police investigating shooting on Morrison Bridge. One person down. Everyone needs to leave the area immediately!