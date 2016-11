Yhdysvallat sopi ottavansa pakolaisia Australian leireiltä Naurulta ja Papua-Uudesta-Guineasta

Yhdysvallat on ottamassa ainakin osan Australiaan turvapaikanhakijoiksi pyrkineistä, jotka Australia on sijoittanut kiistellyille leireille Papua-Uuteen-Guineaan ja Naurulle.

Yhdysvaltain ja Australian sopimuksesta kertoi Australian pääministeri Malcolm Turnbull. Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry vahvisti hiukan myöhemmin tiedon sopimuksesta.

Sopimuksen mukaan kaikkien leireillä olevien turvapaikanhakijoiden asema arvioidaan ja ”haavoittuvimmassa asemassa olevat” pääsevät muuttamaan Yhdysvaltoihin, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo.

Australia on sijoittanut Naurun ja Papua-Uuden-Guinean keskuksiin noin 1 200 ihmistä, joista osa on ollut niissä jo vuosia. Sunnuntaina ei tiedetty, kuinka moni heistä on pääsemässä Yhdysvaltoihin. Prosessin aikataulua ei myöskään kerrottu.

Turnbull korosti, että sopimus koskee vain nyt leireillä olevia, eikä sitä olla uusimassa, uutistoimisto AFP kertoi.

Sunnuntaina ei myöskään tiedetty, mikä sopimuksen kohtalo on tammikuussa, kun Yhdysvaltain presidentti vaihtuu. Seuraava presidentti Donald Trump on kertonut aikovansa kiristää maahanmuuttopolitiikkaa.

Australia on vastannut etupäässä Afganistanista, Sri Lankasta ja Lähi-idästä pyrkivien määrän lisääntymiseen jo vuosia kiristämällä pakolaispolitiikkaansa.

Veneillä Australiaan pyrkiviä turvapaikanhakijoita ei päästetä maihin, vaan heidät viedään suoraan pakolaisleireille Naurulle ja Papua-Uuden-Guinean Manusille odottamaan asiansa käsittelyä. Pakolaisuuden ehdot täyttäviäkään ei päästetä muuttamaan Australiaan, vaan heille tarjotaan oleskelulupaa Naurulta tai jostain muusta maasta.

Käytäntö on vähentänyt pyrkijöiden määrää selvästi. Australian politiikkaa ja leirejä on kuitenkin arvosteltu sekä Australiassa että kansainvälisesti. Esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International ilmoitti lokakuussa, että turvapaikanhakijoiden kohtelu Naurulla täyttää kidutuksen merkit. YK on tuominnut leirin kansainvälisten sopimusten vastaiseksi ja vaatinut Australiaa siirtämään pakolaiset inhimillisempiin oloihin. Samanlaisia ovat olleet maan senaatin raportit.

Papua-Uusi-Guinea on kertonut sulkevansa keskuksensa. Naurun keskus on sen sijaan pysymässä auki. Leiri on keskeinen tulonlähde Naurulle.

Australian ja Yhdysvaltain sopimusta hallinnoi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR.

AFP:n mukaan UNHCR piti sopimusta hyvänä uutisena, mutta vaati jotain ratkaisua kaikille leireillä oleville.

Ihmisoikeusjärjestöt olivat arvioissaan epäileväisempiä.

”Tämä ilmoitus on täynnä reikiä. Ei aikataulua. Ei lukuja”, Human Rights Law Centre -järjestön Daniel Webb sanoi AFP:lle.

Järjestö on vienyt leirit oikeuteen Australiassa.

”Tämä ruma luku historiassamme päättyy vasta, kun jokainen hallituksemme käsissä Naurulla ja Manusilla kärsivä mies, nainen ja lapsi on lopulta rakentamassa elämäänsä uudelleen turvassa. Ketään ei voi hylätä”, hän sanoi.

Reutersin mukaan leireillä uutinen otettiin silti tyytyväisinä vastaan.

”Kaikki pakolaiset hymyilivät ja halasivat toisiaan. Tämä painajainen on lopultakin päättymässä, mutta pääkysymys on, koska ja miten pääsemme täältä pois”, Sudanista vuonna 2013 Manusille päätynyt Abdul Aziz, 24, kertoi,