Uusnatsit saivat Tukholmassa vastaansa lumipalloja – poliisi ottanut kiinni useita vastamielenosoittajia

Poliisi on ottanut kiinni ainakin viisi mielenosoittajaa lauantaina Tukholman keskustassa järjestettyjen mielenosoitusten yhteydessä. Heitä epäillään esimerkiksi väkivaltaisesta mellakoinnista.

Lisäksi noin parikymmentä on otettu huostaan poliisilain nojalla, kertoi Kjell Lindgren Tukholman poliisista lauantaina alkuiltapäivästä.

Uusnatsistisen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoitukseen lauantaina päivällä kokoontui arviolta 500 ihmistä. Samaan aikaan paikalle saapui suuri joukko vastamielenosoittajia.

Kiinniotetut ovat Lindgrenin mukaan vastamielenosoittajia, jotka yrittivät ylittää mellakka-aitoja.

Rasisminvastaisen järjestön Expon arvion mukaan lauantain mielenosoitus on suurin, jonka Pohjoismainen vastarintaliike on koskaan järjestänyt. Pohjoismainen vastarintarintaliike, Nordiska motståndsrörelsen, on Suomen vastarintaliikkeen ja muut pohjoismaiset haarat kattava verkosto.

Poliisi aitasi lauantaina suuren alueen kaupungin keskustassa ja koetti pitää joukot erillään ja mellakka-aitojen takana.

Noin kolmelta iltapäivällä Suomen aikaa tilanne oli Lindgrenin mukaan taas rauhallinen.

Mielenosoitusten yhteydessä heiteltiin muun muassa lumipalloja – Expressenin mukaan uusnatseja päin – ja sytytettiin savuavia soihtuja.

Poliisi kertoi mielenosoituksen loputtua TT:lle, että yksi poliisi ja yksi muu ihminen olivat saaneet vammoja. Niiden vakavuus oli epäselvä.