Vaaliahdistus toi avioparin yhteen – ”Tämä on jakanut maatamme”

Aikamoinen vaalivuosi siihen vaadittiin, mutta yhdysvaltalainen aviopari Holly Garin ja Will Garin näyttää vihdoin löytäneen toisensa – myös poliittisesti.

Helsingin Sanomat vieraili vuosina 2012 ja 2014 Garinien kotona, jossa Holly ja Will edustivat Yhdysvaltojen politiikan eri laitoja.

Vaimo Holly äänesti demokraattipresidentti Barack Obamaa ja aviomies Will republikaanien ehdokasta Mitt Romneya. Holly kauhisteli republikaanien konservatiivisia arvoja, Will tyrmäsi demokraattien talouspolitiikan.

Voit lukea vanhat artikkelit tästä ja tästä.

Sitten tuli vuosi 2016, Donald Trump ja Hillary Clinton. Politiikka oli ollut Garinien perheessä aina sivuroolissa, mutta nyt se nousi lähes päivittäiseen keskusteluun.

Holly vaihtoi suuntaa ensimmäisenä. Puolueiden esivaalien lähestyessä hän rekisteröityi republikaaniksi.

”Olen talousasioissa konservatiivinen ja uskon pitkälti siihen, mitä republikaaninen puolue edustaa. Vatsaani on kuitenkin aina kivistänyt puolueen sosiaalinen kapeakatseisuus: homovastaisuus, maahanmuuttajavastaisuus ja ehkä jopa lievä rasismi”, Holly kertoo sähköpostilla.

”Halusin vaikuttaa republikaanien ehdokkaaseen ja ehkä auttaa heitä valitsemaan maltillisemman ehdokkaan.”

Myös Will edustaa republikaanisen puolueen maltillista laitaa. Yhdessä he lähtivät valitsemaan Yhdysvalloille maltillista ja tasapainoista republikaanipresidenttiä.

Suunnitelma ei mennyt ihan putkeen.

Garinien suosikiksi republikaanien ehdokkaista nousi Lindsey Graham, joka on työskennellyt yhdessä demokraattien kanssa ilmasto- ja maahanmuuttoasioissa. Graham haastoi presidenttikampanjassaan tiukoin sanoin Trumpin, jota hän piti ”pellenä”.

Grahamin kampanja ei ikinä ottanut tulta, ja hän luopui siitä jo ennen esivaalien alkamista. Trump jyräsi puolueen ehdokkaaksi.

Garinin perheen valtasi epätoivo.

Will on äänestänyt republikaanien ehdokasta täysi-ikäiseksi tulemisestaan saakka, mutta Trumpia hän ei suostunut äänestämään.

”En voinut ’palkita’ puoluettani siitä, että se epäonnistui sopivamman ehdokkaan löytämisessä”, Will kertoo.

Maija Tammi

Holly seurasi Trumpin kampanjaa epäuskoisena. ”Oli järkyttävää katsoa Trumpin käytöstä ja sitä, miten ihmiset jatkoivat hänen kannattamistaan”, Holly sanoo.

Holly ei silti halunnut äänestää Clintonia.

”Näen hänet vallanhimoisena ja laskelmoivana ihmisenä, joka ajaa omaa etuaan, ei muiden.”

Lopulta Holly ja Will päätyivät ensimmäistä kertaa äänestämään samaa ehdokasta. Se oli libertaaripuolueen Gary Johnson.

Johnson sai vaalien äänistä noin kolme prosenttia ja vihreän puolueen Jill Stein yhden prosentin. Garinien kotiosavaltiossa Coloradossa Clinton selvisi voittoon, mutta monissa muissa tiukoissa osavaltioissa vaaka kallistui niukasti Trumpille. Kunnon enemmistö Johnsonin ja Steinin äänistä olisi riittänyt kääntämään vaalit Clintonille.

Sitä emme kuitenkaan koskaan saa tietää, kumman pääpuolueen ehdokkaan Johnsonin ja Steinin äänestäjät olisivat mieluummin valinneet. Lähtökohtaisesti Johnsonin ja Steinin äänestäjät olivat ihmisiä, jotka eivät kerta kaikkiaan halunneet antaa ääntään Clintonille tai Trumpille – aivan kuten Garinit.

Miljoonat äänestäjät protestoivat jäämällä kotiin. Trump sai lähes miljoona ääntä vähemmän kuin tappion kokenut puoluetoveri edellisissä vaaleissa. Clinton jäi Obaman äänisaaliista peräti viidellä miljoonalla.

Kun Donald Trumpin voitto ratkesi, Holly Garin puhkesi itkuun.

Syy oli pelko tulevaisuudesta.

Pian hän kuitenkin rauhoittui. Hyvänä keskustelukumppanina toimi Willin äiti, joka oli Hollyn mukaan ”vastahakoinen Trumpin äänestäjä”.

”Alun perin ajattelin, että ihmiset äänestivät [Trumpia] tukeakseen hänen rasistisia ja muukalaisvihamielisiä näkemyksiään. Mutta oikeasti he yrittivät äänillään torjua ’vanhan politiikan’ ja rikkoa urapoliitikkojen valtaaman järjestelmän. Nyt ymmärrän sen”, Holly sanoo.

Holly kertoo saavansa lohtua siitä, että Yhdysvaltojen valtiojärjestelmä on rakennettu loistavasti: yksikään valtiovallan haara ei voi hallita liikaa. ”Yhdelläkään presidentillä ei ole niin paljon valtaa kuin ajattelemme”, Holly toteaa.

Vaikka Will ja Holly löysivät rauhan Trumpin tulevasta presidenttikaudesta, vaalivuosi sai heidät miettimään paljon asioita. Erityisesti he miettivät tulevaisuutta vanhemmuuden kautta. Millaisessa maailmassa – poliittisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti – he haluavat lastensa kasvavan.

”Tämä on jakanut maatamme – tai ainakin tuonut maamme jakolinjat pintaan. Meidän on parannettava paljon haavoja tämän jälkeen”, Holly sanoo.