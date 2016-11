Sotiminen Itä-Ukrainassa kiihtyi Yhdysvaltain presidentinvaalien alla – tulitaukorikkomuksia päivittäin satoja

Sillä aikaa kun maailman huomio on ollut keskittyneenä Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, sota Itä-Ukrainassa on tällä viikolla taas kiihtynyt.

Tulitaukoa tarkkaileva Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj tiedotti keskiviikkona, että tulitaukoloukkaukset ovat lisääntyneet selvästi. Etyjin tarkkailija laskivat tiistaina ja keskiviikkona yhteensä yli 2 000 räjähdystä Donetskin alueella ja 700 Luhanskin alueella.

Etyjin mukaan osa näistä räjähdyksistä oli konekivääritulitusta, mutta se raportoi myös esimerkiksi raskasta tykkitulta ja kranaatinheitintulta. Etyj raportoi raskasta tulitusta erityisesti Venäjän tukemien kapinallisten puolelta. Toisin paikoin Etyj kertoi vain molemminpuolisesta tulituksesta.

Loppuviikosta ammuskelu Etyjin mukaan hiukan rauhoittui, mutta tulitaukorikkomuksia oli loppuviikostakin satoja päivittäin.

Tilanne on Ukrainassa nyt muutenkin herkkä, sillä Donald Trumpin tiistainen voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on hermostuttanut sekä monia ukrainalaisia että maan johtoa. Moni pelkää, että Venäjä kokee saaneensa vapaammat kädet Ukrainassa Trumpin myötä.

Yhdysvallat on ollut Ukrainan tärkeä liittolainen sen jälkeen, kun entinen presidentti Viktor Janukovytš pakeni keväällä 2014 kansannousun jälkeen, Venäjä miehitti Krimin ja Itä-Ukrainassa alkoi sota, johon Venäjä on osallistunut. Sodassa on kuollut jo ainakin 9 500 ihmistä.

Trumpin linja on kuitenkin ollut epäselvä. Osa ukrainalaisista pelkää hänen lopettavan Venäjän-vastaiset pakotteet tai jopa tunnustavan Krimin osaksi Venäjää. Ainakin osa EU-diplomaateista on sanonut pakotteiden jatkamisen voivan vaikeutua Trumpin aikana, uutistoimisto Reuters kertoo.

Lisäksi syyskuussa Trump ei halunnut tavata Yhdysvalloissa vieraillutta Ukrainan presidenttiä Petro Porošenkoa, Foreign Policy -lehti kertoi.

Reutersin mukaan Ukrainan hallitus valmistelee nyt Porošenkolle mahdollisuutta vierailla Washingtonissa tammikuussa. Yhtenä Trumpin ulkoministeriehdokkaana mainittu Newt Gingrich tapasi Porošenkon syyskuussa Ukrainassa.

Reutersin haastatteleman korkeatasoisen virkamiehen mukaan hallitus luottaakin siihen, että Yhdysvaltain molemmat suuret puolueet jatkavat Ukrainaa tukevalla linjallaan. Ukrainalaistaustaiset ovat paikoin myös merkittävä republikaanien äänestäjäryhmä.

”Yhdysvaltain politiikka on johdonmukainen”, virkamieslähde sanoi.

”Kaikki ei riipu yksin Trumpista”, hän lisäsi.

”Hän ei ole tsaari, hän ei ole keisari.”

Samoilla linjoilla oli virallisissa kommenteissaan myös pääministeri Volodymyr Hroisman.

”Olemme luottavaisia, että Yhdysvaltain uusi hallinto jatkaa tiivistä yhteistyötä Ukrainan johdon kanssa ja tarjoaa tarvittavaa apua Venäjän aggressioon vastaamisessa ja sisäisten reformien tekemisessä”, Hroisman ilmoitti Reutersille.

Ukraina on kuitenkin aloittanut jo lobbauksen. Ulkoministeri Pavlo Klimkin on parhaillaan New Yorkissa. Viestipalvelu Twitterissä hän kertoi kymmenistä tapaamista.