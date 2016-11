Ulkomaalaiset olivat inhottavia. Heillä oli outoja sivistymättömiä tapoja. Silti heitä tuli maahan, joten jotain piti tehdä.

Niinpä johtaja päätti rakentaa yhtenäisen muurin valtakunnan rajalle. Muuri myös yhdisti hajanaista kansaa yhteistä vihollista vastaan: tällä puolella me, tuolla puolen barbaarit.

Muurista tuli mahtava. Siitä Kiinan ensimmäinen keisari Qin Shi Huangdi muistetaan edelleen.

Meni runsaat parituhatta vuotta, ja ajatus tuli taas muotiin.

”Minä aion rakentaa mahtavan muurin – ja uskokaa pois, kukaan ei rakenna parempia muureja kuin minä”, sanoi Donald Trump, kun hän puolitoista vuotta sitten ilmoitti pyrkivänsä Yhdysvaltain presidentiksi.

Trump myös kertoi, ketä siellä muurin toisella puolella on: rikollisia ja raiskaajia.

Trump tiesi, millä tunteilla hän pelasi. Kampanjasta tuli menestys.

Pelko ja viha ovat kielteisiä tunteita. Siksi ne ovat niin tehokkaita välineitä vallankäytössä. Psykologien mukaan pelko on ihmisen selviytymisvaistoihin liittyvä tunne, hälytys ulkopuolelta koetusta uhasta. Viha ja pelko saavat ihmisen voimakkaammin toimimaan kuin myönteiset tunteet, kuten onnellisuus ja iloisuus.

”Ihmisiä yhdistää paremmin se, että heillä on yhteinen ulkopuolinen uhka kuin se, että he ovat yhdessä onnellisia”, sanoo psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen.

Oli uhka todellinen tai kuviteltu, ratkaisevaa on tunne. Pelosta on lyhyt matka vihaan, etenkin yllytettynä.

Vaikka muukalaispelko on yhtä vanha kuin ihminen, historian joka kohdassa ihmisiä on saatu uskomaan, että juuri nyt heitä kohtaa ennennäkemätön selviytymiskamppailu vieraita vastaan.

”Koskaan aiemmin historiassa ei ole koko maailma tällä tavalla yhdistynyt taisteluun islamin yhteisöä vastaan. Kyse on epäuskoisten taistelusta muslimeita vastaan, ja sota koskee jokaista muslimia. Ja jokainen muslimi on velvoitettu käymään pyhään taisteluun Allahin puolesta.”

Näin sanoi ääri-islamistisen terrorijärjestön Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi joulukuussa 2015.

Toisenlaisen pyhän taistelun ja uhan näki suomalainen poliitikko, jonka mukaan menossa ovat ”suurimmat kansainvaellukset, mitä Länsi-Eurooppa on kokenut sitten Rooman valtakunnan lopun aikojen”.

”Tämä tulee väistämättä johtamaan eurooppalaisten kansojen ja kulttuurien tuhoutumiseen. Rationalismin ja sivistyksen keskuksen, Euroopan, häviäminen tekisi maailmasta hyvin tyhjän paikan elää, minkä vuoksi maanosamme pelastamisen tulisi olla jokaisen eurooppalaisen pyhä tehtävä.”

Niin kirjoitti Olli Immonen (ps) blogissaan elokuussa 2014.

Ilmaisujen samankaltaisuus ei tietenkään tarkoita ideologioiden samanlaisuutta. Isis-johtaja yllyttää murhaamaan, Immonen ei. Mutta kun pelataan pelolla ja vihalla, vastakkaistenkin ajatusten retoriikka on hyvin samanlaista.

On vihaa käyttävä ideologia jihadismi, rasismi, kommunismi, nationalismi tai mikä hyvänsä ääriaate, puhetavassa on yleensä ainakin viisi yhteistä piirrettä.

1) Oma uhriutuminen. Kun itsellä on ongelmia, se on muiden vika. Muiden uhkaamana on helpompi oikeuttaa omaa toimintaa. Tätä keinoa käytetään yleisesti myös sotapropagandassa. Yhdysvallat on hyökännyt moneen maahan, mutta yleensä hyökkäys esitetään aina oman vapauden puolustamiseksi. Irakin miehitysoperaatio vuonna 2003 oli nimeltään Kestävä vapaus.

2) Kielteinen kuva maailmasta. Kaikki menee huonosti. Oma asema heikkenee. Se on heikon toiminnan seurausta, siksi nyt on toimittava äärikeinoin. Näin on helpompi esittää, että omalle toiminnalle ei ole vaihtoehtoja.

3) Itse ollaan yhteisön aitoja edustajia. ”Me olemme kansa” on lähes jokaisen vallankumouksen tai vastarintaliikkeen hokema. Tässä retoriikassa vain oma itse ja valitulla tavalla samanlaiset esitetään yhteisön luonnolliseksi ja aidoiksi jäseniksi. Muut ovat meihin kuulumattomia. Aatteesta riippuen poikkeavat voivat olla esimerkiksi juutalaisia, homoja, maanomistajia, shiioja, imperialisteja tai polkupyöräilijöitä.

4) Sisäiset viholliset vaanivat. Osa omastakin yhteisöstä toimii tyhmyyttään tai kierouttaan ulkopuolisen vihollisen hyväksi. Venäjän autoritaarinen hallinto nimeää kansalaisjärjestöjä ”ulkomaisiksi agenteiksi. Kiinan kommunistinen puolue leimaa yksinvaltansa arvostelijat epäisänmaallisiksi tai jopa epäkiinalaisiksi. Rasistit pitävät sisäisinä vihollisina ”suvakkeja”, jotka sallivat erilaisuutta.

