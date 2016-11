Naiseus oli vain pieni osasyy Hillary Clintonin vaalitappiolle – ”Hän ei vain ollut ehdokkaana se voittava yhdistelmä”

Hillary Clinton oli ensimmäinen nainen pääpuolueen presidenttiehdokkaana Yhdysvalloissa, mutta miesten yksinvalta virassa venyy Donald Trumpin valinnan myötä 45 presidenttiin ja 232 vuoteen.

Silti on vaikea nähdä, että juuri Clintonin naiseus olisi ratkaissut vaalit.

”Clinton ei vain ollut ehdokkaana se voittava yhdistelmä. Kyse oli kaikesta, mitä hän edusti aina taustaansa, aviomiestään ja yhdeltä osalta naiseuttaan myöten”, sanoo toimitusjohtaja Kristiina Helenius Amcham-bisnesverkostosta.

Samaa mieltä on yhdysvaltalainen äänestyskäyttäytymisen tutkija Peter Miller Tampereen yliopistosta.

”Jos pitää valita, oliko naiseus merkittävä vai vähäinen tekijä Clintonin tappiossa, taivun vähäisen kannalle”, hän sanoo.

Miller muistuttaa, että Clinton sai maanlaajuisesti Trumpia enemmän ääniä, vaikka hävisi ratkaisevassa asiassa eli äänten takaamien valitsijamiesten määrässä. Clintonille kävi samoin vuonna 2008 demokraattien esivaaleissa Barack Obamaa vastaan.

Miller sanookin, että ei pitäisi puhua niinkään Clintonin heikosta suosiosta kuin hänen suosionsa jakautumisesta maantieteellisesti epäedullisella tavalla.

Vaalikampanjan aikana Clintonilla oli kuitenkin vaikeuksia innostaa naisäänestäjiä.

”Jos luottaa ovensyykyselyihin, Clinton näytti saavan naisten äänistä vain pienen enemmistön, noin 53 prosenttia. Olisin odottanut suurempaa osuutta, vaikkakin tämä liittyy demokraattien heikkoon äänestysaktiivisuuteen”, Miller sanoo.

Demokraattien esivaaleissa etenkin nuoret naiset kannattivat Bernie Sandersia, joka on Clintoniin nähden vasemmalla ja lupasi kaikille maksutonta yliopistokoulutusta. Clintonin haittana pidettiin esimerkiksi hänen kytköksiään Wall Streetin suuryrityksiin ja Irakin sodan kannattamista.

Aluksi sukupuolen merkityksestä puhuttiin vaalikampanjassa todella vähän. Asennemittausten perusteella Clintonin leirissä tiedettiin, että se ei ole valtti, jonka varaan kampanjaa kannatti rakentaa.

Kuvaavaa on, että sukupuolen nosti vaalitaisteluun Trump eikä Clinton. Kun Trump kutsui Clintonia vaaliväittelyssä sanoilla ”nasty woman”, ilkeä nainen, siitä tuli hetkessä naisaktivistien tunnuslause. Myyntiin ilmaantui sanaparilla varustettuja t-paitoja, pinssejä ja tarroja.

”Jos Trumpin vastaehdokas olisi ollut mies ja hän olisi kutsunut tätä ’ilkeäksi mieheksi’, ihmiset eivät olisi ymmärtäneet, mitä hän tarkoittaa. Tai jos sotavereraani John Kerryä olisi vuoden 2004 presidentinvaaleissa haukuttu ’ilkeäksi sotilaaksi’, sitäkään ei olisi tajuttu”, Miller sanoo.

Huomiota herättivät myös Trumpin kommentit entisen Miss Universumin painosta, sitten tämän kourintapuheet vuodelta 2005. Myös entinen Miss Suomi Ninni Laaksonen kertoi Trumpin kourineen hänen takapuoltaan.

”Trumpin naisvihamieliset kommentit osoittivat tasa-arvoisemmissa ympäristöissä kasvaneille kaupunkilaisnaisille, että tällaistakin sovinismia ja naisvihaa yhä on. Suuri osa maata elää yhä tällaisessa asenneympäristössä”, Helenius arvioi.

Naiset ovat selvästi aliedustettuina Yhdysvaltojen politiikassa. Vaikka naisia on yli puolet maan väestöstä, heitä on noin viidennes senaatin ja edustajainhuoneen jäsenistä. Vain kuudessa osavaltiossa on nainen kuvernöörinä.

Myös liike-elämän johto on miesten maailmaa. Yhdysvaltain suurimpia pörssiyrityksiä seuraavan S&P 500 -indeksin yhtiöistä vain viidessä prosentissa on toimitusjohtajana nainen.

Naisten etenemistä vaikeuttaa muun muassa edullisen päivähoidon puute. Kahden työssä käyvän vanhemman perheissä toisen tulot menevät helposti lastenhoitomaksuihin. Silloin nainen jää usein kotiin.

”Yhdysvalloissa työnantajalla on myös täysi vapaus jättää nainen palkkaamatta, jos hän katsoo, että on olemassa riski, että tämä menee naimisiin ja hankkii lapsia. Työnhakija ei voi vedota silloin sukupuolisyrjintään”, Helenius kertoo.

Aikoinaan presidentin puolisona Clinton teki selväksi, että ei viihtynyt koristeroolissa vaan halusi pitää oman uransa. Kuten monia muitakin naisjohtajia, häntä on arvosteltu Yhdysvalloissa myös tunteettomaksi pyrkyriksi.

”Arvostelusta on paistanut läpi kaksinaismoraali ja käsitys siitä, mikä on naisen rooli. Naisen ei sovi olla noin kunnianhimoinen ja määrätietoinen, eteenpäin pyrkivä”, Helenius sanoo.

Hän on tarkastellut Clintonin suosiota tämän uran aikana ja uskoo suosion vaihtelun kertovan paljon siitä, millaisissa rooleissa monet yhdysvaltalaiset ovat olleet valmiita hyväksymään Clintonin.

”Hillary on ollut hyvin suosittu, kun hän on ollut petetty vaimo tai senaattori, mutta vihattu aina, kun on pyrkinyt johonkin tai yrittänyt ajaa esimerkiksi terveydenhuoltouudistusta.”