Lelujätti Lego lopetti mainonnan oikeistopopulistisessa Daily Mailissa

Tanskalainen leluvalmistaja Lego kertoo lopettavansa mainonnan brittiläisessä sanomalehdessä Daily Mailissa.

Päätös on seurausta sosiaalisessa mediassa levinneestä kampanjasta, jossa suuria yhtiöitä pyydettiin ”lopettamaan vihan rahoittaminen”, kertoo uutistoimisto AFP.

Kampanjan aktivistit sanovat, että oikeistopopulistiset Daily Mail, The Sun ja Daily Express luovat ”epäluottamusta ulkomaalaisia kohtaan” ja ”syyttävät maahanmuuttajia kaikesta”. Siksi aktivistit tahtovat suurten yhtiöiden vetävän mainoksensa näistä lehdistä.

Daily Mail on erittäin suosittu lehti, jonka verkkoversiota lukee päivittäin lähes 15 miljoonaa henkilöä.

Marraskuun 4. päivä sosiaalisessa mediassa alkoi levitä brittiläisen isän Legolle kirjoittama avoin kirje. Siinä Bob Jones -niminen isä kertoi olleensa itsekin lapsena suuri legopalikoiden fani. Jonesin mielestä legot ovat aina olleet leluja, jotka yhdistävät ihmisiä. Jones kritisoi kirjeessä Legon ja Daily Mailin yhteistyötä.

Lauantaina Lego kertoi Twitterissä lopettavansa mainonta- ja markkinointiyhteistyön Daily Mailin kanssa. Aiemmin Daily Mailin numeroiden mukana on toisinaan saanut kuponkeja, joilla on pystynyt lunastamaan lelukaupasta maksuttoman legohahmon. Legon kuponkeja on ollut Daily Mailissa vuodesta 2013 alkaen.

”Kuuntelemme aina lasten mielipiteitä. Ja kun vanhemmat ja isovanhemmat käyttävät aikaansa kertoakseen meille ajatuksistaan, kuuntelemme yhtä tarkkaan”, Lego kertoi tiedotteessaan.

Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle Lego kertoi ottavansa kuluttajien palautteen vastaan ”nöyränä ja kunnioittaen”.

Britanniassa tieto otettiin vastaan ristiriitaisin tuntein, mutta monet julkisuuden henkilöt nousivat tukemaan Legon päätöstä.

Englannin maajoukkueen hyökkääjälegenda ja nykyisin suosittu kommentaattori Gary Lineker piti Legon päätöksestä, ja tviittasi noin 5,4 miljoonalle seuraajalleen ”palikka palikalta”.

Laulaja Lily Allen tuki myös Legon päätöstä, ja tviittasi noin 5,9 miljoonalle seuraajalleen ”vau, tämä on mahtavaa”.

@StopFundingHate We have finished the agreement with The Daily Mail and are not planning any future promotional activity with the newspaper