5) Media valehtelee. Trumpin vaalikampanjassa osa hänen kannattajistaan alkoi käyttää ilmaisua Lügenpresse. Termi otettiin käyttöön Saksassa ensimmäisen maailmansodan aikaan, jolloin valhelehdistöllä viitattiin ulkomaiden mediaan. Myöhemmin Lügenpresse-termiä ovat käyttäneet natsit, Itä-Saksan sosialistidiktaattorit ja nyt uusnatsien Pegida-liike. Myös radikaalivasemmiston mielestä valtamedia valehtelee, erityisesti vapaan kapitalismin ongelmista.

Vihaa on helppo lietsoa mutta vaikea pitää hallinnassa. Tuskin on poliittista aatetta, kansakuntaa tai uskontoa, jota ei jossain vaiheessa olisi onnistuttu vihalla kiihottamaan.

Buddhalaisuutta pidetään maltillisena keskitien ajatteluna. Myanmarissa buddhalaisia munkkeja on kuitenkin saatu lietsottua raakaan väkivaltaan muslimeita kohtaan.

Ruandassa hutun ja tutsin ero oli alun perin sosioekonominen. Jos omisti yli 10 lehmää, oli tutsi. Jos alle 10 lehmää, oli hutu. Ihminen saattoi siirtyä ryhmästä toiseen. Vuosikausien vihapuhe kuitenkin vei ryhmät silmittömään kansanmurhaan vuonna 1994. Väkivaltaan ryhtyneet hutut eivät silponeet vain tutseja, vaan myös ihmisiä, joita paremman selityksen puuttuessa kutsuttiin mediassa nimellä ”maltillinen hutu”.

Kun hutu surmasi maltillisen hutun, he erosivat toisistaan vain yhdellä tapaa. Tappaja vihasi, uhri ei.

Vihassa eläminen on ihmiselle poikkeustila. Viha kuluttaa, ja se voi aiheuttaa jopa fyysisiä oireita. Mutta viha myös kuluu pois.

”Aggressio on tunne, jolla on taipumus laantua omia aikojaan”, sanoo professori Keltikangas-Järvinen. ”Mutta ihminen saa itsensä hyvin helposti uudestaan samaan tilaan pohtimalla taas samoja vihaa tuottaneita ajatuksia. Mitä enemmän niihin jää vellomaan, sitä voimakkaammin hän itse vahvistaa vihaansa.”

Viestin toistaminen tuotti vihanlietsojille aiemmin päänvaivaa. Piti päästä käsiksi joukkotiedotusvälineisiin. Adolf Hitler ja muut natsit käyttivät radiota ja elokuvaa. Vielä kymmenen vuotta sitten terroristijohtaja Osama bin Laden nauhoitti piilopaikoissaan videoita, ja lähetti vei kasetteja tv-kanavalle.

Isis on someajan jihadistiliike. Sen videot, twiitit ja muut vihaviestit ovat levinneet internetissä suoraan miljoonille ihmisille. Seurauksena oli ennennäkemätön vierastaistelijoiden muuttoliike Syyriaan ja Irakiin joka puolelta maailmaa.

Viestinnän tutkijat puhuvat vihan kierrätyksestä. Verkon vihayhteisöt houkuttavat väkivaltaan, jonka käyttö luo näyttäviä mediatapahtumia, kuten suuria uutisia terrori-iskuista. Se taas luo lisää pelkoa ja vihaa. Syntyy vihan kierre.

”Media ei ole vain tiedon välitystä vaan myös tunteiden välitystä, eikä niitä aina voi selvästi erottaa toisistaan. Ei ole puhdasta tietoa vaan viesti liittyy myös siihen, miten tieto esitetään”, sanoo yliopistonlehtori Salli Hakala, joka vetää Helsingin yliopistolla Viha ja valta -kurssia.

Kun ihminen lukee tai katsoo jotain voimakkaan tunteen vallassa, hänellä on taipumus poimia se tieto, joka sopii hänen tunnetilaansa. Näin hän saattaa tiedostamattaan kiihottaa omaa vihaansa. Ja samalla sulkea pois tunteeseensa sopimatonta tietoa.

”Se luo pelon kulttuuria. Syntyy todellisia yhteisöjä kaduilla ja verkossa”, Hakala sanoo.

Verkossa omia yhteisöjään on koulusurmien ihannoijilla, ulkomaalaisten vihaajilla, terrori-iskujen suunnittelijoilla. Ihmisellä on taipumus pitää niistä, jotka ovat samaa mieltä kuin itse on. Verkkoyhteisö antaa siksi hyväksyntää ja kuulumisen tunnetta. Tuntuu, että joku ymmärtää. Oma viha tulee oikeutetuksi.

Maailmanhistoria tuntee lukemattomia vihan politiikasta seuranneita kauheuksia. Usein vihanlietsojat tuhoutuvat vihan seurauksissa itsekin.

Demokratian kuuluisi luonnostaan hylkiä vihaa. Vapaa yhteiskunta perustuu luottamukseen, että ihmisille voidaan antaa vapauksia, koska he käyttävät niitä vastuullisesti. Siksi erityisiä pettymyksiä ovat ne, jotka demokratiassa pyrkivät vihalla valtaan. He käyttävät ilmaisunvapauttaan vastuuttomasti pyrkien vahingoittamaan muita.

Lopulta valinta on jokaisen oma.

Kukaan ei synny vihaten toista ihmistä, sanoi Nelson Mandela, entinen terroristi, myöhempi sovinnon perikuva. Hän tarkoitti, että vihaaminen on opittua, joten jokainen voi myös opetella olemaan vihaamatta.